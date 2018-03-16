AGENDA ' Domingo de festivais gastronômicos e teatro no ES

FESTA

Domingo de Ensaio

Com Pagode & Cia e Pedro Mendes. Às 19h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 15 (lista)

Domingueira do Forró

Com Edinho & Luar do Sertão e os Colibris de Ouro. Às 19h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3229-2352.

FESTIVAL

Serra Gourmet

Arthur Nogueira e Banda AR3. Às 20h. Parque da Cidade. Av. Norte Sul, Jardim Limoeiro, Serra. Aberto ao público.

Assador ES

Tacape. Às 20h30. Estacionamento do Boulevard Shopping. Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha. Aberto ao público. Informações: (27) 2233-5000.

Festival Food Tour

O evento terá um festival de hambúrguer com oito trucks apresentando uma grande diversidade de lanches de dar água na boca. Além deles, outros 29 trucks com opções gastronômicas variadas, que passam por pizzas, batatas diferenciadas, massas, acarajé, doces, além de cervejas. Das 12h às 22h, no Parque da Pedra da Cebola, na Mata da Praia, em Vitória. Informações: 3222-7815.

Festival Food Tour, em Vitória Crédito: Bruno Coelho/Divulgação

BALADA

Correria Music Bar

Projeto Baú de Vinil e Clássic Rock ao vivo. Às 19h. Entrada gratuita. Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.

Pinguim Music Bar

Vivo no Samba. Com Alisson do Banjo & A Firma. Às 17h. Couvert: R$ 10. Avenida Doutor Jair de Andrade, 299, Itapuã. Vila Velha. Informações: (27) 99914-1321.

Barrerito Chopperia

Garotos da Praia, DJ Rabannada e Breno & Bernardo. Às 14h. Couvert: gratuito (até 18h); R$ 15 (após as 18h). Rua das Cruzadas, 06, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.

TEATRO

Antes do Café da manhã

Espetáculo da Repertório Artes Cênicas e Cia. Às 19h. Má Companhia. R. Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória. Ingressos: espontâneo.

"A Invenção do Amor"

Espetáculo com Maria Clara Gueiros e Guilherme Piva. A comédia mostra a relação amorosa de casais de diferentes épocas da nossa história. Às 19h, no Teatro da UFES - Av Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 35 (meia/térreo) e R$ 25 (meia/mezanino). Vendas de ingressos na bilheteria do Teatro da UFES (de terça a sexta, das 15h às 20h) ou no site Tudus . Informações: (27) 3029-2765.

Maria Clara Gueiros e Guilherme Piva na peça "A Invenção do Amor" Crédito: Lucio Luna / Divulgação

MÚSICA AO VIVO

Marcus Macedo

Variado. Às 15h. Bar dos Compadres. Avenida Cel. Pedro Maia de Carvalho, 33, Parque das Gaivotas, Vila Velha. Informações: (27) 3072-3531.

Banda 522

Samba de raiz. Às 14h. 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10; R$ 39,90 (feijoada liberada). Informações: (27) 99904-5360.

EXPOSIÇÃO

PAISAGEM ATLÁNTICA DESENHOS

Exposição dos artistas plásticos Fernando Augusto e Dulce Osinski. A mostra é resultado da residência artística que os dois fizeram na Estação Cultural do Mosteiro no ano passado, quando criaram um desenho de 24 metros quadrados, em carvão sobre papel. O painel é formado por 24 módulos de um metro quadrado. Mosteiro Zen Morro da Vargem. BR 101, Km 219, Zona Rural, Ibiraçu. Visitação: segunda a sábado, sob agendamento; domingos, das 8h às 12h. Entrada: R$ 5. Informações: (27) 3257-3030. Até 25 de março.

UNIVERSO FEMININO, UMA HOMENAGEM ÀS MULHERES

Exposição com 25 pinturas em técnicas mistas do artista Ademir Torres sobre mulheres, como homenagem ao dia das mulheres. Casa da Memória de Vila Velha. Rua Luciano das Neves, 14, Prainha, Centro, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta das 9h às 17h; finais de semana e feriados, das 9h às 14h. Entrada gratuita. Até 26 de março. Informações: (27) 3388-4344.

OUTROS EUS

Mostra fotográfica do artista plástico Orlando da Rosa Farya em que se utiliza de uma série de fotografias que podem ser denominadas como autorretratos, pela inserção do autor nas imagens. Restaurante on Aguilar. Rua Rio Branco, 08, Praia da Costa, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta, das 18h30 às 23h30; sábados, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h30; domingos, das 12h às 16h. Informações: (27) 3072-1649. Até 6 de maio.

RB40 - RONALDO BARBOSA 40 ANOS DE ARTE E DESIGN

Mostra que celebra os 40 anos de trajetória do artista Ronaldo Barbosa, pioneiro do design no Estado. A exposição ocupa sete salas do Palácio Anchieta e conta com 70 obras do artista. Espaço Cultural Palácio Anchieta. Praça João Clímaco, 142, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Até 31 de março.

COLONIZAÇÂO DO SOLO ESPÍRITO-SANTENSE