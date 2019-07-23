DNA World Tour

Backstreet Boys farão show no Brasil em 2020, diz jornal

Grupo está em turnê com "DNA: World Tour"

Banda de maior sucesso dos anos 90, Backstreet Boys voltou com tudo. Depois de anunciarem o retorno do grupo com o álbum "DNA", agora eles estão em turnê pela América do Norte com "DNA: World Tour" - por enquanto. Isso porque a boy band está com agenda marcada para fazer show no Brasil, segundo informações do jornal Destak.

Os shows acontecerão em março de 2020, mas as datas e locais ainda estariam em fase de definição, podendo fazer com que as datas das apresentações se atrasem para o início de abril, segundo o jornal.

Kevin Richardson, um dos integrantes da banda, já havia dado indício de que a turnê poderia passar pelo Brasil.

Na última vinda do grupo, em 2015, eles passaram por São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte.

