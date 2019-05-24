Brasileiro Karim Aïnouz leva prêmio no Festival de Cannes 2019

Publicado em 24 de maio de 2019 às 14:05
- Atualizado há 6 anos
O drama brasileiro "A Vida Invisível de Eurídice Gusmão", de Karim Aïnouz, levou o prêmio de Melhor Filme da seção "Um Certo Olhar", que integra a seleção oficial do Festival de Cannes.
É uma das maiores vitórias do cinema nacional nessa que é a principal mostra de cinema do mundo. Ao receber a honraria, o diretor disse que o Brasil está passando por um "momento de intolerância muito forte", com "ataques gigantes" à cultura e à educação. "Dedico à vivacidade do cinema brasileiro".
Karim Aïnouz, um dos cineastas brasileiros mais respeitados no exterior, conseguiu fama internacional justamente no Festival de Cannes ao exibir com grande repercussão o que ainda é o seu maior sucesso de público e de crítica: "Madame Satã" (2002).
"A Vida Invisível de Eurídice Gusmão", que conta com Fernanda Montenegro no elenco, é baseado no sucesso literário de Martha Batalha e tem estreia programada para o segundo semestre de 2019.
(Com informação de agências)
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o