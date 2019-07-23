Backstreet Boys farão show no Brasil em 2020, diz jornal

Publicado em 23 de julho de 2019 às 11:42
- Atualizado há 6 anos
Banda de maior sucesso dos anos 90, Backstreet Boys voltou com tudo. Depois de anunciarem o retorno do grupo com o álbum "DNA", agora eles estão em turnê pela América do Norte com "DNA: World Tour" - por enquanto. Isso porque a boy band está com agenda marcada para fazer show no Brasil, segundo informações do jornal Destak.
Os shows acontecerão em março de 2020, mas as datas e locais ainda estariam em fase de definição, podendo fazer com que as datas das apresentações se atrasem para o início de abril, segundo o jornal.
Kevin Richardson, um dos integrantes da banda, já havia dado indício de que a turnê poderia passar pelo Brasil.
Na última vinda do grupo, em 2015, eles passaram por São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o