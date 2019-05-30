Artistas capixabas falam da influência de Elton John em suas carreiras

Elton John durante um show na Suécia, em maio de 2019 Crédito: Divulgação/GETTY IMAGES

Performático, fashionista, multimídia, exímio pianista, ativista na luta contra a Aids (já declarou ser sortudo por não ter adquirido a doença), influenciador de várias gerações de cantores ... Nem é preciso dizer que é praticamente impossível definir em poucas palavras a importância do britânico Reginald Kenneth Dwight (72), "vulgo" Elton John, para a cultura pop e o mundo do entretenimento. Podemos dizer sem medo de errar: um "mito" de verdade.

Aproveitando a estreia da cinebiografia do astro, "Rocketman", nos cinemas do Estado, o Gazeta Online conversou com especialistas em música para saber a importância e a influência de Elton John para suas carreiras. Todos são unânimes em um ponto: trata-se de um dos mais talentosos e completos artistas de todos os tempos.

Integrante das bandas Evidence e Los Penetras, e conhecida pelo bom humor e irreverência cativantes, Graciela D' Ferraz - que também é investigadora de polícia - diz que se espelha na mise-en-scène de Elton John para compor as coreografias de seus shows. Além disso, a cantora destaca o guarda-roupa extravagante e colorido, a marca registrada do britânico, como sendo influência para ícones pop de hoje, como Lady Gaga e Katy Perry.

Graciela D' Ferraz, cantora Crédito: Divulgação/Acervo Pessoal

"Ele é de vanguarda. Nos anos 1970, inovou ao fazer apresentações icônicas e performáticas, dançando sobre o piano e incendiando a plateia. Adoro essa comunicação física com o público e me espelho nisso, usando brilhos, paetês e óculos coloridos”, garante, dizendo que a música "Nikita" marcou a sua infância nos anos 1980.

"Lembro quando era criança e cantávamos a música dentro do ônibus, indo para o colégio. Eram bons tempos, quando se faziam ícones de verdade, com músicas engajadas socialmente e que marcavam uma geração", relembra, listando outras músicas favoritas do cantor: "Blue Eyes", "Daniel" e "Rocketman".

NASCIDO PARA BRILHAR

Cena do filme "Rocketman", de Dexter Fletcher Crédito: Divulgação/Paramount

A trajetória de Elton John começou nos anos 1960, quando o tímido e complexado "garoto" gordinho, de óculos e de grande força vocal, ingressou na banda Bluesology. Seu nome artístico? Foi inspirado em cantores que serviram de base para a formação como músico: o saxofonista Elton Dean e o vocalista Long John Baldry.

A carreira de popstar nasceu meio que "por acaso" (se é possível dizer isso do astro sem cometer uma heresia). Para ganhar dinheiro, tentou vender músicas para cantores famosos, mas não encontrou interessados. Até que, em 1967, resolveu atender a um anúncio de jornal do compositor Bernie Taupin, que pedia um músico para interpretar suas letras.

Eu vou lutar pelos direitos humanos, seja silenciosamente nos bastidores ou vocalmente. Eu não posso simplesmente sentar; não é da minha natureza. Não posso me sentar e ignorar cegamente, e não vou. Elton John, cantor

Juntos, John e Taupin foram a parceria mais criativa da história da indústria fonográfica, produzindo dezenas de sucessos como "Skyline Pigeon", "Sacrifice", "Nikita", "Daniel", "Your Song", "Candle in the Wind" e "Goodbye Yellow Brick Road".

O cantor Amaro Lima credita o sucesso do astro britânico por sua capacidade de transitar por vários ritmos com perfeição. "É um intérprete de muitas camadas, um camaleão, pois passeia entre o rock e a música pop sem perder o ritmo. O feito é fruto de uma parceria certeira com Bernie Taupin", avalia, dizendo que assistir a um show ao vivo de Elton John é uma experiência quase sensorial. "É como uma hipnose. Você fica fascinado com a sua extravagância de cores, roupas, e melodias musicais".

VERSATILIDADE ÚNICA

Leonardo David Crédito: Secult

Com o compositor Tim Rice, Elton John venceu o tão cobiçado Oscar: fez a trilha sonora do clássico "O Rei Leão" (1994) - cuja desnecessária refilmagem estreia em julho - e criou uma de suas faixas mais amadas pelo grande público, "Can You Fell the Love Toinght?".

Maestro e fundador da Orquestra Camerata Sesi-ES, Leonardo David também se diz um grande fã do ícone pop. O músico destaca o talento do britânico tanto como cantor, compositor e produtor. "Ele tem a genialidade de fazer canções intuitivas, em que o público ouve uma única vez e consegue gravar facilmente a melodia. Só artistas que têm identidade própria conseguem esse feito", elogia, destacando suas faixas preferidas, "Can You Fell the Love Toinght?" e as canções da trilha sonora do musical "Billy Elliot", atualmente em cartaz em São Paulo.

Leonardo David também não esquece de destacar o lado humanitário do britânico, conhecido por causas sociais e críticas contra governos totalitários. "Ele é um ativista do bem, É louvável o seu trabalho com a fundação que promove a prevenção da Aids", acredita. Vale destacar que, somente em 2018, a Elton John Aids Foundation (EJAF) arrecadou mais de US$ 300 milhões para investir em pesquisas que buscam a cura da doença.

Lutas à parte, o inglês teve que vencer muitos fantasmas na vida pessoal, principalmente nos anos 1970 e 1980. O cantor foi dependente de drogas (pesadas), viciado em sexo e tentou o suicídio algumas vezes. Sua redenção parece ter vindo apenas após o casamento com o cineasta David Furnish, em 2005.

Para os fãs que vão conferir "Rocketman" nos cinemas, um aviso: não esperem ver um longa linear e que tenta "higienizar" a carreira do astro para agradar o grande público (como fez o decepcionante "Bohemian Rhapsody"). Produtor do longa, Elton fez questão de fazer uma cinebiografia sem tabus ou preconceitos, mostrando cenas de sexo gay, uso de drogas e músicas lisérgicas, em passagens coloridas e bem humoradas. Como Reginald Kenneth Dwight sempre foi na vida real, sem máscaras.

Abaixo, veja o vídeo do cantor, ao lado do ator Taron Egerton (que o interpreta nas telas) dando um show ao entoar "Rocketman" durante o lançamento do filme no Festival de Cannes 2019, há uma semana.