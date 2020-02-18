Blocos, Natiruts e Ludmilla vão agitar a semana. Confira a agenda

SEGUNDA-FEIRA (17/02/2020)
- MÚSICA AO VIVO
- Vai Que Gama 2020
- Oficina de Percussão Carnavalesca 2020. Custo: R$ 150. Todas as segundas-feiras de 19h às 22h (até o carnaval), na Casa de Bamba, Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Informações: (27) 3026-7868.
- Clube do Samba
- Às 20h, no Clube de Pesca Ingressos: R$ 15 (lista amiga), R$ 20 (normal). Av. Dário Lourenço de Souza, 89, Mário Cypreste, Vitória.
- CARNAVAL
- Folia no Clube da Música
- Às 19h30, no Spirito Jazz. Com decoração especial e marchinhas. Entrada gratuita. Via Cruzeiro Mall, R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória.
TERÇA-FEIRA (18/02/2020)
- BALADA
- Bolt
- Às 21h. Festa: Terçou - The Big Bolt Brasil. Tocando: Funk, electro, pop BR, bagaceiras e pop. Com DJs Fred Rigoni, Tônico, Elisa Perdida, Madeusa e HNRQSS. Ingressos: Entrada gratuita para os 50 primeiros; R$ 15 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- EXPOSIÇÃO
- Tríade: linha, plano, imagem
- Exposição com os trabalhos de três artistas capixabas: Bruno Zorzal, Fredone Fone e Sandro Novaes. Com curadoria de Neusa Mendes e Ronaldo Barbosa. No Galpão de exposições do Museu Vale, terça a sexta-feira, das 8h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 18h. Até dia 23 de fevereiro. R. Vila Isabel, Vila Velha.
- Overseas
- Exposição individual do artista Miro Soares, com filmes, vídeos e fotografias, apresenta no total 45 obras. Ingresso: Entrada franca. No Palácio Anchieta, terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Até dia 8 de março. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória.
- LITERÁRIO
- Lançamento do livro Movimento LGBT+ Capixaba: Fragmentos de uma história de luta por afirmação, direito e dignidade
- Às 19h, no Mucane. Contará com exposição fotográfica, música, performances artísticas e a distribuição gratuita do livro. Entrada gratuita. Avenida República, 121, Centro, Vitória.
QUARTA-FEIRA (19/02/2020)
- CARNAVAL
- PelaDonas do Centro
- Às 17h, no Centro de Vitória. Trajeto: Rua 7, Praça Ubaldo Ramalhete, Rua Coutinho Mascarenhas, Rua Coronel Azambuja, Rua Gama Rosa, Avenida 13 de Maio e Praça Costa Pereira. Entrada gratuita.
- EXPOSIÇÃO
- LITERATURA
- Lançamento do livro O sexto discurso
- Às 19h, na Thelema. Entrada gratuita. O livro é composto por contos eróticos, cultuando uma oposição ao moralismo proibitivo, de acordo com o comentário de Guamá de Belém, autor de Confins. Rua Graciano Neves, 90, Vitória.
QUINTA FEIRA (20/02/2020)
- BALADA
- Stone Pub
- Às 22h. Festa: Flame Folia. Tocando: Pop, funk, bregafunk e hits de carnaval.Com DJ Tuzzão e convidados. Ingressos: R$ 10 (para os 50 primeiros fantasiados); R$ 15 (com nome na lista, após 50 primeiros, até 00h); R$ 20 (a noite inteira ou sem nome na lista). Classificação: 18 anos. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto. Informações: (27) 3019-8178.
- Fluente
- Às 21h. Festa: Berro de Carnaval. Tocando: Pop BR, hits carnaval, funk, pop, bagaceira, 2k e pop farofa. Ingressos: Entrada gratuita para os 50 primeiros; R$ 15 (a noite inteira). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
- CARNAVAL
- Bloco Piradinho
- Às 9h, com concentração na Alameda Élcio Álvares, próximo ao Heac (antigo Adauto Botelho), Santana, Cariacica.
