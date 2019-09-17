Home
Bom Gosto grava DVD no ES com Péricles, É o Tchan e mais convidados

Festa "Curtir a Vida" terá ainda Turma do Pagode e Xande de Pilares como convidados especiais neste domingo (22), no Ilha Shows