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MÚSICA

Avicii terá álbum póstumo em junho com participação de Chris Martin

Renda do disco será revertida à fundação criada pela família

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 18:06

Publicado em 

05 abr 2019 às 18:06
Avicii Crédito: Reprodução/Instagram
Um disco póstumo do DJ e produtor Avicii será lançado em junho e a primeira faixa chamada "S.O.S" será divulgada no dia 10 de abril, segundo reportagem do jornal americano The New York Times. O artista cometeu suicídio no ano passado, aos 28 anos.
O álbum será chamado "Tim", nome de batismo do artista. Avicii deixou para trás uma grande quantidade de material inédito e estava trabalhando em um álbum no momento de sua morte. As músicas estavam praticamente finalizadas, segundo o produtor Albin Nedler, que está entre os vários colaboradores Avicii.
O vocalista da banda 
Coldplay
, Chris Martin, aparece em uma das faixas. O produtor Carl Falk trabalhou na finalização das músicas deixadas por Avicii. "Estava tentando produzir através dos olhos e ouvidos de outra pessoa que não está mais aqui", afirmou o produtor em entrevista ao jornal.  "Foi muito difícil não se criticar o tempo todo. Ele gostaria disso? O que ele teria feito?"
O disco terá canções que o artista escreveu e produziu durante os últimos três meses de sua vida. Essas músicas mostram um Tim diferente. Ele estava tentando dizer alguma coisa", afirma Falk.
No fim do mês passado, a família do artista anunciou a criação da Fundação Tim Bergling, que "inicialmente se concentrará no apoio a pessoas e organizações que trabalham no campo das doenças mentais e prevenção do suicídio", segundo anúncio oficial. Os lucros do álbum serão para doados para essa fundação.

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