- EXPOSIÇÃO
SEXTA-FEIRA (21/02/2020)
- BALADA
- Bolt
- Às 21h. Festa: Vai na Creuza. Tocando: Axé, pop BR, old hits de carnaval. Ingressos: R$ 10 (antecipados online), R$ 15 (das 23h às 0h), R$ 5 (a partir das 4h, somente para quem estiver com a pulseira da Fluente ou Stone). Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- Stone Pub
- Às 22h. Festa: Inferninho Carnaval. Tocando: Funk, pop BR, bregafunk, 150BPM, proibidão.Com DJ Tuzzão e convidados. Ingressos: R$ 10 (com nome na lista, até às 23h); R$ 15 (a noite inteira ou sem nome na lista). Classificação: 18 anos. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto. Informações: (27) 3019-8178.
- SHOW
- Lambasaia
- Na Praça da Folia, em Conceição da Barra. Atração gratuita.
- CARNAVAL
- Bloco Maluco Beleza
- Às 18h, no Centro de Vitória. Trajeto: Rua 7, Rua Professor Baltazar, Rua Gama Rosa e Praça Ubaldo Ramalhete. Entrada gratuita.
- Bloco Unidos da Terra
- Às 17h, Praça Dos Desbravadores, Terra Vermelha. Entrada gratuita.
- Baile Voador
- Às 22h, no Clube Álvares Cabral. Com Regional da Nair, Orquestra AMMOR, Forró Bemtivi, Dj Fabricio Bravim, Dj Charles Jr e Dj Lorelai. Ingressos: R$ 25 (Lote Promocional); R$30 (1º Lote, meia entrada), R$60 (1º Lote, inteira) Vendas: No site SuperTicket e nas Lojas Mavericks (Shopping Vitória, Shopping Vila Velha e Shopping Mestre Álvaro), La Vitta Saladeria (Jardim da Penha) e Kaffa Cafeteria (Jardim da Penha). Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, em Vitória.
- Carnaval de Anchieta 2020- Sede
- A partir das 8h. Entrada gratuita.
- 8h Bloco da Prevenção à Saúde (Trajeto: Praça São Pedro x Mercado de Peixe
- 17h Baile dos Idosos (Centro dos Idosos)
- 19h Bloco Makakada Kids (Praça São Pedro)
- 21h Show com Prateado Elétrico (Praia Central)
- 23h30 Show com Cadillac de Luxo (Praia Central)
- Carnaval de Anchieta 2020- Balneário de Iriri
- A partir das 19h. Entrada gratuita.
- 19h Bloco Sacarrolha Saída: próximo a Pousada Acácias.
- 21h Show com 7 Hits (Palco)
- 23h30 Show com Cristian Sullivan (Palco)
- Carnaval de Anchieta 2020- Balneário de Ubu
- Às 22h, no palco principal. Com Show com Banda Gandaia. Entrada gratuita.
- Carnaval de Anchieta 2020- Balneário de Castelhanos
- A partir das 20h. Entrada gratuita.
- 20h Show com Banda Tomaê (Área de Eventos)
- 22h30 Show com Banda Tropical Brasil (Área de Eventos)
- Carnaval de Linhares 2020- Pontal de Ipiranga
- A partir das 9h. Entrada gratuita.
- 9h Praia Acessível
- 19h Marchinha Saudades de Outrora (2º Avenida)
- 20h30 Página 7 (Palco 1º Avenida)22h30 - Quebra e Samba (Trio 1º Avenida )00h30 - Léo Mai (Palco 1º Avenida).
- Carnaval de Linhares 2020- Regência
- A partir das 18h. Entrada gratuita.
- 18h Cia. de aeróbica Igor Santana
- 21h Trio Fubica0h Larissa Sales
- Carnaval de Linhares 2020- Povoação
- A partir das 18h. Entrada gratuita.
- 18h Caminhada de filhotes de tartarugas marinhas (Praia)
- 19h Bloco de Rua (Ruas da Vila)21h Fanfarra
- 23h Carretinha (Ruas da Vila)23h30 Cia. de dança Elias Vieira (Palco principal)
- 0h Swing Bom (Palco principal)
- Carnaval de Linhares 2020- Pontal de Ipiranga
- A partir das 9h. Entrada gratuita.
- 9h Praia Acessível10h30min - Larissa Sales (Trio 3º Avenida)16h30min Banda Neon /Carro Pipa (Trio 1º Avenida)17h Marchinha Saudades de Outrora (2º Avenida)
- 19h30min - Cuba Libre (Palco 1º Avenida)
- 22h30min - Kelly Muniz (Trio 1º Avenida)0h - Glauco (Palco 1º Avenida)
- Carnaval de Linhares 2020- Regência
- A partir das 8h. Entrada gratuita.
