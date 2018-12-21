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TELEVISÃO

Atriz fala sobre a última temporada de 'Orange is The New Black'

'Tem sido muito interessante interpretar uma personagem que não encontrou a paz interior', diz Taylor Schilling

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 16:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 16:21
21/12/2018 - A atriz Taylor Schilling (loira) interpretando Piper em 'Orange Is The New Black' Crédito: Divulgação/Netflix
A atriz Taylor Schilling, de 34 anos, falou, em entrevista à revista digital "Story and Rain" sobre o fim de "Orange Is The New Black". Interpretando a personagem Piper, a Taylor vai para a sétima e última temporada da série, que irá ao ar na Netflix em 2019.
"O que eu espero de Piper é que ela viva perpetuamente, que ela encontre a liberdade e a auto-aceitação", disse. Em tom de nostalgia, a artista recordou que começou a gravar o seriado quando tinha 27 anos.
"Essa é uma grande parte da minha vida, eu era jovem. Tem sido muito interessante interpretar uma personagem que não encontrou paz interior. Sou muito grata", afirmou.
Taylor Schilling descreve sua vida como um "enorme novo capítulo" após "Orange Is The New Black". Ela vai atuar no filme de suspense The Prodigy e na comédia Family Arcade.

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