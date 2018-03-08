Agenda' Shows de Alinne Rosa e Michel Teló agitam a sexta-feira no ES

SHOW
Michel Teló
Às 22h. Steffen Centro de Eventos. Rodovia ES 010, KM 4, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 200 (2º lote).
Barra Session
Helio Bentes, Melanina MCs e Forró Bemtivi. Às 22h. Porto do Rio. Av. Ana Penha Barcelos, 60, Barra do Jucu, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (2º lote).
BALADA
Vitrine Music Bar
Vitrine Classic com Jackson Lima. Às 20h30. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.
Liverpub Vitória
Girls Just Wanna Have Fun com a banda Replay. Às 22h. Entrada: R$ 25 (até 23h); R$ 30. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.
Cenarium Lounge Bar
Baile do Pitbull com Jess Benevides, Bero Costa, Sheep DJ e Fabricio V. Às 23h. Rua Joaquim Lirio, 841, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 0h); R$ 30.
Garagem Vitória
New York City Cops e Overphone. Às 20h. Entrada: R$ 12 (lista até 23h30); R$ 15 (até 23h30); R$ 20. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99624-5673.
Bolt
POPporn. Às 23h. Entrada: R$ 5 (100 primeiros); R$ 15. R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Terraço Rosário
MENAGE. Às 23h. Entrada: R$ 10 (lista até 23h30); R$ 15. Rua Barão de Itapemirim, 200, Centro, Vitória. Informações: (27) 99689-9200.
Fluente
Blecaute. Às 21h. Entrada: R$ 20 (antecipado); R$ 25. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Avalon Club
Inauguração Avalon Club. Maycon Sarmento, Rodrigo Balla, DJ Junior e Jess Benevides. Às 23h. Avenida Eudes Scherrer de Souza, 585, Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 20 (antecipado). Informações: (27) 99803-3258.
Stone Pub
Dancing Shoes (The Breads e Moreati). Às 22h. Entrada: R$ 15 (lista até 23h); R$ 20. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Barrerito Chopperia
Taiana & Thyago Oliver, Rian & Rodrigo. Às 20h. Couvert: gratuito até 20h30; R$ 10. Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.
Motor Rockers Pub
Louder (Cover de Black Sabbath). Às 19h. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 15. Informações: (27) 3029-1233.
Bangalô Music Bar
Festa do 3º período de Farmácia da Unesc. Com João Victor & Vinícius e DJ Rhansley Vieira. R. João Juliani, 70, Honório Fraga, Colatina. Ingressos: R$ 20.
FESTA
108ª Festa das Canoas
Gabriel & Edivando, Banda Auge e Alinne Rosa. Às 20h. Praça Ricardo Gonçalves. Av. Atlântica, Centro, Marataízes. Aberto ao público.
Sdds Villa Bohemia
Com Glauco, Luiz Lemos, Bruno Macedo, DJ Jean du PCB, DJ Pedro Schmid, Freelance, Jongô, Sambasoul, Pedro & Lucas, Marcos & Brunno, Breno & Bernardo, Dione & Thiago e o DJ residente PV Barbieri. Às 21h. Villa Bohemia. Av. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (lista); R$ 25 (até 0h); R$ 30.
1° Forreggae
Com Jahfreeca e Neco Do Acordeon com Fabio Bam & Mauro D'Blaize como convidados. Às 18h. Clube de Pesca Santo Antônio. Av. Dario Lourenço de Souza 1345, Santo Antônio, Vitória. Entrada: R$ 10.
Grande Encontro Sertanejo
Com Jean & Juliano, João Fellipe & Rafel, Pedro & Lucas e Eder & Alan. Às 22h. Saloon, Pavilhão de Carapina. Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra. Ingressos: R$ 20 (meia); R$ 40.
FESTIVAL
Festival de Churrasco
Cláudio Bocca. Às 20h. Estacionamento do Boulevard Shopping. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Aberto ao público.
TEATRO
Eco Profético: Uma visão apocalíptica da realidade
Às 19h30. Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 15. Informações: (27) 3024-6533.
MÚSICA AO VIVO
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu no Shopping Praia da Costa. Rua Dr Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.
Puro Malte X DJ Phill Fernandes
Pop rock. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99904-5360.
Rodrigo Cx
Pop rock. Às 21h30. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.
Jazz e Bossa com Elas
Com Mary Amaral (voz), Gessica Sarmento (piano e voz), Alessandra Biato (baixo acústico e violão) e Ana Paula Maddi (bateria). Guanaaní Hostel. Rua Coronel Monjardim, 49, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 15. Informações: (27) 3233-4455.
Banda 522
Samba. Às 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10.
Gilson Muniz e trio Old Finest
Jazz. Carlos Gama, piano, Paulo Sodre, baixo acústico e Mário Ruy, bateria. Às 20h. 244 Club. Rua Madeira de Freitas nº 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27)3026-8627.
Clube do Forró com Trio Mafuá
Às 20h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 22h); R$ 20. Informações: (27) 3019-0860.
Tony Ribeiro
Pop rock e MPB. Às 21h. Cervejaria Barba Ruiva. Rodovia João Ricardo Schorling, s/n - km 01, Domingos Martins. Entrada gratuita.
Ulisses de Carvalho
MPB. Às 21h30. Point Mix. Av. Hilário Soneghet, 79, Residencial Jacaraipe, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 99969-3272.
Dan Abranches
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314-5000.
Banda DuBalaio
Variado. Às 20h. Bar Nosso Cantinho. Av. Ana Penha Barcelos, 23, Barra do Jucu, Vila Velha. Informações: (27) 3244-6917.