Após cancelamento nos cinemas, 'Boy Erased' será lançado em DVD

Após ter a estreia cancelada nos cinemas brasileiros, o filme "Boy Erased" ganhou data para chegar às lojas em DVD e Blu-Ray. Segundo a distribuidora do longa, a Universal, ele será comercializado a partir de 17 de abril.
O cancelamento causou polêmica, pois a produção tinha previsão de entrar em circuito entre janeiro e fevereiro. Mesmo assim, a Universal decidiu lançar o filme direto em home vídeo no país.
A obra conta a história de um jovem que passou por um programa de "cura gay", o que fez com que internautas chamassem o cancelamento de censura e de reflexo da onda conservadora no país.
O ator Kevin McHale, conhecido pela série "Glee", fez associações entre a decisão e o atual momento político do país. "Bolsonaro é uma ameaça à comunidade LGBTQ+ brasileira. Censurar um filme sobre os perigos da terapia de conversão é só o começo", escreveu em seu perfil.
Depois ele foi rebatido pelo presidente. "Fui informado de que um ator americano está me acusando de censurar seu filme no Brasil. Mentira! Tenho mais o que fazer. Boa noite a todos!", escreveu.
Procurada, a Universal negou que "Boy Erased" tenha sido censurado ou que a onda conservadora tenha alguma relação com a decisão.
Por meio de sua assessoria de imprensa, a empresa declarou que não lançará a obra "nos cinemas única e exclusivamente por uma questão comercial baseada no custo de campanha de lançamento versus estimativa de bilheteria".
Nos Estados Unidos, "Boy Erased" foi lançado em novembro e ocupou 672 salas - número modesto para os padrões do país e menos de um quarto do que "Bohemian Rhapsody", por exemplo. Seu faturamento nas bilheterias também não foi muito grande: pouco menos de US$ 8 milhões, relativamente baixo.