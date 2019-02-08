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NO BRASIL

Após cancelamento nos cinemas, 'Boy Erased' será lançado em DVD

Universal decidiu lançar o longa só no home vídeo, mas nega relação com onda conservadora

Publicado em 

08 fev 2019 às 19:51

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 19:51

04/02/2019 - Lucas Hedges e Troye Sivan em cena de 'Boy Erased', de Joel Edgerton Crédito: Divulgação
Após ter a estreia cancelada nos cinemas brasileiros, o filme "Boy Erased" ganhou data para chegar às lojas em DVD e Blu-Ray. Segundo a distribuidora do longa, a Universal, ele será comercializado a partir de 17 de abril.
O cancelamento causou polêmica, pois a produção tinha previsão de entrar em circuito entre janeiro e fevereiro. Mesmo assim, a Universal decidiu lançar o filme direto em home vídeo no país.
A obra conta a história de um jovem que passou por um programa de "cura gay", o que fez com que internautas chamassem o cancelamento de censura e de reflexo da onda conservadora no país.
O ator Kevin McHale, conhecido pela série "Glee", fez associações entre a decisão e o atual momento político do país. "Bolsonaro é uma ameaça à comunidade LGBTQ+ brasileira. Censurar um filme sobre os perigos da terapia de conversão é só o começo", escreveu em seu perfil. 
Depois ele foi rebatido pelo presidente. "Fui informado de que um ator americano está me acusando de censurar seu filme no Brasil. Mentira! Tenho mais o que fazer. Boa noite a todos!", escreveu.
Procurada, a Universal negou que "Boy Erased" tenha sido censurado ou que a onda conservadora tenha alguma relação com a decisão. 
Por meio de sua assessoria de imprensa, a empresa declarou que não lançará a obra "nos cinemas única e exclusivamente por uma questão comercial baseada no custo de campanha de lançamento versus estimativa de bilheteria". 
Nos Estados Unidos, "Boy Erased" foi lançado em novembro e ocupou 672 salas - número modesto para os padrões do país e menos de um quarto do que "Bohemian Rhapsody", por exemplo. Seu faturamento nas bilheterias também não foi muito grande: pouco menos de US$ 8 milhões, relativamente baixo.

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