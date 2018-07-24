Ator de 'Gotham' responde a xingamento de Robin no trailer de 'Titans'

O ator David Mazouz na série Gotham Crédito: Divulgação

No primeiro trailer da nova série da DC, Titans, lançado na quinta-feira, 19, durante o primeiro dia da San Diego Comic-Con, o Robin (interpretado por Brenton Thwaites) fala a frase "que se f*da o Batman", demonstrando que o personagem carrega um ressentimento contra o seu ex-mentor - algo que será explicado no roteiro da série.

Em entrevista para o canal norte-americano SyFy, David Mazouz, que interpreta uma versão jovem do Bruce Wayne na série Gotham, foi perguntado sobre o que achou da frase e teve a chance de responder. "Bem, isso vai soar irônico, porque acho que o ator que interpreta o Robin é mais velho que eu. Mas em um universo hipotético, tenho duas coisas a dizer. Primeiro: f*da-se você também. E em segundo lugar: respeite os mais velhos, cara!", brincou Mazouz.

O ator Brenton Thwaites como Robin Crédito: Divulgação