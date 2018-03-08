Qual é a boa?

Agenda' Shows de Alinne Rosa e Michel Teló agitam a sexta-feira no ES

Confira o roteiro de festas e baladas para animar o início do fim de semana

Publicado em 08 de Março de 2018 às 20:02

Redação de A Gazeta

SHOW
Michel Teló
Às 22h. Steffen Centro de Eventos. Rodovia ES 010, KM 4, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 200 (2º lote). 
Michel Teló Crédito: Deivid Correia
Barra Session
Helio Bentes, Melanina MCs e Forró Bemtivi. Às 22h. Porto do Rio. Av. Ana Penha Barcelos, 60, Barra do Jucu, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (2º lote).
BALADA
Vitrine Music Bar
Vitrine Classic com Jackson Lima. Às 20h30. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.
Liverpub Vitória
Girls Just Wanna Have Fun com a banda Replay. Às 22h. Entrada: R$ 25 (até 23h); R$ 30. Entrada: R$ 25 (até 23h); R$ 30. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.
Cenarium Lounge Bar
Baile do Pitbull com Jess Benevides, Bero Costa, Sheep DJ e Fabricio V. Às 23h. Rua Joaquim Lirio, 841, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 0h); R$ 30.
Garagem Vitória
New York City Cops e Overphone. Às 20h. Entrada: R$ 12 (lista até 23h30); R$ 15 (até 23h30); R$ 20. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99624-5673.
Bolt
POPporn. Às 23h. Entrada: R$ 5 (100 primeiros); R$ 15. R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Terraço Rosário
MENAGE. Às 23h. Entrada: R$ 10 (lista até 23h30); R$ 15. Rua Barão de Itapemirim, 200, Centro, Vitória. Informações: (27) 99689-9200.
Fluente
Blecaute. Às 21h. Entrada: R$ 20 (antecipado); R$ 25. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Avalon Club
Inauguração Avalon Club. Maycon Sarmento, Rodrigo Balla, DJ Junior e Jess Benevides. Às 23h. Avenida Eudes Scherrer de Souza, 585, Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 20 (antecipado). Informações: (27) 99803-3258.
Stone Pub
Dancing Shoes (The Breads e Moreati). Às 22h. Entrada: R$ 15 (lista até 23h); R$ 20. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Barrerito Chopperia
Taiana & Thyago Oliver, Rian & Rodrigo. Às 20h. Couvert: gratuito até 20h30; R$ 10. Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.
Motor Rockers Pub
Louder (Cover de Black Sabbath). Às 19h. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 15. Informações: (27) 3029-1233.
Bangalô Music Bar
Festa do 3º período de Farmácia da Unesc. Com João Victor & Vinícius e DJ Rhansley Vieira. R. João Juliani, 70, Honório Fraga, Colatina. Ingressos: R$ 20.
FESTA
108ª Festa das Canoas
Gabriel & Edivando, Banda Auge e Alinne Rosa. Às 20h. Praça Ricardo Gonçalves. Av. Atlântica, Centro, Marataízes. Aberto ao público.
Alinne Rosa no clipe de O Vale Crédito: Reprodução / Youtube
Sdds Villa Bohemia
Com Glauco, Luiz Lemos, Bruno Macedo, DJ Jean du PCB, DJ Pedro Schmid, Freelance, Jongô, Sambasoul, Pedro & Lucas, Marcos & Brunno, Breno & Bernardo, Dione & Thiago e o DJ residente PV Barbieri. Às 21h. Villa Bohemia. Av. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (lista); R$ 25 (até 0h); R$ 30.
1° Forreggae
Com Jahfreeca e Neco Do Acordeon com Fabio Bam & Mauro D'Blaize como convidados. Às 18h. Clube de Pesca Santo Antônio. Av. Dario Lourenço de Souza 1345, Santo Antônio, Vitória. Entrada: R$ 10.
Grande Encontro Sertanejo
Com Jean & Juliano, João Fellipe & Rafel, Pedro & Lucas e Eder & Alan. Às 22h. Saloon, Pavilhão de Carapina. Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra. Ingressos: R$ 20 (meia); R$ 40.
FESTIVAL
Festival de Churrasco
Cláudio Bocca. Às 20h. Estacionamento do Boulevard Shopping. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Aberto ao público.
TEATRO
Eco Profético: Uma visão apocalíptica da realidade
Às 19h30. Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 15. Informações: (27) 3024-6533.
MÚSICA AO VIVO
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu no Shopping Praia da Costa. Rua Dr Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.
Puro Malte X DJ Phill Fernandes
Pop rock. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99904-5360.
Rodrigo Cx
Pop rock. Às 21h30. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.
Jazz e Bossa com Elas
Com Mary Amaral (voz), Gessica Sarmento (piano e voz), Alessandra Biato (baixo acústico e violão) e Ana Paula Maddi (bateria). Guanaaní Hostel. Rua Coronel Monjardim, 49, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 15. Informações: (27) 3233-4455.
Banda 522
Samba. Às 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10.
Gilson Muniz e trio Old Finest
Jazz. Carlos Gama, piano, Paulo Sodre, baixo acústico e Mário Ruy, bateria. Às 20h. 244 Club. Rua Madeira de Freitas nº 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27)3026-8627.
Clube do Forró com Trio Mafuá
Às 20h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 22h); R$ 20. Informações: (27) 3019-0860.
Tony Ribeiro
Pop rock e MPB. Às 21h. Cervejaria Barba Ruiva. Rodovia João Ricardo Schorling, s/n - km 01, Domingos Martins. Entrada gratuita.
Ulisses de Carvalho
MPB. Às 21h30. Point Mix. Av. Hilário Soneghet, 79, Residencial Jacaraipe, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 99969-3272.
Dan Abranches
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314-5000.
Banda DuBalaio
Variado. Às 20h. Bar Nosso Cantinho. Av. Ana Penha Barcelos, 23, Barra do Jucu, Vila Velha. Informações: (27) 3244-6917.

