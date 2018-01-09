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"Allah lá ô"

Banda Eva em clima de carnaval para show em Guarapari

Ao lado de Anitta, grupo quer transformar boate em sambódromo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 20:23

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 20:23

Felipe Pezzoni: banda Eva em clima de Carnaval para show em Guarapari Crédito: Leo Eloy
Só não é carnaval fora de época porque estamos a menos de um mês da folia capixaba. Mas é quase um Sambão do Povo o que a Banda Eva quer formar em Guarapari, no dia 19 deste mês, quando se apresenta a partir das 22h no Multiplace Mais ao lado da funkeira Anitta. Os fãs podem esperar uma apresentação com toda a animação típica do grupo, mas com um quê diferente de "rei Momo". 
Isso porque a banda, que já dividiu palco com o furacão Anitta antes, quer um novo contato com o público capixaba, como conta o vocalista Felipe Pezzoni, que sucedeu Saulo Fernandes no grupo em 2013. "Ano passado ela foi musa do nosso Bloco Eva, em Salvador, onde a recebemos com muito carinho. Cantamos (eu e ela) juntos por boa parte do percurso e a galera foi à loucura", lembra.
Para ele, o capixaba é um público que "recebe como ninguém", nas próprias palavras, e que "sempre é sensacional". Felipe espera que desta vez não seja diferente, até porque, de acordo com o vocalista, vai surpreender a animação extra da banda. Ele adianta que o cenário é especial, feito especificamente para os shows do grupo na temporada deste verão. "Bem com a cara do carnaval", define. "Mas a energia já estará com um empurrãozinho para a folia", brinca.
VEM PRA PISTA
Felipe adianta que a aposta da banda para o carnaval é a música "ReciproFelicidade". Dentre outros lançamentos, a mensagem que o grupo quer passar, principalmente nos eventos de carnaval deste ano, é que todos precisam descer para a pista e deixar, ao menos um pouco, o camarote. "A energia é outra e todo mundo deveria senti-la pelo menos uma vez na vida", exclama.
Na última folia, a banda rodou o país em shows que somam 20 apresentações em 30 dias feitas em 12 cidades brasileiras. Neste ano, a expectativa não é nem de longe menor. "Queremos bombar de novo o carnaval em Salvador, é claro, mas também em outras cidades. Estamos fechando as reuniões para definição de agendas, já temos shows certos no Rio de Janeiro, por exemplo, mas, quem sabe o Espírito Santo?", indaga, em tom de brincadeira.
SUNSET
Há mais de três décadas a Banda Eva teve diferentes músicos ocupando o posto ao microfone. Felipe assumiu a função em fevereiro de 2013, quando o atual solista Saulo Fernandes deixou o grupo. De lá para cá, ele segue acompanhado do tecladista, arranjador e produtos musical Marcelinho Oliveira e dos músicos Jorginho Sancof, Cuca, Hugo Alves, Ton Carvalho, Cristiano Ferreira e Esso Brumom.
Mais recente projeto do grupo, o DVD "Eva Sunset" é o primeiro da trajetória do conjunto que tem Felipe no comando. O lançamento aconteceu em 2015, em São Paulo, e à época o vocalista apresentou o trabalho com o pôr do sol paulista como pano de fundo.
SERVIÇO
Anitta e Banda Eva
Onde? No Multiplace Mais (Rua Iriri, quadra A, Meaípe, em Guarapari)
Quando? Sábado (19) a partir das 22 horas
Quanto? R$ 80 (3º lote do front stage, meia-entrada); R$ 120 (2º lote do camarote, meia-entrada); R$ 600 (1º lote da mesa bronze, para quatro pessoas); R$ 800 (2º lote da mesa prata, para quatro pessoas e R$ 1.000 (1º lote da mesa ouro, para quatro pessoas)
Felipe Pezzoni: banda Eva em clima de Carnaval para show em Guarapari Crédito: RF Assessoria/Divulgação

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