Anitta fará dueto com Gilberto Gil no show do Criança Esperança

Michel Teló com Elba Ramalho, Iza com Karol Conká, Thiaguinho com Péricles, Sandy e Junior e Ivete Sangalo também se apresentarão