- 8h Torneio de futevôlei15h - Cia de aeróbica Igor Santana
- 17h Trio Fubica - (Matinê)
- 20h Magon Dharas
- 22h Trio Fubica0h30min É Tchuko
- Carnaval de Linhares 2020- Povoação
- A partir das 10h. Entrada gratuita.
- 10h Carretinha (Praia)
- 16h Fanfarra (Ruas da Vila)
- 18h - Caminhada de filhotes de tartarugas marinhas (Praia)
- 18h - Cia. de dança Elias Vieira (Palco principal)
- 19h Bloco de Rua (Ruas da Vila)
- 20h Bloco das Chicotosas (Concentração na praça)
- 21h30min Banda Neon (Palco principal)
- 23h30min - Cia. de dança Elias Vieira (Palco principal)
- 00h30min Selakuatro (Palco principal)
- EXPOSIÇÃO
SÁBADO (22/02/2020)
- SHOW
- Sunset Carnival - Naturuts e Samhara
- Às 15h, no Cafe de La music. Ingressos: R$ 80 (meia/solidária) R$ 160 (inteira).Venda: No site Eventbrite. Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari.
- Gabriel Gava
- Na Praça da Folia, em Conceição da Barra. Atração gratuita.
- CarnaReggae
- Às 22h, no Correria. Com as bandas Jahfreeca e Ganjah. Ingressos: R$ 10 (até 00h), . Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
- BALADA
- Correria
- Às 22h. Festa: Carnatrance. Com DJs Osho, Fortunato, Triplet, Beerhuana, Rafflesia, Tajmahal, Aeruanda, Kandirma. Ingressos: R$ 10 (até 00h). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
- Bolt
- Às 23h. Festa: 2k. Tocando:Nacional e internacional anos 2000. Ingressos: R$ 15 (antecipados online no site Lorean), R$ 20 (das 23h às 0h), R$ 5 (a partir das 4h, somente para quem estiver com a pulseira da Fluente ou Stone). Classificação: 18 anos. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
- Stone Pub
- Às 22h. Festa: Carna Emo. Tocando: Simple Plan, My Chemical Romance, Good Charlotte, Fall out Boy e outros. Ingressos: R$ 10 (para os 50 primeiros todos de preto); R$ 15 (com nome na lista, após 50 primeiros, até 23h); R$ 20 (a noite inteira ou sem nome na lista). Classificação: 18 anos. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto. Informações: (27) 3019-8178.
- Fluente
- Às 21h. Festa: Amor de que?. Tocando: Bregafunk, pop BR, hits do verão, electro, pop. Ingressos: R$ 30 (na portaria ou no site eventbrite). Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216
- FESTIVAL
- Festival de Forró - Só Alegria
- Às 22h, no Clube Arci. Com Wando & Junior, Sabor de Mel e Gerson Lano. Ingressos: R$ 10 (mulheres até às 23h); R$ 15 (homens até às 23h), R$ 17 (no site), R$ 60 (mesa para 4); R$ 65 (mesa para 4 no site). Venda: No site e na portaria. R. Lurdes Santos, 6, Ibes, Vila Velha. Informações: (27) 3229-2352.
- CARNAVAL
- Bloco Simpatia
- Às 10h, no Centro de Vitória. Trajeto: Avenida Beira Mar, Rua Senador Atílio Vivacqua até a Praça Getúlio Vargas. Entrada gratuita.
- Bekoo das Pretas
- Às 15h, no Centro de Vitória. Trajeto: Avenida Beira Mar até a Praça Getúlio Vargas. Entrada gratuita.
- Regionalzinho da Nair
- Às 15h, no Parque Moscoso. Trajeto: Dentro do Parque Moscoso. Av. Cleto Nunes, s/n. Entrada gratuita.
- Afro Kizomba
- Às 15h, no Centro de Vitória. Trajeto: Avenida República, Rua Caramurú, Rua Gama Rosa, Avenida 13 de Maio, Praça Costa Pereira, Graciano Neves. Finaliza no Bar da Zilda. Entrada gratuita.
