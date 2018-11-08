Após 4 anos, Festa do Cafona de Colatina volta em 2019 com nova direção

Edição de 2004 da Festa do Cafona Crédito: Arquivo Gazeta Online

A Festa do Cafona é um dos símbolos que o Espírito Santo pode ostentar Colatina afora. O evento, que teve 27 edições até agora, foi interrompido em 2014, mas promete voltar repaginado no dia 11 de maio de 2019. Já confirmada, a atração principal da noite será a banda Biquíni Cavadão, que dividirá palco com outros dois grupos que ainda estão em negociação.

MUDANÇA DE ORGANIZAÇÃO

Segundo o organizador do evento, Leonardo Caetano, os moradores de Colatina - onde sempre aconteceu a Festa do Cafona - e os próprios turistas que já eram habituados a frequentar o local sentiram muito a interrupção da festa. Até por isso, ele decidiu retomar os festejos em 2019, começando a produzir a festa no início deste ano.

"Já estou há meses trabalhando para trazer a Festa do Cafona de volta e com novidades. Consegui conversar com os antigos donos para que eu tivesse direito de usar o nome e está dando tudo certo", completa.

A banda Biquíni Cavadão vai agitar a edição de 2019 da Festa do Cafona Crédito: Reprodução/Instagram @biquini

O novo organizador do evento destaca que participou de praticamente todas as edições anteriores da festa e aproveita a experiência que teve para construir um novo formato de evento que possa ser mais atrativo para a demanda que existe hoje. Afinal, o objetivo é atrair famílias, além de turistas que já estão fechando caravanas que partem do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

"Acho que o evento vinha perdendo público porque era sempre a mesma coisa. Não mudava nada, nem os artistas. Só tinha um rodízio, mas assim perde a graça", avalia ele, que trará Biquíni Cavadão e outras duas bandas a confirmar na edição de 2019.

A Festa do Cafona é um momento que tem tudo para reunir a família. Vamos brindar os anos 70, 80 e 90 para atrair várias gerações que vão se divertir juntas Leonardo Caetano, organizador do evento

Para Leonardo, que já divulgou nas redes sociais a volta da festa e anunciou a atração principal, o retorno do público está até superando as expectativas que a direção do evento tinha. O organizador revela que muitos internautas estão entrando em contato para agradecer o evento e para combinar a entrada de grupos no local. Veja a publicação do Facebook:

ESPAÇO GOURMET

Além disso, a Arena North Star, que é o local que abrigará a Festa do Cafona de 2019, ainda vai receber uma estrutura especial para um polo gastronômico. Leonardo adianta que a ideia é alocar, nesse espaço, cervejarias artesanais e estabelecimentos que tenham uma proposta diferenciada no cenário gourmet. "Sabemos que hoje muita gente também se liga muito nesse ponto, então é essencial tratarmos dele com cuidado para termos um bom resultado de público", justifica.

VISTA-SE DE LIBERDADE

Apesar de toda a produção, de todos os shows e de qualquer comida que possa vir a aparecer no evento, o grande chamativo que é peça-chave para a graça da Festa do Cafona é a variedade de looks que aparecem nos convidados. "Para esta festa, quem vier, pode se vestir do jeito que quiser. Queremos dar toda a liberdade para o convidado", frisa.

Leonardo ainda brinca que há cerca de uma década era estiloso usar uma pochete para ir a praticamente qualquer lugar. "Mas hoje em dia não é bem assim (risos). Salvo em raros casos, aquela pochete clássica já pode entrar na lista de acessórios para a Festa do Cafona", aponta, às gargalhadas.

SERVIÇO

28ª Festa do Cafona

Onde: Arena North Star (Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012, Barbados, Colatina)

Quando: 11 de maio de 2019, a partir das 21h