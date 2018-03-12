Apresentadora capixaba comanda programa sobre cafés pelo mundo

Viajar experimentando cafés e conhecendo culturas e tradições a partir de uma das bebidas mais populares do mundo. Esta é a tarefa da apresentadora capixaba Paula Varejão no programa Tá Na Hora do Café, que estreia sua segunda temporada hoje, às 22h30, no canal Mais Globosat.

No roteiro, mais de 20 cidades do Brasil e do mundo. A nova temporada foi gravada entre setembro e dezembro de 2017. No exterior, Paula visitou lugares como Sydney, Melbourne, Bali, Java, Londres, Amsterdã, Berlim, Milão, Florença, Veneza, Nova York, São Francisco, Los Angeles, Seattle e Havaí. No Brasil, o Espírito Santo é um dos destinos, além de Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tudo isso, em 13 episódios inéditos.

São experiências que vão além do tradicional cafézinho de todo dia, com histórias e curiosidades, além de versões inusitadas da bebida, passando pelo café com maconha, com carvão e leite condensado, com vinho e o inusitado café com fezes de animais. Eu fui a pesquisadora dos destinos. Cada lugar teve um motivo. A Alemanha, por exemplo, é o terceiro maior exportador de café do mundo. A Austrália é conhecida como a meca dos cafés especiais. No episódio da Itália falamos sobre a história. Seattle, nos Estados Unidos, foi onde nasceu o Starbucks, e na Califórnia tem as coisas de inovação, como o café com maconha, adianta a apresentadora.

Se na primeira temporada o programa abordou a relação do café com temas como saúde, economia e sustentabilidade, desta vez o foco é conhecer um pouco mais de cada destino por meio da bebida. É um olhar diferente. Você vai em lugares que ninguém costuma ir e faz um turismo diferente. Dá para perceber peculiaridades de cada lugar pelo simples ato de tomar um café, conta Paula.

Espírito Santo

Filha de cafeicultor, a capixaba uniu duas paixões ao seu trabalho: viagens e café. Parece que a vida dá voltas em loopings. Quando me formei em jornalismo, meu primeiro trabalho foi como assessora de imprensa do Incaper, que trabalha direto com produtores de café. Aprendi muito. Meu pai também é produtor de café no sul da Bahia. Me mudei para o Rio, cobri a Copa do Mundo, fiz projeto de turismo, até surgir o convite do programa, relata.

Segundo maior produtor de café do país, o Espírito Santo é um dos lugares visitados no episódio sobre o Brasil. Nele, Paula conta a história do café arábica que venceu o Cup of Excellence Brazil 2017, o concurso mais importante de cafés especiais no país, produzido na fazenda Camocim, em Pedra Azul, Região Serrana do Espírito Santo.

Pode rodar o mundo inteiro que os cafés do Espírito Santo não ficam abaixo dos outros, orgulha-se.

Tá Na Hora do Café  Pelo Mundo