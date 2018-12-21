Atriz fala sobre a última temporada de 'Orange is The New Black'

21/12/2018 - A atriz Taylor Schilling (loira) interpretando Piper em 'Orange Is The New Black' Crédito: Divulgação/Netflix

A atriz Taylor Schilling, de 34 anos, falou, em entrevista à revista digital "Story and Rain" sobre o fim de "Orange Is The New Black". Interpretando a personagem Piper, a Taylor vai para a sétima e última temporada da série, que irá ao ar na Netflix em 2019.

"O que eu espero de Piper é que ela viva perpetuamente, que ela encontre a liberdade e a auto-aceitação", disse. Em tom de nostalgia, a artista recordou que começou a gravar o seriado quando tinha 27 anos.

"Essa é uma grande parte da minha vida, eu era jovem. Tem sido muito interessante interpretar uma personagem que não encontrou paz interior. Sou muito grata", afirmou.