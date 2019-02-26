Home
Artistas de "O Fantasma da Ópera" denunciam abusos trabalhistas

Segundo as acusações, a produtora T4F (Time for Fun) não tem aceitado atestados médicos e, quando artistas atrasam, têm uma diária completa descontada dos salários