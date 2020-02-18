Blocos, Natiruts e Ludmilla vão agitar a semana. Confira a agenda

A folia toma conta da programação, mas ainda sobra espaço para pop, rock, lançamento de livro e exposições de arte

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 22:15

Redação de A Gazeta

SEGUNDA-FEIRA (17/02/2020)

  • MÚSICA AO VIVO
  • Vai Que Gama 2020 
  • Oficina de Percussão Carnavalesca 2020. Custo: R$ 150. Todas as segundas-feiras de 19h às 22h (até o carnaval), na Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações:  (27) 3026-7868.

  • Clube do Samba
  • Às 20h, no Clube de Pesca  Ingressos: R$ 15 (lista amiga), R$ 20 (normal).  Av. Dário Lourenço de Souza, 89, Mário Cypreste, Vitória.

  • CARNAVAL
  • Folia no Clube da Música
  • Às 19h30, no Spirito Jazz. Com decoração especial e marchinhas. Entrada gratuita. Via Cruzeiro Mall, R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória.
O lançamento do Livro "Movimento LGBT+ Capixaba", de Carolina Maria e Lucas Bragança será no Mucane, na terça-feira (18). Crédito: Montagem fotos divulgação Lucas Bragança e Carolina Maria

TERÇA-FEIRA (18/02/2020)

  • BALADA
  • Bolt
  • Às 21h. Festa: Terçou - The Big Bolt Brasil. Tocando: Funk, electro, pop BR, bagaceiras e pop. Com DJs Fred Rigoni, Tônico, Elisa Perdida, Madeusa e HNRQSS. Ingressos: Entrada gratuita para os 50 primeiros; R$ 15 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216. 

  • EXPOSIÇÃO
  • Tríade: linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, terça a sexta-feira, das 8h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 18h. Até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha. 

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.

  • LITERÁRIO
  • Lançamento do livro Movimento LGBT+ Capixaba: Fragmentos de uma história de luta por afirmação, direito e dignidade 
  • Às 19h, no Mucane. Contará com exposição fotográfica, música, performances artísticas e a distribuição gratuita do livro. Entrada gratuita. Avenida República, 121, Centro, Vitória.
Exposição "Tríade: linha, plano, imagem" no Museu Vale Crédito: Mônica Zorzanelli

QUARTA-FEIRA (19/02/2020)

  • CARNAVAL
  • PelaDonas do Centro
  • Às 17h, no Centro de Vitória. Trajeto: Rua 7, Praça Ubaldo Ramalhete, Rua Coutinho Mascarenhas, Rua Coronel Azambuja, Rua Gama Rosa, Avenida 13 de Maio e Praça Costa Pereira.  Entrada gratuita. 

  • EXPOSIÇÃO
  • Tríade: linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, terça a sexta-feira, das 8h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 18h. Até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha. 

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória. 

  • LITERATURA
  • Lançamento do livro O sexto discurso
  • Às 19h, na Thelema. Entrada gratuita. O livro é composto por contos eróticos, cultuando uma oposição ao moralismo proibitivo, de acordo com o comentário de Guamá de Belém, autor de Confins. Rua Graciano Neves, 90, Vitória. 
Exposição Overseas de Miro Soares está em cartaz no Palácio Anchieta até o dia 8 de março. Crédito: Miro Soares

QUINTA FEIRA (20/02/2020)

  • BALADA
  • Stone Pub
  • Às 22h. Festa: Flame Folia. Tocando: Pop, funk, bregafunk e hits de carnaval.Com DJ Tuzzão e convidados. Ingressos: R$ 10 (para os 50 primeiros fantasiados); R$ 15 (com nome na lista, após 50 primeiros, até 00h); R$ 20 (a noite inteira ou sem nome na lista). Classificação: 18 anos. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto. Informações: (27) 3019-8178.

  • Fluente
  • Às 21h. Festa: Berro de Carnaval. Tocando: Pop BR, hits carnaval, funk, pop, bagaceira, 2k e pop farofa. Ingressos: Entrada gratuita para os 50 primeiros; R$ 15 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. 

