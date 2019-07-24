Ator Rutger Hauer morre aos 75 anos

Luto

Ator morreu no último dia 19, na Holanda, mas sua morte foi anunciada somente nesta quarta (24)

Publicado em 24 de julho de 2019 às 17:21 - Atualizado há 6 anos

Rutger Hauer em "Blade Runner" Crédito: Reprodução

O ator holandês Rutger Hauer, que ficou mundialmente conhecido por interpretar o vilão Roy Batty no filme "Blade Runner: O Caçador de Androides" (1982), morreu na última sexta-feira (19) aos 75 anos de idade.



De acordo com informações divulgadas pela Variety nesta quarta-feira (24), a informação da morte do ator foi confirmada por Steve Kenis, seu agente. Hauer tinha 75 anos, morreu em casa, após um mal súbito, e foi sepultado nesta quarta-feira (24).



Seu papel de maior destaque foi no longa-metragem "Blade Runner", no qual enfrentou o Rick Deckard do ator Harrison Ford, 77, na pele de Roy Batty, líder de uma gangue de androides (ou "replicantes", no termo usado pelo filme) foragida. Ele também esteve em clássicos como "Fetiço de Áquila" (1985) e "A Morte Pede Carona" (1986)

As bilheterias do filme dirigido por Ridley Scott não foram muito bem na época que o filme estreou, mas, com o passar dos anos, o longa-metragem ganhou status de "cult".

Hauer atuou também em filmes como "Dracula 3D" (2012) de Dario Argento, onde interpretou Van Helsing. O ator esteve também em filmes como "Sin City: A Cidade do Pecado" (2005) e "Batman Begins" (2005), além de séries de TV como "True Blood".