- Bloco Unidos da Terra
- Às 17h, Praça Dos Desbravadores, Terra Vermelha. Entrada gratuita.
- Bloco Xixi do Bode
- Às 17h, em Itapuã, Vila Velha. Entrada gratuita.
- Bloco Amantes Da Vila
- Às 18h, na Praça Duque De Caxias, Centro De Vila Velha. Entrada franca.
- Bloco do Boi
- Às 17h, na Ilha Das Flores. Entrada gratuita.
- Bloco Independentes de Balneário
- Às 16h, no Balneário Ponta Da Fruta, Vila Velha. Entrada gratuita.
- Bloco da Torre (Novo Brasil)
- Às 16h, com Concentração na avenida Boa Vista, Novo Brasil, Cariacica. Entrada gratuita.
- Marchinhas e Blocos de Rua
- Às 19h. Na Beira Mar da Praia do Morro (da Avenida Munir Adub a Praça da Paz), Guarapari. Entrada gratuita.
- Blocos Amigos do Candinho
- Às 19h, na saída da Praça do Chico, em direção ao Restaurante Muvuca, Meaípe, Guarapari. Entrada gratuita.
- Apresentações musicais e marchinhas
- Às 19h, na rua antônio ferreira de Araújo (Próximo a Padaria Santa Mônica), Guarapari. Entrada gratuita.
- Carnaval de Anchieta 2020 - Sede
- A partir das 17h. Entrada gratuita.
- 17h Bloco Kepanagode é esse?! Próximo a Clínica Veterinária Cia dos Bichos
- 19h Bloco na Mão do Palhaço - Praia Central, próximo aos Correios
- 19h Bloco Ai que Pagode Próximo à Marinês Modas 20h Matinê (Praça São Pedro)
- 22h Banda de Marchinha de Carnaval (Praça São Pedro)
- 21h Bloco Kulto Paraguai - Praia Central, próximo aos Correios
- 21h Show com Orquestra Carnavalesca Choro S/A (Praia Central)
- 23h30 Show com Banda 7 HITS (Praia Central)
- Carnaval Anchieta 2020 - Balneário de Iriri
- A partir das 13h. Entrada gratuita.
- 13h Banda de Marchinha Anarquista (Praia Namorados)
- 14h Banda de Marchinha Maestro Mauro (Praia Costa Azul)
- 14h Banda de Marchinha Paz e Amor (Praia Areia Preta)
- 16h Banda de Marchinha Folia de Amor (Praia Santa Helena)
- 16h Bateria Acadêmicos de Iriri Próximo ao Restaurante Delícia Mineira/Quiosque do Itamar.
- 16h Grupo de Pagode Sambabom (Palco)
- 17h Bloco do Piru Trajeto: Próximo aos Coqueiros Praia Hotel X Praça do Artesão. (Via avenida principal)
- 18h Bateria Bloco do Piru (Palco)
- 19h Bloco Quem é que Vai?! Concentração: próximo a Igreja Católica.
- 21h Show com Silvio Filho (Palco)
- 23h30 Show com New Place Band (Palco)
- Carnaval Anchieta 2020 - Balneário de Ubu
- A partir das 13h. Entrada gratuita.
- 13h Banda de Marchinha Atrito Musical (Beira-Mar)
- 15h Samba Du Burro Concentração: próximo ao Bar D Mulata.
- 18h Grupo de pagode Sambleck (Palco principal)
- 20h Show com Léo Mai e Banda (Palco principal)
- 22h30 Show com Banda Cadillac de Luxo (Palco principal)
- Carnaval Anchieta 2020 - Balneário de Castelhanos
- A partir das 13h. Entrada gratuita.
- 13h Banda de Marchinha AMA (Beira mar)
- 17h Bloco Afrodite Saída: Em frente a Padaria Castelhanos
- 20h Show com Banda Prestígio (Área de Eventos)
- 22h30 Show com Prateado Elétrico (Área de Eventos)
- Carnaval Anchieta 2020 - Praia do Coqueiro
- A partir das 13h. Entrada gratuita.
- 13h Banda de Marchinha Folia de Amor
- 15h30 Show com Wender Dalto e Banda.
- Carnaval de Anchieta 2020 - Praia de Inhaúma
- A partir das 13h. Entrada gratuita.
