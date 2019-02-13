Home
Bibi Ferreira foi tema de TCC no Espírito Santo

Universitários fizeram documentário "Bibi in Cena", em 2006, e se tornaram produtores culturais; em 2015, os alunos que executaram o TCC promoveram show de Bibi Ferreira no Teatro da Ufes, em Vitória