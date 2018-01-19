Anitta e Michel Teló são destaques desta sexta-feira. Confira a agenda

A sexta-feira chegou trazendo muitos shows e baladas para o capixaba curtir. O destaque é para o show de Anitta, em Guarapari, e o musical de Michel Teló, em Vila Velha. Confira os demais destaques abaixo.

SHOW

Anitta

O palco do Multiplace Mais vai ferver com dois dos maiores nomes da música brasileira: Banda Eva e Anitta. A festa começa às 22h. Rua Iriri, Quadra A, Lote 9, Meaípe, Guarapari. Ingressos: de R$ 100 (pista / meia / 4º lote) a R$ 1000 (camarote 1 mesa ouro / inteira / 2º lote).

Anitta é atração no Multiplace Mais Crédito: Divulgação

Michel Teló

O músico traz para o Estado seu musical Bem Sertanejo, que conta a história da música caipira. Hoje, com duas sessões, às 17h e às 21h, na Área de Eventos do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. Ingressos: de R$ 25 (meia/setor bronze) a R$ 140 (inteira/setor ouro).

Além de Michel Teló (centro), musical conta com grande elenco Crédito: Bruno Fioravanti /Divulgação

AUDIOVISUAL

24º Festival de Cinema de Vitória Itinerante em Iriri

Exibição dos curtas: O Projeto do Meu Pai, de Rosaria; Luiz, de Alexandre Estevanato; Braços Abertos, de Monique Lima; Victor, de Darcy Alcantatra, Felipe Gaze e Wolmyr Alcantara; A Piscina de Caíque, de Gustavo da Silva; Hora do Lanchêêê, de Claudia Mattos. Às 19h, na Praia da Costa Azul, Iriri, Anchieta. Entrada gratuita.

BALADA

Fluente

Rabetão. Às 21h. Entrada: R$ 20 (antecipado/ on-line); R$ 25. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Stone Pub

Latina. Às 22h. Entrada: R$ 5 (lista/ 50 primeiros); R$ 10 (depois dos 50 até 23h); R$ 20. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.

Bolt

Junkiebox. Às 23h. Entrada: R$ 5 (até 0h); R$ 10. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Galpão

Festona do Cinco. Às 23h. Entrada: R$ 5 (até 0h); R$ 15. Av. Fernando Ferrari, 3357, Goiabeiras, Vitória. Informações: (27) 3025-1030.

Move Music

Move On. Às 23h. Entrada: R$ 20 (lista/ até 0h); R$ 30. Av. Adalberto Simão Nader, 387, Mata da Praia, Vitória. Informações: (27) 99972-0968.

Quadra da Novo Império

Baile do Bronx. Às 22h. Ingressos: de R$ 5 (pista/ 1º lote) a R$ 20 (camarote/ 2º lote). Av. Santo Antônio, 301, Caratoira, Vitória.

Liverpub

Karaokê Liverpub. às 21h. Entrada: R$ 15. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.

Wanted Pub

Sexta Fire com Mateus Matos & Murilo e Leo Lima. Às 21h. Entrada: R$ 12 (até às 23h); R$ 20. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3207-6561.

Vitrine Music Bar

Vitrine Classic: Flashback. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (dependendo da lotação); R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3534-9790.

FESTIVAL

Degusta Beer

Festival com mais de 80 rótulos de cerveja distribuídas em stands de cervejarias, além de food trucks. A partir das 20h, show com Stone Cover. O evento começa às 17h, no Boulevard Shopping. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 99943-8246.

Degusta Beer Festival acontece no Boulevard Vila Velha Crédito: Monique Barth/Facebook Degusta Beer

FESTA

Verão Hippie #vaiquegama

Shows de André Prando, Banda Hair e Di Morais. Às 20h. Grappino RangoBar, Doca 183 e Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20.

Festa de São Sebastião e São Benedito

Balet Pliè e Danny Machado. Às 21h. Pátio da Igreja dos Reis Magos. Travessa Réis Magos, Nova Almeida Centro, Serra. Aberto ao público.

Música ao vivo

Marcelo Ribeiro e Banda da Polícia Militar

Rock. Às 18h. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.

Marcus Macedo

Variado. Restaurante Coco Bambu. Às 20h. Shopping Praia da Costa. Rua Doutor Olívio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.

Rian & Rodrigo

Sertanejo. Às 20h. Barrerito Chopperia. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99810-4312.

Sheep and The Mouse

Rock. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.

Pedro Costa

Sertanejo. Às 21h. No Boteco Botequim. Rua Florália, 29, Cobilândia, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3075-3942.

Carnaval

Ensaio da Pega no Samba com bateria da Unidos de Jucutuquar

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Com bateria Locomotiva do Pega, rainha de bateria Jordana Catarina, intérprete Danilo Cézar e o carro do axé, bateria da Nação (bateria convidada da Unidos de Jucutuquara) e grupo D+. Quadra da Pega no Samba. Rua Doutor Américo de Oliveira, 455, Consolação, Vitória. Ingressos: R$ 10 (com CD dos sambas do desfile das escolas de samba 2018). Informações: (27) 99612-9204.

Exposição

Minha Índia

O fotógrafo capixaba LuCa Ayeres, radicado no Rio de Janeiro, traz suas fotos da Índia que deslocam a noção de óbvio do país asiático. A exposição acontece juntamente com o 24º Festival de Cinema de Vitória Intinerante em Iriri. Praia da Costa Azul, Iriri, Anchieta. Entrada gratuita.