- 13h Banda de Marchinha Raízes do Carnaval
- 15h30 Grupo de Pagode Grupo Silvio.
- Carnaval Serra 2020
- Horários ainda não divulgados pela prefeitura. Entrada gratuita.
- Carnaval 2020 Manguinhos
- Camundongo Jacaraípe
- Jegue Folia e Galo da Praia Bicanga
- Matinê Barcelona
- Ratazanas Jacaraípe
- Carretinha Balneário de Carapebus
- Carapiranha Carapebus
- As Moças de Serra Dourada Serra Dourada III
- Carnaval 2020 Nova Almeida
- INFANTIL
- Oficinão - Minha Fantasia
- Às 11h, no Anfiteatro do Parque Botânico Vale. Inscrições na Administração do Parque. Entrada gratuita. Av. dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória. Informações: (27) 3333-6200.
DOMINGO (23/02/2020)
- SHOW
- Sunset Carnival - Ludmilla e Baskar
- Às 15h, no Cafe de La music. Ingressos: R$ 80 (meia/solidária) R$ 160 (inteira). Venda: No site Eventbrite. Manoel Duarte Souza Mattos, Meaípe, Guarapari.
- Guig Guetto
- Na Praça da Folia, em Conceição da Barra. Atração gratuita.
- BALADA
- Fluente
- Às 21h. Festa: Bota pra Quebrar. Tocando: Pop BR, funk, pop e doiderol. Ingressos: Entrada gratuita para os 100 primeiros; R$ 15 (a noite inteira) . Classificação: 18 anos. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
- CARNAVAL
- Regional da Nair
- Às 11h, no Centro de Vitória. Trajeto: Saída da Avenida Beira Mar até a Praça Getúlio Vargas. Entrada gratuita.
- Puta Bloco
- Às 15h, no Centro de Vitória. Trajeto: Cortejo da Avenida Beira-Mar até a Praça Getúlio Vargas. Entrada gratuita.
- Tô Baby
- Às 15h, em Jardim Camburi, Vitória. Trajeto: Rua Carlos Lindenberg, Avenida Alfredo Alcure, Avenida Isaac Lopes Rubim, com término do trajeto na Rua Arquiteto Décio Thevenard. Entrada gratuita.
- Bloco Unidos da Terra
- Às 17h, Praça Dos Desbravadores, Terra Vermelha. Entrada gratuita.
- Bloco do Boi
- Às 17h, na Ilha Das Flores. Entrada gratuita.
- Bloco Independentes de Balneário
- Às 16h, no Balneário Ponta Da Fruta, Vila Velha. Entrada gratuita.
- Bloco Carnavalesco Grande Cobilândia
- Às 18h, no bairro Rio Marinho/Cobilândia. Entrada gratuita.
- Marchinhas e Blocos de Rua
- Às 19h. Na Beira Mar da Praia do Morro (da Avenida Munir Adub a Praça da Paz), Guarapari. Entrada gratuita.
- Blocos Amigos do Candinho
- Às 19h, na saída da Praça do Chico, em direção ao Restaurante Muvuca, Meaípe, Guarapari. Entrada gratuita.
- Apresentações musicais e marchinhas
- Às 19h, na rua antônio ferreira de Araújo (Próximo a Padaria Santa Mônica), Guarapari. Entrada gratuita.
- Carnaval de Anchieta - Sede
- A partir das 16h. Entrada gratuita.
- 16h Bloco das Bichas Bairro Canta Galo
- 20h Matinê (Praça são Pedro)
- 22h Banda de Marchinha de Carnaval (Praça São Pedro)
- 21h Bloco do Jaraguá - Saída: Casa da Cultura21h Show com Emerson Xumbrega e Banda (Praia Central)2
- 3h30 Show com Banda Pele Morena (Praia Central)
- Carnaval Anchieta 2020 - Balneário de Iriri
- A partir das 13h. Entrada gratuita.
- 13h Banda de Marchinha AMA (Praia Namorados)
- 14h Banda de Marchinha Raízes do Carnaval (Praia Costa Azul)
- 14h Banda de Marchinha Maestro Mauro (Praia Areia Preta)
- 16h Bateria Acadêmicos de Iriri Próximo ao Restaurante Delícia Mineira/Quiosque do Itamar.