  • CARNAVAL
  • Bloco Piradinho
  • Às 9h, com  concentração na Alameda Élcio Álvares, próximo ao Heac (antigo Adauto Botelho), Santana, Cariacica. 

  • EXPOSIÇÃO
  • Tríade: linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, terça a sexta-feira, das 8h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 18h. Até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha. 

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
Baile Voador 2019. A edição de 2020 ocorrerá na sexta-feira (21), no Clube Álvares Cabral.  Crédito: Reprodução/ Facebook Baile Voador

SEXTA-FEIRA (21/02/2020)

  • BALADA
  • Bolt
  • Às 21h. Festa: Vai na Creuza. Tocando: Axé, pop BR, old hits de carnaval. Ingressos: R$ 10 (antecipados online), R$ 15 (das 23h às 0h), R$ 5 (a partir das 4h, somente para quem estiver com a pulseira da Fluente ou Stone). Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216. 

  • Stone Pub
  • Às 22h. Festa: Inferninho Carnaval. Tocando: Funk, pop BR, bregafunk, 150BPM, proibidão.Com DJ Tuzzão e convidados. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista, até às 23h); R$ 15 (a noite inteira ou sem nome na lista). Classificação: 18 anos. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto. Informações: (27) 3019-8178. 

  • SHOW
  • Lambasaia 
  • Na Praça da Folia, em Conceição da Barra. Atração gratuita.

  • CARNAVAL
  • Bloco Maluco Beleza
  • Às 18h, no Centro de Vitória. Trajeto: Rua 7, Rua Professor Baltazar, Rua Gama Rosa e Praça Ubaldo Ramalhete. Entrada gratuita.

  • Bloco Unidos da Terra
  • Às 17h, Praça Dos Desbravadores, Terra Vermelha. Entrada gratuita. 

  • Baile Voador 
  • Às 22h, no Clube Álvares Cabral. Com Regional da Nair, Orquestra AMMOR, Forró Bemtivi, Dj Fabricio Bravim, Dj Charles Jr e Dj Lorelai. Ingressos: R$ 25 (Lote Promocional); R$30 (1º Lote, meia entrada), R$60 (1º Lote, inteira) Vendas: No site SuperTicket e nas Lojas Mavericks (Shopping Vitória, Shopping Vila Velha e Shopping Mestre Álvaro), La Vitta Saladeria (Jardim da Penha) e Kaffa Cafeteria (Jardim da Penha). Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, em Vitória.

  • Carnaval de Anchieta 2020- Sede
  • A partir das 8h. Entrada gratuita.
  • 8h  Bloco da Prevenção à Saúde (Trajeto: Praça São Pedro x Mercado de Peixe
  • 17h  Baile dos Idosos (Centro dos Idosos) 
  • 19h  Bloco Makakada Kids (Praça São Pedro) 
  • 21h Show com Prateado Elétrico (Praia Central)
  • 23h30  Show com Cadillac de Luxo (Praia Central)

  • Carnaval de Anchieta 2020- Balneário de Iriri
  • A partir das 19h. Entrada gratuita. 
  • 19h  Bloco Sacarrolha  Saída: próximo a Pousada Acácias.
  • 21h  Show com 7 Hits (Palco)
  • 23h30  Show com Cristian Sullivan (Palco) 

  • Carnaval de Anchieta 2020- Balneário de Ubu
  • Às 22h, no palco principal. Com Show com Banda Gandaia.  Entrada gratuita. 

  • Carnaval de Anchieta 2020- Balneário de Castelhanos
  • A partir das 20h. Entrada gratuita. 
  • 20h  Show com Banda Tomaê (Área de Eventos)
  • 22h30  Show com Banda Tropical Brasil (Área de Eventos) 

  • Carnaval de Linhares 2020- Pontal de Ipiranga
  • A partir das 9h. Entrada gratuita. 
  • 9h  Praia Acessível
  • 19h  Marchinha Saudades de Outrora (2º Avenida)
  • 20h30  Página 7 (Palco 1º Avenida)22h30 - Quebra e Samba (Trio 1º Avenida )00h30 - Léo Mai (Palco 1º Avenida).

