Análise: saiba mais sobre os indicados ao Oscar 2019

13/12/2018 - Cena do longa Roma Crédito: Divulgação/Netflix

Houve poucas ou praticamente nenhuma surpresa na lista dos indicados ao Oscar 2019 anunciada ontem pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (confira a lista completa na página 3). “A Favorita”, de Yorgos Lanthimos, tem o maior número de indicações, 10, mas dificilmente sairá da cerimônia do dia 24 de fevereiro como o grande vencedor. As estatuetas devem se espalhar entre os indicados, mas os principais prêmios devem ficar com Alfonso Cuarón e seu “Roma” (também com 10 indicações) e “Green Book – O Guia”, de Peter Farrelly, que pode ter suas chances prejudicadas pelas polêmicas nas quais o roteirista Nick Vallelonga se envolveu recentemente.

Cuarón, inclusive, faz história ao acumular quatro indicações em seu nome no mesmo ano – Filme, Direção, Fotografia e Roteiro Original. Além disso, “Roma”, produzido e distribuído pela Netflix, mostra que o serviço – que também teve três indicações com “A Balada de Buster Scruggs” – deve ser levado a sério como produtor de conteúdo.

Bradley Cooper e Lady Gaga em "Nasce Uma Estrela" Crédito: Warner Bros/Divulgação

Vale destacar, ainda, as oito indicações de “Nasce Uma Estrela” e “Vice”, além das sete para “Pantera Negra” e as seis para “Infiltrado na Klan”.

ANIMAÇÕES

Para ser direto: ao menos três das animações indicadas são melhores que mais da metade dos filmes indicados ao prêmio principal – “Homem-Aranha no Aranhaverso”, “Os Incríveis 2” e “Ilha dos Cachorros”, uma prova concreta de que a Academia ainda vê as animações como algo menor. A trinca pelo menos fará uma disputa bonita com “Wi-Fi Ralph: Quebrando a Internet” e a japonesa “Mirai”.

POP

A piada que é a indicação de “Bohemian Rhapsody” a Melhor Filme e as sete indicações de “Pantera Negra” mostram que o Oscar está disposto a abraçar o pop. Enquanto a cinebiografia semi-ficcional do Queen é um filme com diversos problemas sustentado pela força do biografado, “Pantera Negra” tem méritos – é um dos poucos filmes do universo cinematográfico Marvel a ter uma estrutura bem definida e a praticamente se sustentar sozinho; isso, claro, sem falar da força da representatividade negra que o filme desperta.

Filme Pantera Negra Crédito: Divulgação/Disney

Pop por pop, filmes como “Um Lugar Silencioso” e “Hereditário” poderiam estar na lista com mais méritos do que a cinebiografia chapa branca de Bryan Singer. “O Retorno de Mary Poppins” também poderia figurar nos prêmios principais, o que nos leva a outro intertítulo...

ESNOBADOS

É possível fazer uma lista com filmes esnobados que são superiores a boa parte dos indicados: “Se a Rua Beale Falasse”, “As Viúvas”, “Você Nunca Esteve Realmente Aqui”, “O Primeiro Homem”, “First Reformed”, além dos já citados “Hereditário”, “Um Lugar Silencioso” e “O Retorno de Mary Poppins”.

Entre os atores e atrizes, causa espanto a ausência de Toni Colette (“Hereditário”), Nicole Kidman (“O Peso do Passado”), Timothée Chamalet (“Querido Menino”) e John David Washington (“Infiltrado na Klan”).

Surpresa também é ver “Bradley Cooper” (“Nasce Uma Estrela”) fora da lista de Melhor Direção, categoria na qual Ryan Coogler (“Pantera Negra”) também foi ignorado.

A corrida não tem um favoritaço, mas a matemática pode ajudar: 96% dos vencedores de Melhor Filme tiveram uma indicação a Melhor Direção e 82% estavam indicados por Montagem. Entre os indicados, três filmes reúnem tais indicações: “A Favorita”, “Vice” e “Infiltrado na Klan”. Alfonso Cuarón surpreendentemente não foi indicado pela montagem de “Roma”.

Entre os diretores, Cuarón sai na frente, mas a Academia pode premiar o historicamente injustiçado Spike Lee. Também injustiçada, Glenn Close larga na frente na sua categoria por “A Esposa”, mas Olivia Colman (“A Favorita”) também tem grandes chances – Lady Gaga corre por fora.

Do lado masculino a disputa vai envolver muita maquiagem, perucas e... dentaduras. Rami Malek, dando vida a Freddie Mercury, e Christian Bale, que vive Dick Cheney em “Vice”, são os favoritos. Viggo Mortensen e Bradley Cooper são os azarões.

Dificilmente o Oscar 2019 será de um único grande vencedor. A cerimônia do dia 24 promete ser mais enxuta e mais pop, assim como alguns indicados. Com praticamente um mês até a entrega dos prêmios, dá pra assistir aos filmes e fazer bonito nas conversas entre amigos.

