Backstreet Boys farão show no Brasil em 2020, diz jornal

Grupo está em turnê com "DNA: World Tour"

Publicado em 23 de julho de 2019 às 11:42

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram

Banda de maior sucesso dos anos 90, Backstreet Boys voltou com tudo. Depois de anunciarem o retorno do grupo com o álbum "DNA", agora eles estão em turnê pela América do Norte com "DNA: World Tour" - por enquanto. Isso porque a boy band está com agenda marcada para fazer show no Brasil, segundo informações do jornal Destak. 

> 'Backstreet Boys' alcança topo da lista da Billboard nos EUA com 'DNA'

Os shows acontecerão em março de 2020, mas as datas e locais ainda estariam em fase de definição, podendo fazer com que as datas das apresentações se atrasem para o início de abril, segundo o jornal. 

Kevin Richardson, um dos integrantes da banda, já havia dado indício de que a turnê poderia passar pelo Brasil. 

Na última vinda do grupo, em 2015, eles passaram por São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte. 