  • Carnaval de Linhares 2020- Regência
  • A partir das 18h. Entrada gratuita. 
  • 18h  Cia. de aeróbica Igor Santana
  • 21h  Trio Fubica0h  Larissa Sales 

  • Carnaval de Linhares 2020- Povoação
  • A partir das 18h. Entrada gratuita. 
  • 18h  Caminhada de filhotes de tartarugas marinhas (Praia)
  • 19h  Bloco de Rua (Ruas da Vila)21h  Fanfarra
  • 23h  Carretinha (Ruas da Vila)23h30  Cia. de dança Elias Vieira (Palco principal)
  • 0h  Swing Bom (Palco principal) 

  • Carnaval de Linhares 2020- Pontal de Ipiranga
  • A partir das 9h. Entrada gratuita.
  •  9h  Praia Acessível10h30min - Larissa Sales (Trio 3º Avenida)16h30min  Banda Neon /Carro Pipa (Trio 1º Avenida)17h  Marchinha Saudades de Outrora (2º Avenida)
  • 19h30min - Cuba Libre (Palco 1º Avenida)
  • 22h30min - Kelly Muniz (Trio 1º Avenida)0h - Glauco (Palco 1º Avenida) 

  • Carnaval de Linhares 2020- Regência
  • A partir das 8h. Entrada gratuita.
  •  8h  Torneio de futevôlei15h - Cia de aeróbica Igor Santana
  • 17h  Trio Fubica - (Matinê)
  • 20h  Magon Dharas
  • 22h  Trio Fubica0h30min  É Tchuko 

  • Carnaval de Linhares 2020- Povoação
  • A partir das 10h. Entrada gratuita. 
  • 10h  Carretinha (Praia)
  • 16h  Fanfarra (Ruas da Vila)
  • 18h - Caminhada de filhotes de tartarugas marinhas (Praia)
  • 18h - Cia. de dança Elias Vieira (Palco principal)
  • 19h  Bloco de Rua (Ruas da Vila)
  • 20h  Bloco das Chicotosas (Concentração na praça)
  • 21h30min  Banda Neon (Palco principal)
  • 23h30min - Cia. de dança Elias Vieira (Palco principal)
  • 00h30min  Selakuatro (Palco principal)

  • EXPOSIÇÃO
  • Tríade: linha, plano, imagem
  • Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, terça a sexta-feira, das 8h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 18h. Até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha. 

  • Overseas
  • Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
A banda Natruts irá se apresentar no Cafe de La Musique, em Guarapari, no sábado (22). A banda Samhara terá show na mesma noite. Crédito: Reprodução/ Clipe Xaxado do Amor

SÁBADO (22/02/2020)

  • SHOW
  • Sunset Carnival - Naturuts e  Samhara
  • Às 15h, no Cafe de La music.  Ingressos: R$ 80 (meia/solidária) R$ 160 (inteira).Venda: No site Eventbrite. Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari. 

  • Gabriel Gava
  • Na Praça da Folia, em Conceição da Barra.  Atração gratuita. 

  • CarnaReggae
  • Às 22h, no Correria. Com as bandas Jahfreeca e Ganjah. Ingressos: R$ 10 (até 00h), . Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.

  • BALADA
  • Correria
  • Às 22h. Festa: Carnatrance. Com DJs Osho, Fortunato, Triplet, Beerhuana, Rafflesia, Tajmahal, Aeruanda, Kandirma. Ingressos: R$ 10 (até 00h). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.

  • Bolt
  • Às 23h. Festa: 2k. Tocando:Nacional e internacional anos 2000. Ingressos: R$ 15 (antecipados online no site Lorean), R$ 20 (das 23h às 0h), R$ 5 (a partir das 4h, somente para quem estiver com a pulseira da Fluente ou Stone). Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216. 

