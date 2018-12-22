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música

Artistas lançam álbuns e EPs temáticos para embalar a ceia de Natal

Clássicos e canções inéditas natalinas na voz de músicos como Eric Clapton, Katy Perry, Jessie J e Os Paralamas do Sucesso

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 23:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 23:28
Então é Natal... mas nem só de Simone se faz a trilha sonora da data. Artistas mundo afora investiram nesse filão e lançaram recentemente álbuns, EPs e singles temáticos em clima natalino para embalar a noitede festa e, talvez, tentar fazer aquela tia se esquecer do hit da supracitada cantora.
Aqui no Brasil, Os Paralamas do Sucesso gravaram o EP Natal dos Paralamas com quatro versões da banda para clássicos como Jingle Bells e Feliz Navidad. O cantor sertanejo Leo Chaves, em seu primeiro projeto solo sem o irmão Victor, lançou um clipe especial de Natal intitulado Ave Maria no Morro.
Lá fora os álbuns natalinos já são tradição. Só neste ano, Eric Clapton, Gwen Stefani, Katy Perry e Jessie J são alguns dos que apostaram nos projetos de Natal. Confira ao lado um pouco desses trabalhos e escolha sua trilha.
DÁ O PLAY!
Jessie J - This Christmas Day
Estão no álbum as clássicas Silent Night, Jingle Bells, Feliz Navidad e Santa Claus Is Coming To Town. Jessie canta com Boyz II Men em Winter Wonderland e com Babyface em This Christmas Song.
Gwen Stefani - You Make It Feel Like Christmas
Além de clássicos como Jingle Bells, Silent Night e "Feliz Navidad", que conta com participação estrela latina Mon Laferte, Gwen traz duas canções inéditas. O single que dá nome ao álbum tem a participação do namorado de Gwen, o cantor country Blake Shelton.
Katy Perry - Cozzy Little Christmas
Katty lançou essa composição própria exclusivamente para a Amazon Music.
John Legend - A Legendary Christmas
1Em seu primeiro disco natalino, John canta famosas canções como Merry Christmas Baby, de Charles Brown e What Christmas Means To Me My Love, com a participação de ninguém menos que Stevie Wonder. A jovem baixista, compositora e cantora Esperanza Spalding divide com ele a faixa Have Yourself a Merry Little Christmas.
Eric Clapton - Happy Xmas
O guitarrista fez sua versão de clássicos com a pegada do blues, como White Christmas e Silent Night. O disco traz a música inédita For Love On Christmas Day e uma adaptação para Jingle Bells, dedicada ao DJ Avicii, que morreu em abril. A capa foi desenhada pelo próprio Clapton, que, como podemos perceber, é um ótimo guitarrista.
CJ Ramone - Christmas Lullaby
O ex-baixista do Ramones lançou um EP com duas músicas.
Pentatonix - Christmas is here
O quarto disco do grupo de música à capella ganhou o nome de Christmas Is Here e traz parcerias com Kelly Clarkson e Maren Morris.
Leo Chaves - Ave Maria no Morro
Após anunciar a pausa na dupla com o irmão Victor, o cantor sertanejo lançou a música Ave Maria no Morro, com direito a videoclipe em clima natalino.
Os Paralamas dos Sucessos - Natal dos Paralamas
O EP traz as regravações de Herbert, Bi e Barone das músicas natalinas como Silent Night, We Wish You a Merry Christmas e Noite Feliz, que ganhou até clipe.

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