Bruna Marquezine esclarece polêmica em foto com fã: "Não disse nada"

Atriz  usou seu Twitter  para se manifestar após ter recebido críticas de um fã com o qual tirou uma foto

Publicado em 13 de outubro de 2019 às 16:23

 - Atualizado há 6 anos

A atriz Bruna Marquezine usou seu Twitter na tarde deste sábado, 12, para se manifestar após ter recebido críticas de um fã com o qual tirou uma foto durante o Rock In Rio recentemente. Em um vídeo publicado na internet, o fã da atriz afirmou: "Na hora que fui abraçar ela para tirar [a foto], ela falou assim: 'não me toca, por favor'. Aí eu fiquei sem graça. Sorri e abracei ela, e ela ficou com as mãos no ombro, na cintura."

Diante da repercussão da acusação nas redes sociais, a própria Bruna Marquezine resolveu se pronunciar. "Não disse nada. Só coloquei um dos meus braços entre o braço dele e o meu corpo, como sempre faço com qualquer homem que tira foto pegando na cintura (pro cara tirar a mão, mesmo) e ele, pelo visto, entendeu o recado", escreveu.

A atriz Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram @brunamarquezine

