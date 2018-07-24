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POLÊMICA

Ator de 'Gotham' responde a xingamento de Robin no trailer de 'Titans'

Respeite os mais velhos, cara, brincou David Mazouz, que interpreta Bruce Wayne

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 17:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 17:14
O ator David Mazouz na série Gotham Crédito: Divulgação
No primeiro trailer da nova série da DC, Titans, lançado na quinta-feira, 19, durante o primeiro dia da San Diego Comic-Con, o Robin (interpretado por Brenton Thwaites) fala a frase "que se f*da o Batman", demonstrando que o personagem carrega um ressentimento contra o seu ex-mentor - algo que será explicado no roteiro da série.
Em entrevista para o canal norte-americano SyFy, David Mazouz, que interpreta uma versão jovem do Bruce Wayne na série Gotham, foi perguntado sobre o que achou da frase e teve a chance de responder. "Bem, isso vai soar irônico, porque acho que o ator que interpreta o Robin é mais velho que eu. Mas em um universo hipotético, tenho duas coisas a dizer. Primeiro: f*da-se você também. E em segundo lugar: respeite os mais velhos, cara!", brincou Mazouz.
O ator Brenton Thwaites como Robin Crédito: Divulgação
Nos Estados Unidos, Titans será transmitida pela nova plataforma de streaming da DC e não tem previsão de estreia aqui no Brasil. Já Gotham tem transmissão pelo canal pago Warner Channel e a quinta e última temporada irá estrear em outubro de 2018.

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