- 16h Grupo de Pagode Sambleck (Palco)
- 16h Bloco Saco Murcho Concentração: próximo o Coqueiros Praia Hotel.
- 17h Bloco do Piru Trajeto: Praça da Lagoa X Praça do Artesão. (Via praia da Areia Preta)
- 18h Bateria Bloco do Piru (Palco)
- 19h Bloco Sacarrolha Concentração: próximo ao Hotel Espadarte.
- 21h Show com Banda Tomaê (Palco)
- 23h30 Show com Marcus Rauta (Palco)
- Carnaval Anchieta 2020 - Balneário de Ubu
- A partir das 13h. Entrada gratuita.
- 13h Banda de Marchinha Folia de Amor (Beira mar)
- 18h Grupo de Pagode Sambabom(Palco principal)
- 20h Show com Orquestra Carnavalesca Choro S/A(Palco principal)
- 22h30 Show com Banda Cadillac de Luxo (Palco principal)
- Carnaval Anchieta 2020 - Balneário de Castelhanos
- A partir das 13h. Entrada gratuita.
- 13h Banda de Marchinha Atrito Musical (Beira mar)
- 13h30 Bloco na Mão do Palhaço Próximo ao Restaurante Batelão1
- 7h Bloco Afrodite Saída: Em frente a Padaria Castelhanos
- 17h Matinê (Área de Eventos)
- 20h Show com Banda Art Voz (Área de Eventos)
- 22h30 Show com Alex Campanha e Banda (Área de Eventos)
- Carnaval Anchieta 2020 - Praia do Coqueiro
- A partir das 13h. Entrada gratuita.
- 13h Banda de Marchinha Paz e Amor
- 15h30 Grupo de pagode Silvio Filho.
- Carnaval de Anchieta 2020 - Praia de Inhaúma
- A partir das 13h. Entrada gratuita.
- 13h Show com Banda Tropical Brasil
- 15h30 Show com Wender Dalto e Banda
- Carnaval de Linhares 2020- Pontal de Ipiranga
- A partir das 9h. Entrada gratuita.
- 9h Praia Acessível
- 10h30 - Aeróbica (Trio 3º Avenida)16h Bloco Tô Dentro /Carro Pipa ( Trio 1º Avenida)
- 17h Marchinha Saudades de Outrora (2º Avenida)
- 19h30- Projeto X (Palco 1º Avenida)22h30 - Fernanda Padua (Trio 1º Avenida)0h Izy Monteiro (Palco 1º Avenida).
- Carnaval de Linhares 2020- Regência
- A partir das 15h. Entrada gratuita.
- 15h - Cia de aeróbica Igor Santana
- 17h - Trio Fubica - (Matinê)20h Arrocha o Nó
- 22h - Trio Fubica0h30min SwingAê
- Carnaval de Linhares 2020- Povoação
- A partir das 10h. Entrada gratuita.
- 10h Carretinha (Praia)
- 16h Fanfarra (Ruas da Vila)
- 18h - Caminhada de filhotes de tartarugas marinhas (Praia)
- 18h Matinê com banda Circo Mágico (Palco principal)
- 19h Bloco de Rua (Ruas da Vila)
- 20h Bloco das Chicotosas (Concentração na praça)
- 21h Axé Raiz (Palco principal)
- 23h - Cia de dança Elias Vieira (Palco principal)0h Andrea Nery axé back vocal da Araketu (Palco principal)
- Carnaval Serra 2020
- Horários ainda não divulgados pela prefeitura. Entrada gratuita.
- Carnaval 2020 Manguinhos
- Leva Noiz Nova Almeida
- Pega no Badalo Feu Rosa
- Jegue Folia e Galo da Praia Bicanga
- Matinê Barcelona
- Ratazanas Jacaraípe
- Carretinha Balneário de Carapebus
- Alegria Barcelona Carapiranha Carapebus
- Acadêmicos de Continental Cidade Continental
- As Moças de Serra Dourada Serra Dourada III
- Carnaval 2020 Nova Almeida
- INFANTIL
- Oficinão - Máscaras de Carnaval
- Às 11h, no Anfiteatro do Parque Botânico Vale. Inscrições na Administração do Parque. Entrada gratuita. Av. dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória. Informações: (27) 3333-6200.