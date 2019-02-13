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Contra Alan

'BBB 19': Diego é eliminado com 52,47% dos votos em disputa acirrada

O dia foi marcado pela apreensão entre os emparedados. Enquanto Isabella e Diego especulavam sobre quem deixaria o programa, Alan preferiu o isolamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2019 às 11:40

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 11:40

Crédito: TV Globo/Reprodução
Em uma disputa acirrada, Diego foi eliminado no quarto paredão desta edição do Big Brother Brasil na noite desta terça-feira (12), com 52,47% dos votos. Foram 60 milhões de votos. Ele disputou a permanência na casa com Alan, que teve 42,93% da preferência do público para deixar a casa, e com Isabella, que ficou com 4,60%. 
"Foi um programa muito bacana, estou orgulhoso, tentei jogar o mais limpo possível", disse ele ao sair da casa. 
O dia foi marcado pela apreensão entre os emparedados. Enquanto Isabella e Diego especulavam sobre quem deixaria o programa, Alan preferiu o isolamento.
Por outro lado, Hariany comemorou por não estar na berlinda. "Eu nunca me senti bem em dia de paredão, hoje estou a maior felizona". A "sister" esteve na disputa pela permanência na casa nos três paredões desta edição. 
Os comentários dos participantes voltaram a provocar polêmica nesta terça e levaram a Polícia Civil do Rio a abrir um novo inquérito. Após supostos comentários racistas e preconceituosos, dessa vez é uma possível apologia a maus-tratos contra animais que está sendo investigada.
Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o caso foi aberto na 32ª DP (Taquara), mas não foram informados detalhes da apuração. O ativista Randel Silva, porém, postou em suas redes sociais uma mensagem de que procurou a polícia e o Ministério Público para denunciar os comentários do participante Maycon. 
"Não podemos tolerar apologia aos maus-tratos e zoofilia em rede nacional. Cometeu um crime, seja quem for ou onde esteja, nós vamos pra cima. Os animais não falam, mas falamos por eles. Continuem divulgando para que todos saibam que os animais têm quem os defenda e saibam o tipo de caráter desse cara", disse ele no Facebook. 
Como sempre, a formação do paredão aconteceu no domingo. O que foi diferente desta vez foi que os líderes Danrley e Elana tiveram que indicar duas pessoas para a berlinda. Escolheram Diego e Isabella 
Em uma disputa acirrada, com a definição só no último voto, Alan foi o escolhido pela casa. Ele recebeu três votos e antes de Hariany ir para o confessionário, estava empatado com Maycon e Rodrigo. O voto da 'sister' definiu o paredão.

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