Artistas lançam álbuns e EPs temáticos para embalar a ceia de Natal

Então é Natal... mas nem só de Simone se faz a trilha sonora da data. Artistas mundo afora investiram nesse filão e lançaram recentemente álbuns, EPs e singles temáticos em clima natalino para embalar a noitede festa e, talvez, tentar fazer aquela tia se esquecer do hit da supracitada cantora.

Aqui no Brasil, Os Paralamas do Sucesso gravaram o EP Natal dos Paralamas com quatro versões da banda para clássicos como Jingle Bells e Feliz Navidad. O cantor sertanejo Leo Chaves, em seu primeiro projeto solo sem o irmão Victor, lançou um clipe especial de Natal intitulado Ave Maria no Morro.

Lá fora os álbuns natalinos já são tradição. Só neste ano, Eric Clapton, Gwen Stefani, Katy Perry e Jessie J são alguns dos que apostaram nos projetos de Natal. Confira ao lado um pouco desses trabalhos e escolha sua trilha.

DÁ O PLAY!

Jessie J - This Christmas Day

Estão no álbum as clássicas Silent Night, Jingle Bells, Feliz Navidad e Santa Claus Is Coming To Town. Jessie canta com Boyz II Men em Winter Wonderland e com Babyface em This Christmas Song.

Gwen Stefani - You Make It Feel Like Christmas

Além de clássicos como Jingle Bells, Silent Night e "Feliz Navidad", que conta com participação estrela latina Mon Laferte, Gwen traz duas canções inéditas. O single que dá nome ao álbum tem a participação do namorado de Gwen, o cantor country Blake Shelton.

Katy Perry - Cozzy Little Christmas

Katty lançou essa composição própria exclusivamente para a Amazon Music.

John Legend - A Legendary Christmas

1Em seu primeiro disco natalino, John canta famosas canções como Merry Christmas Baby, de Charles Brown e What Christmas Means To Me My Love, com a participação de ninguém menos que Stevie Wonder. A jovem baixista, compositora e cantora Esperanza Spalding divide com ele a faixa Have Yourself a Merry Little Christmas.

Eric Clapton - Happy Xmas

O guitarrista fez sua versão de clássicos com a pegada do blues, como White Christmas e Silent Night. O disco traz a música inédita For Love On Christmas Day e uma adaptação para Jingle Bells, dedicada ao DJ Avicii, que morreu em abril. A capa foi desenhada pelo próprio Clapton, que, como podemos perceber, é um ótimo guitarrista.

CJ Ramone - Christmas Lullaby

O ex-baixista do Ramones lançou um EP com duas músicas.

Pentatonix - Christmas is here

O quarto disco do grupo de música à capella ganhou o nome de Christmas Is Here e traz parcerias com Kelly Clarkson e Maren Morris.

Leo Chaves - Ave Maria no Morro

Após anunciar a pausa na dupla com o irmão Victor, o cantor sertanejo lançou a música Ave Maria no Morro, com direito a videoclipe em clima natalino.

Os Paralamas dos Sucessos - Natal dos Paralamas