  • Stone Pub
  • Às 22h. Festa: Carna Emo. Tocando: Simple Plan, My Chemical Romance, Good Charlotte, Fall out Boy e outros. Ingressos: R$ 10 (para os 50 primeiros todos de preto); R$ 15 (com nome na lista, após 50 primeiros, até 23h); R$ 20 (a noite inteira ou sem nome na lista). Classificação: 18 anos. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto. Informações: (27) 3019-8178.

  • Fluente
  • Às 21h. Festa: Amor de que?. Tocando: Bregafunk, pop BR, hits do verão, electro, pop. Ingressos: R$ 30 (na portaria ou no site eventbrite). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.  Informações: (27) 3311-5216

  • FESTIVAL
  • Festival de Forró - Só Alegria
  • Às 22h, no Clube Arci. Com Wando & Junior, Sabor de Mel e Gerson Lano. Ingressos: R$ 10 (mulheres até às 23h); R$ 15 (homens até às 23h), R$ 17 (no site), R$ 60 (mesa para 4); R$ 65 (mesa para 4 no site). Venda: No site e na portaria. R. Lurdes Santos, 6, Ibes, Vila Velha. Informações: (27) 3229-2352.

  • CARNAVAL
  • Bloco Simpatia
  • Às 10h, no Centro de Vitória. Trajeto: Avenida Beira Mar, Rua Senador Atílio Vivacqua até a Praça Getúlio Vargas. Entrada gratuita.  

  • Bekoo das Pretas
  • Às 15h, no Centro de Vitória. Trajeto: Avenida Beira Mar até a Praça Getúlio Vargas. Entrada gratuita.  

  • Regionalzinho da Nair
  • Às 15h, no Parque Moscoso. Trajeto: Dentro do Parque Moscoso. Av. Cleto Nunes, s/n. Entrada gratuita.  

  • Afro Kizomba
  • Às 15h, no Centro de Vitória. Trajeto: Avenida República, Rua Caramurú, Rua Gama Rosa, Avenida 13 de Maio, Praça Costa Pereira, Graciano Neves. Finaliza no Bar da Zilda. Entrada gratuita. 

  • Bloco Unidos da Terra
  • Às 17h, Praça Dos Desbravadores, Terra Vermelha. Entrada gratuita.

  • Bloco Xixi do Bode
  • Às 17h, em Itapuã, Vila Velha. Entrada gratuita. 

  • Bloco Amantes Da Vila  
  • Às 18h, na Praça Duque De Caxias, Centro De Vila Velha. Entrada franca.

  • Bloco do Boi
  • Às 17h, na Ilha Das Flores. Entrada gratuita. 

  • Bloco Independentes de Balneário
  • Às 16h, no Balneário Ponta Da Fruta, Vila Velha. Entrada gratuita. 

  • Bloco da Torre (Novo Brasil)
  • Às 16h, com Concentração na avenida Boa Vista, Novo Brasil, Cariacica. Entrada gratuita. 

  • Marchinhas e Blocos de Rua
  • Às 19h. Na Beira Mar da Praia do Morro (da Avenida Munir Adub a Praça da Paz), Guarapari. Entrada gratuita. 

  • Blocos Amigos do Candinho
  • Às 19h, na saída da Praça do Chico, em direção ao Restaurante Muvuca, Meaípe, Guarapari. Entrada gratuita. 

  • Apresentações musicais e marchinhas 
  • Às 19h, na rua antônio ferreira de Araújo (Próximo a Padaria Santa Mônica), Guarapari. Entrada gratuita. 