Confira os indicados:

Melhor filme

“Bohemian Rhapsody”

“A Favorita”

“Green Book: O Guia”

“Infiltrado na Klan”

“Nasce uma Estrela”

“Pantera Negra”

“Roma”

“Vice”

Melhor direção

Yorgos Lanthimos, “A Favorita”

Spike Lee, “Infiltrado na Klan”

Pawel Pawlikowski, “Guerra Fria”

Alfonso Cuarón, “Roma”

Adam Mckay, “Vice”

Melhor atriz

Glenn Close, “A Esposa”

Lady Gaga, “Nasce uma Estrela”

Yalitza Aparicio, “Roma”

Olivia Colman, “A Favorita”

Melissa McCarthy, “Poderia Me Perdoar?”

Melhor ator

Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”

Viggo Mortensen, “Green Book: O Guia”

Bradley Cooper, “Nasce uma Estrela”

Christian Bale, “Vice”

Willem Dafoe, “No Portal da Eternidade”

Melhor atriz coadjuvante

Regina King, “Se a Rua Beale Falasse”

Amy Adams, “Vice”

Emma Stone, “A Favorita”

Rachel Weisz, “A Favorita”

Marina de Tavira, “Roma”

Melhor ator coadjuvante

Mahershala Ali, “Green Book”

Richard E. Grant, “Poderia Me Perdoar?”

Sam Elliot, “Nasce uma Estrela”

Adam Driver, “Infiltrado na Klan”

Samwell Rockwell, “Vice”

Melhor filme estrangeiro

“Roma”, de Alfonso Cuarón (México)

“Guerra Fria”, de Pawel Pawlikowski (Polônia)

“Assunto de Família”, de Hirokazu Kore-Eda (Japão)

“Cafarnaum”, de Nadine Labaki (Líbano)

“Never Look Away”, de Florian Henckel von Donnersmarck (Alemanha)

Melhor animação

“Os Incríveis 2”

“Homem-Aranha no Aranhaverso”

“Mirai”

“Ilha dos Cachorros”

“WiFi Ralph: Quebrando a Internet”

Melhor documentário

“Free Solo", de Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi

“Hale County This Morning, This Evening", de RaMell Ross

“Minding the Gap", de Bing Liu

“Of Fathers and Sons", de Talal Derki

“RBG", de Betsy West e Julie Cohen

Melhor roteiro original

“A Favorita”

“Green Book: O Guia”

“Roma”

“Vice”

“First Reformed”

Melhor roteiro adaptado

“Infiltrado na Klan”

“Nasce uma Estrela”

“Poderia Me Perdoar?”

“Se a Rua Beale Falasse”

“A Balada de Buster Scruggs”

Melhor direção de fotografia

“Roma”

“Never Look Away”

“A Favorita”

“Nasce uma Estrela”

“Guerra Fria”

Melhor direção de arte

“A Favorita”

“Pantera Negra”

“O Retorno de Mary Poppins”

“O Primeiro Homem”

“Roma”

Melhor montagem

“Bohemian Rhapsody”

“Green Book”

“A Favorita”

“Vice”

“Infiltrado na Klan”

Melhor trilha sonora

“Se a Rua Beale Falasse”

“Pantera Negra”

“O Retorno de Mary Poppins”

“Ilha dos Cachorros”

“Infiltrado na Klan”

Melhor canção original

“All The Stars”, de “Pantera Negra"

“I’ll Fight”, de “RBG”

“The Place Where Lost Things Go”, de “O Retorno de Mary Poppins”

“Shallow”, de “Nasce uma Estrela”

"When A Cowboy Trades His Spurs For Wings”, de “A Balada de Buster Scruggs"

Melhor edição de som

“O Primeiro Homem”

“Pantera Negra”

“Um Lugar Silencioso”

“Bohemian Rhapsody”

“Roma”

Melhor mixagem de som

“O Primeiro Homem”

“Pantera Negra”

“Nasce uma Estrela”

“Bohemian Rhapsody”

“Roma”

Melhor figurino

“A Favorita”

“Pantera Negra”

“O Retorno de Mary Poppins”

“Duas Rainhas”

“A Balada de Buster Scruggs”

Melhor maquiagem e penteado

"Border"

"Duas Rainhas"

"Vice"

Melhores efeitos visuais

“O Primeiro Homem”

“Vingadores: Guerra Infinita”

“Jogador Nº 1”

“Christopher Robbin: Um Reencontro Inesquecível”

“Han Solo: Uma História Star Wars”

Melhor curta-metragem

“Detainment", de Vincent Lambe

“Fauve", de Jeremy Comte

“Marguerite", de Marianne Farley

“Mother", de Rodrigo Sorogoyen

“Skin", de Guy Nattiv

Melhor curta documental

“Black Sheep", de Ed Perkins

“End Game", de Rob Epstein e Jeffrey Friedman

“Lifeboat", de Skye Fitzgerald

“A Night at the Garden", de Marshall Curry

“Period. End of Sentence.", de Rayka Zehtabchi

Melhor curta de animação

"Animal Behaviour", de Alison Snowden e David Fine

“Bao", de Domee Shi

“Late Afternoon", de Louise Bagnall

“One Small Step", de Andrew Chesworth, Bobby Pontillas