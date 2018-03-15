AGENDA ' Sexta-feira com direito a show de Yuri Martins no Espírito Santo

FESTA

Barra Session #2

Com Duani e Sambasoul. Às 22h. Restaurante Porto do Rio. Av. Ana Penha Barcelos, Barra do Jucu, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (promocional/ meia); R$ 40 (promocional/ inteira). Informações: (27) 3198-9000.

Vai Malandra!

Com Yuri Martins (foto), MC Zaac e MC Maneirinho. Às 22h. Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: de R$ 40 (pista/ meia/ 2º lote) a R$ 240 (área open bar/ inteira/ 2º lote). Informações: (27) 3224-3726.

DJ Yuri Martins Crédito: Wyss Brasil / Divulgação

Sexta Sertaneja

Com Reder Matos, Estevão, As Anas, Nova Onda. Às 22h. Saloon Country - Pavilhão de Carapina. Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra. Entrada: gratuito (mulheres até 23h); R$ 20 (todos pagam meia até 0h); R$ 40 (inteira). Informações: (27) 3328-2928.

St. Patrick Week

Raphael Morais. Às 20h. Emporium Mr Art. Rua José Pena Medina, 216, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3534-7415.

FESTIVAL

Serra Gourmet

Duets. Às 20h. Sábado. 80 mais. Às 20h. Às 20h. Parque da Cidade. Av. Norte Sul, Jardim Limoeiro, Serra. Aberto ao público.

Assador ES

Ligação Direta. Às 20h. Estacionamento do Boulevard Shopping. Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha. Aberto ao público. Informações: (27) 2233-5000.

Não vão faltar opções de carnes no festival de churrasco Assadores Crédito: Monique Barth / Divulgação

Rock In Caparaó

Com Felipe Monteiro, Trio Help Rock e DJ. Às 18h. Ingressos: R$ 20. Armazém Caparaó. Estrada Municipal do Caparaó, km 01, Pedra Menina, Dores do Rio Preto. Ingressos: R$ 40 (passaporte para os dois dias). Informações: (28) 99940-1045.

BALADA

Correria Music Bar

Aquecimento Pearl Jam no Brasil com Fixer e Os Intrusos. Às 22h. Entrada: R$ 15. Às 19h. Entrada gratuita. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.

Bolt

B-Side Divas. Às 23h. Entrada: R$ 5 (50 primeiros); R$ 10 (até os 100 primerios); R$ 15. R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Liverpub Vitória

Whatever Happened To Baby Jane e Guitarria. Às 21h. Entrada: R$ 10 (até às 22h) e R$ 15 (após 22h). Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.

Fluente

Funk-A-Holic. 21h. Entrada: R$ 20 (antecipado); R$ 25. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Vitrine Music Bar

Balada Sertaneja com Cláudio Ponttes. Às 20h30. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação da casa); R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.

Pinguim Music Bar

Sertanejo. Com Rickson Maioli e Felipe Soares. Às 21h. Couvert: R$ 12. Av. Doutor Jair de Andrade, 299, Itapoã, Vila Velha. Informações: (27) 99914-1321.

Garagem Vitória

God Damn! E Cherry Pie No Garagem. Às 20h. Entrada: R$ 12 (lista até 23h30); R$ 15 (até 23h30); R$ 20 (após 23h30). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99850-3469.

Stone Pub

ST. Patrick's DAY com MMZ. Às 22h. Entrada: R$ 10 (com alguma peça de roupa verde); R$ 15 (lista até 23h); R$ 20 (após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.

Barrerito Chopperia

Os Gargantas de Ouro e Rian & Rodrigo. Às 20h. Couvert: gratuito (até 20h30); R$ 15 (após 20h30). Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.

Woods Vitória

Lançamento do clipe de Pedro & Lucas com shows de Pedro & Lucas e Alan Venturin. Às 22h. Entrada: R$ 30 (feminino); R$ 40 (masculino). Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória.

Wanted Pub

Sexta Fire com Richard Viana e Léo Lima. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3207-6561.

MÚSICA AO VIVO

Chorinho Na Rua

Marcos Monteiro e Isso É Bossa. Às 20h. Rua do Lazer, São Lourenço, Santa Teresa. Aberto ao público.

Rua do Lazer, em Santa Teresa, terá chorinho Crédito: Guilherme Ferrari

Marcus Macedo

Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.

André Prando

Às 20h. Botequim São Paulo. Rua Constante Sodré, 587, Santa Lúcia, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3315-7664.

André Prando Crédito: Luara Monteiro/Divulgação

Jeferson Passamani & Igo Viegas

Variado. Às 18h30. Praça Gastronômica do Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.

DJ Renato Vervloet

MPB. 20h30. Jalapeño  Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.

Like A Boss Blues Band

Blues. Às 20h. 244 Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 3026-8627.

Banda Derengos

Samba rock. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.

High Voltage

Rock clássico. Às 19h. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 205, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3029-1233.

Banda DuBalaio

Variado. Às 20h. De Passagem Botequim. Rua Castelo Branco, 815, Centro, Vila Velha. Informações: (27) 3062-4755.

Sheep and The Mouse

Rock. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99904-5360.

Legionando com Guilherme Lemos e banda

Cover de Legião Urbana. Às 20h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 3019-0860.

Ana Diene e Fabiano

Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 33145000.

Rodrigo Cx

Pop rock. Às 21h30. 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.

Edésio Fabbri

Rock clássico. Às 17h. Mestre-Cervejeiro.com Vitória. Av. Rio Branco, 1726, Praia do Canto, Vitória. Couvert: voluntário. Informações: (27) 3315-8908.

Marcos Bifão