  • Carnaval de Anchieta 2020 - Sede
  • A partir das 17h. Entrada gratuita.
  •  17h  Bloco Kepanagode é esse?!  Próximo a Clínica Veterinária Cia dos Bichos 
  • 19h  Bloco na Mão do Palhaço - Praia Central, próximo aos Correios 
  • 19h  Bloco Ai que Pagode  Próximo à Marinês Modas 20h  Matinê (Praça São Pedro)
  • 22h  Banda de Marchinha de Carnaval (Praça São Pedro)
  • 21h  Bloco Kulto Paraguai - Praia Central, próximo aos Correios 
  • 21h  Show com Orquestra Carnavalesca Choro S/A (Praia Central)
  • 23h30  Show com Banda 7 HITS (Praia Central)

  • Carnaval Anchieta 2020 - Balneário de Iriri
  • A partir das 13h. Entrada gratuita. 
  • 13h  Banda de Marchinha Anarquista (Praia Namorados)
  • 14h  Banda de Marchinha Maestro Mauro (Praia Costa Azul)
  • 14h  Banda de Marchinha Paz e Amor (Praia Areia Preta)
  • 16h  Banda de Marchinha Folia de Amor (Praia Santa Helena)
  • 16h  Bateria Acadêmicos de Iriri  Próximo ao Restaurante Delícia Mineira/Quiosque do Itamar.
  • 16h  Grupo de Pagode Sambabom (Palco)
  • 17h  Bloco do Piru  Trajeto: Próximo aos Coqueiros Praia Hotel X Praça do Artesão. (Via avenida principal)
  • 18h  Bateria Bloco do Piru (Palco)
  • 19h  Bloco Quem é que Vai?!  Concentração: próximo a Igreja Católica.
  • 21h  Show com Silvio Filho (Palco)
  • 23h30  Show com New Place Band (Palco)  

  • Carnaval Anchieta 2020 - Balneário de Ubu
  • A partir das 13h.  Entrada gratuita. 
  • 13h  Banda de Marchinha Atrito Musical (Beira-Mar)
  • 15h Samba Du Burro  Concentração: próximo ao Bar D Mulata.
  • 18h  Grupo de pagode Sambleck (Palco principal)
  • 20h  Show com Léo Mai e Banda (Palco principal)
  • 22h30  Show com Banda Cadillac de Luxo (Palco principal)

  • Carnaval Anchieta 2020 - Balneário de Castelhanos
  • A partir das 13h. Entrada gratuita.
  • 13h  Banda de Marchinha AMA (Beira mar)
  • 17h  Bloco Afrodite  Saída: Em frente a Padaria Castelhanos
  • 20h  Show com Banda Prestígio (Área de Eventos)
  • 22h30  Show com Prateado Elétrico (Área de Eventos) 

  • Carnaval Anchieta 2020 - Praia do Coqueiro
  • A partir das 13h. Entrada gratuita. 
  • 13h  Banda de Marchinha Folia de Amor 
  • 15h30  Show com Wender Dalto e Banda. 

  • Carnaval de Anchieta 2020 - Praia de Inhaúma
  • A partir das 13h. Entrada gratuita. 
  • 13h  Banda de Marchinha Raízes do Carnaval 
  • 15h30  Grupo de Pagode Grupo Silvio.

  • Carnaval Serra 2020
  • Horários ainda não divulgados pela prefeitura.  Entrada gratuita. 
  • Carnaval 2020  Manguinhos
  • Camundongo  Jacaraípe 
  • Jegue Folia e Galo da Praia  Bicanga 
  • Matinê  Barcelona
  • Ratazanas  Jacaraípe
  • Carretinha  Balneário de Carapebus
  • Carapiranha  Carapebus 
  • As Moças de Serra Dourada  Serra Dourada III
  • Carnaval 2020  Nova Almeida

  • INFANTIL
  • Oficinão - Minha Fantasia
  • Às 11h, no Anfiteatro do Parque Botânico Vale. Inscrições na Administração do Parque. Entrada gratuita. Av. dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória. Informações: (27) 3333-6200.
A funkeira fará show no Cafe de La Musique, em Guarapari, no domingo (23). No evento também haverá apresentação do DJ Baskar. Crédito: Reprodução/Instagram @ludmilla

DOMINGO (23/02/2020)

  • SHOW
  • Sunset Carnival - Ludmilla e Baskar 
  • Às 15h, no Cafe de La music. Ingressos: R$ 80 (meia/solidária) R$ 160 (inteira). Venda: No site Eventbrite. Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari.

