Home
>
Cultura
>
Aprenda coreografias de danças do verão para os bloquinhos de carnaval

Aprenda coreografias de danças do verão para os bloquinhos de carnaval

Vale coreografar com as amigas nos bloquinhos, nas boates e nas festas de carnaval; veja vídeos e aprenda a dançar "Jenifer" e "Piscininha, Amor"