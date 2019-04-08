Home
>
Cultura
>
Aguinaldo Silva pede que público escolha da próxima morte de 'O Sétimo Guardião'

Aguinaldo Silva pede que público escolha da próxima morte de 'O Sétimo Guardião'

'Quem vocês acham que deve morrer - o padre, Aranha ou Gabriel?', questionou autor da novela em suas redes sociais