  • Guig Guetto
  • Na Praça da Folia, em Conceição da Barra. Atração gratuita.

  • BALADA
  • Fluente
  • Às 21h. Festa: Bota pra Quebrar. Tocando: Pop BR, funk, pop e doiderol. Ingressos: Entrada gratuita para os 100 primeiros; R$ 15 (a noite inteira) . Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. 

  • CARNAVAL
  • Regional da Nair
  • Às 11h, no Centro de Vitória. Trajeto: Saída da Avenida Beira Mar até a Praça Getúlio Vargas. Entrada gratuita.

  • Puta Bloco
  • Às 15h, no Centro de Vitória. Trajeto: Cortejo da Avenida Beira-Mar até a Praça Getúlio Vargas. Entrada gratuita.

  • Tô Baby
  • Às 15h, em Jardim Camburi, Vitória. Trajeto: Rua Carlos Lindenberg, Avenida Alfredo Alcure, Avenida Isaac Lopes Rubim, com término do trajeto na Rua Arquiteto Décio Thevenard. Entrada gratuita.

  • Bloco Unidos da Terra
  • Às 17h, Praça Dos Desbravadores, Terra Vermelha. Entrada gratuita.

  • Bloco do Boi
  • Às 17h, na Ilha Das Flores. Entrada gratuita. 

  • Bloco Independentes de Balneário
  • Às 16h, no Balneário Ponta Da Fruta, Vila Velha. Entrada gratuita. 

  • Bloco Carnavalesco Grande Cobilândia
  • Às 18h, no bairro Rio Marinho/Cobilândia. Entrada gratuita.

  • Marchinhas e Blocos de Rua
  • Às 19h. Na Beira Mar da Praia do Morro (da Avenida Munir Adub a Praça da Paz), Guarapari. Entrada gratuita. 

  • Blocos Amigos do Candinho
  • Às 19h, na saída da Praça do Chico, em direção ao Restaurante Muvuca, Meaípe, Guarapari. Entrada gratuita. 

  • Apresentações musicais e marchinhas 
  • Às 19h, na rua antônio ferreira de Araújo (Próximo a Padaria Santa Mônica), Guarapari. Entrada gratuita.  

  • Carnaval de Anchieta - Sede
  • A partir das 16h. Entrada gratuita.
  • 16h  Bloco das Bichas  Bairro Canta Galo
  • 20h  Matinê (Praça são Pedro)
  • 22h  Banda de Marchinha de Carnaval (Praça São Pedro)
  • 21h  Bloco do Jaraguá - Saída: Casa da Cultura21h  Show com Emerson Xumbrega e Banda (Praia Central)2
  • 3h30  Show com Banda Pele Morena (Praia Central) 

  • Carnaval Anchieta 2020 - Balneário de Iriri
  • A partir das 13h. Entrada gratuita. 
  • 13h Banda de Marchinha AMA (Praia Namorados)
  • 14h  Banda de Marchinha Raízes do Carnaval (Praia Costa Azul)
  • 14h  Banda de Marchinha Maestro Mauro (Praia Areia Preta)
  • 16h  Bateria Acadêmicos de Iriri  Próximo ao Restaurante Delícia Mineira/Quiosque do Itamar.
  • 16h  Grupo de Pagode Sambleck (Palco)
  • 16h Bloco Saco Murcho  Concentração: próximo o Coqueiros Praia Hotel.
  • 17h  Bloco do Piru  Trajeto: Praça da Lagoa X Praça do Artesão. (Via praia da Areia Preta)
  • 18h  Bateria Bloco do Piru (Palco)
  • 19h  Bloco Sacarrolha  Concentração: próximo ao Hotel Espadarte.
  • 21h  Show com Banda Tomaê (Palco)
  • 23h30  Show com Marcus Rauta (Palco)

