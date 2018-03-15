AGENDA ' Sexta-feira com direito a show de Yuri Martins no Espírito Santo

FESTA
Barra Session #2
Com Duani e Sambasoul. Às 22h. Restaurante Porto do Rio. Av. Ana Penha Barcelos, Barra do Jucu, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (promocional/ meia); R$ 40 (promocional/ inteira). Informações: (27) 3198-9000.
Vai Malandra!
Com Yuri Martins (foto), MC Zaac e MC Maneirinho. Às 22h. Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: de R$ 40 (pista/ meia/ 2º lote) a R$ 240 (área open bar/ inteira/ 2º lote). Informações: (27) 3224-3726.
Sexta Sertaneja
Com Reder Matos, Estevão, As Anas, Nova Onda. Às 22h. Saloon Country - Pavilhão de Carapina. Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra. Entrada: gratuito (mulheres até 23h); R$ 20 (todos pagam meia até 0h); R$ 40 (inteira). Informações: (27) 3328-2928.
St. Patrick Week
Raphael Morais. Às 20h. Emporium Mr Art. Rua José Pena Medina, 216, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3534-7415.
FESTIVAL
Serra Gourmet
Duets. Às 20h. Sábado. 80 mais. Às 20h. Às 20h. Parque da Cidade. Av. Norte Sul, Jardim Limoeiro, Serra. Aberto ao público.
Assador ES
Ligação Direta. Às 20h. Estacionamento do Boulevard Shopping. Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha. Aberto ao público. Informações: (27) 2233-5000.
Rock In Caparaó
Com Felipe Monteiro, Trio Help Rock e DJ. Às 18h. Ingressos: R$ 20. Armazém Caparaó. Estrada Municipal do Caparaó, km 01, Pedra Menina, Dores do Rio Preto. Ingressos: R$ 40 (passaporte para os dois dias). Informações: (28) 99940-1045.
BALADA
Correria Music Bar
Aquecimento Pearl Jam no Brasil com Fixer e Os Intrusos. Às 22h. Entrada: R$ 15. Às 19h. Entrada gratuita. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
Bolt
B-Side Divas. Às 23h. Entrada: R$ 5 (50 primeiros); R$ 10 (até os 100 primerios); R$ 15. R. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Liverpub Vitória
Whatever Happened To Baby Jane e Guitarria. Às 21h. Entrada: R$ 10 (até às 22h) e R$ 15 (após 22h). Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.
Fluente
Funk-A-Holic. 21h. Entrada: R$ 20 (antecipado); R$ 25. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Vitrine Music Bar
Balada Sertaneja com Cláudio Ponttes. Às 20h30. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação da casa); R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.
Pinguim Music Bar
Sertanejo. Com Rickson Maioli e Felipe Soares. Às 21h. Couvert: R$ 12. Av. Doutor Jair de Andrade, 299, Itapoã, Vila Velha. Informações: (27) 99914-1321.
Garagem Vitória
God Damn! E Cherry Pie No Garagem. Às 20h. Entrada: R$ 12 (lista até 23h30); R$ 15 (até 23h30); R$ 20 (após 23h30). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99850-3469.
Stone Pub
ST. Patrick's DAY com MMZ. Às 22h. Entrada: R$ 10 (com alguma peça de roupa verde); R$ 15 (lista até 23h); R$ 20 (após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Barrerito Chopperia
Os Gargantas de Ouro e Rian & Rodrigo. Às 20h. Couvert: gratuito (até 20h30); R$ 15 (após 20h30). Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.
Woods Vitória
Lançamento do clipe de Pedro & Lucas com shows de Pedro & Lucas e Alan Venturin. Às 22h. Entrada: R$ 30 (feminino); R$ 40 (masculino). Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória.
Wanted Pub
Sexta Fire com Richard Viana e Léo Lima. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3207-6561.
MÚSICA AO VIVO
Chorinho Na Rua
Marcos Monteiro e Isso É Bossa. Às 20h. Rua do Lazer, São Lourenço, Santa Teresa. Aberto ao público.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.
André Prando
Às 20h. Botequim São Paulo. Rua Constante Sodré, 587, Santa Lúcia, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3315-7664.
Jeferson Passamani & Igo Viegas
Variado. Às 18h30. Praça Gastronômica do Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.
DJ Renato Vervloet
MPB. 20h30. Jalapeño Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.
Like A Boss Blues Band
Blues. Às 20h. 244 Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 3026-8627.
Banda Derengos
Samba rock. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99663-2104.
High Voltage
Rock clássico. Às 19h. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 205, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3029-1233.
Banda DuBalaio
Variado. Às 20h. De Passagem Botequim. Rua Castelo Branco, 815, Centro, Vila Velha. Informações: (27) 3062-4755.
Sheep and The Mouse
Rock. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99904-5360.
Legionando com Guilherme Lemos e banda
Cover de Legião Urbana. Às 20h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 3019-0860.
Ana Diene e Fabiano
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 33145000.
Rodrigo Cx
Pop rock. Às 21h30. 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.
Edésio Fabbri
Rock clássico. Às 17h. Mestre-Cervejeiro.com Vitória. Av. Rio Branco, 1726, Praia do Canto, Vitória. Couvert: voluntário. Informações: (27) 3315-8908.
Marcos Bifão
Pop e samba rock. Às 19h30. Coronel Picanha. R. Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 4 (opcional). Informações: (27) 3337-4956.