  • Carnaval Anchieta 2020 - Balneário de Ubu
  • A partir das 13h. Entrada gratuita.
  • 13h  Banda de Marchinha Folia de Amor (Beira mar)
  • 18h  Grupo de Pagode Sambabom(Palco principal)
  • 20h  Show com Orquestra Carnavalesca Choro S/A(Palco principal)
  • 22h30  Show com Banda Cadillac de Luxo (Palco principal)

  • Carnaval Anchieta 2020 - Balneário de Castelhanos
  • A partir das 13h. Entrada gratuita.
  • 13h  Banda de Marchinha Atrito Musical (Beira mar)
  • 13h30  Bloco na Mão do Palhaço  Próximo ao Restaurante Batelão1
  • 7h  Bloco Afrodite  Saída: Em frente a Padaria Castelhanos
  • 17h  Matinê (Área de Eventos)
  • 20h  Show com Banda Art Voz (Área de Eventos)
  • 22h30  Show com Alex Campanha e Banda (Área de Eventos)

  • Carnaval Anchieta 2020 - Praia do Coqueiro
  • A partir das 13h. Entrada gratuita. 
  • 13h  Banda de Marchinha Paz e Amor 
  • 15h30 Grupo de pagode Silvio Filho.

  • Carnaval de Anchieta 2020 - Praia de Inhaúma
  • A partir das 13h. Entrada gratuita. 
  • 13h  Show com Banda Tropical Brasil 
  • 15h30 Show com Wender Dalto e Banda 

  • Carnaval de Linhares 2020- Pontal de Ipiranga
  • A partir das 9h. Entrada gratuita. 
  • 9h  Praia Acessível
  • 10h30 - Aeróbica (Trio 3º Avenida)16h  Bloco Tô Dentro /Carro Pipa ( Trio 1º Avenida)
  • 17h  Marchinha Saudades de Outrora (2º Avenida)
  • 19h30- Projeto X (Palco 1º Avenida)22h30 - Fernanda Padua (Trio 1º Avenida)0h  Izy Monteiro (Palco 1º Avenida).

  • Carnaval de Linhares 2020- Regência
  • A partir das 15h. Entrada gratuita. 
  • 15h - Cia de aeróbica Igor Santana
  • 17h - Trio Fubica - (Matinê)20h  Arrocha o Nó
  • 22h - Trio Fubica0h30min  SwingAê 

  • Carnaval de Linhares 2020- Povoação
  • A partir das 10h. Entrada gratuita. 
  • 10h  Carretinha (Praia)
  • 16h  Fanfarra (Ruas da Vila)
  • 18h - Caminhada de filhotes de tartarugas marinhas (Praia)
  • 18h  Matinê com banda Circo Mágico (Palco principal)
  • 19h  Bloco de Rua (Ruas da Vila)
  • 20h  Bloco das Chicotosas (Concentração na praça)
  • 21h  Axé Raiz (Palco principal)
  • 23h - Cia de dança Elias Vieira (Palco principal)0h  Andrea Nery  axé back vocal da Araketu (Palco principal) 

  • Carnaval Serra 2020
  • Horários ainda não divulgados pela prefeitura. Entrada gratuita.
  • Carnaval 2020  Manguinhos
  • Leva Noiz  Nova Almeida
  • Pega no Badalo  Feu Rosa
  • Jegue Folia e Galo da Praia  Bicanga 
  • Matinê  Barcelona 
  • Ratazanas  Jacaraípe
  • Carretinha  Balneário de Carapebus
  • Alegria  Barcelona Carapiranha  Carapebus
  • Acadêmicos de Continental  Cidade Continental 
  • As Moças de Serra Dourada  Serra Dourada III
  • Carnaval 2020  Nova Almeida

  • INFANTIL 
  • Oficinão - Máscaras de Carnaval 
  • Às 11h, no Anfiteatro do Parque Botânico Vale. Inscrições na Administração do Parque. Entrada gratuita. Av. dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória. Informações: (27) 3333-6200.

