Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FELICIDADE

Adele comemora retorno das Spice Girls com foto de sua infância

Grupo anunciou retorno aos palcos em 2019 sem Victoria Beckham, que se manifestou em seu Instagram

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 22:26

Redação de A Gazeta

06/11/2018 - Adele em sua infância ao lado de pôsteres das Spice Girls. Cantora postou a foto ao saber de turnê de retorno do grupo Crédito: Instagram / @adele
O grupo Spice Girls, que fez sucesso mundial na segunda metade da década de 1990, anunciou que retornará aos palcos para uma turnê em 2019. Ao todo, foram anunciados seis shows no Reino Unido.
Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel B e Mel C participarão da reunião para alguns shows, enquanto Victoria Beckham ficará de fora.
O anúncio foi comemorado por milhões de fãs espalhados pelo mundo, incluindo algumas personalidades. A cantora Adele, por exemplo, publicou uma foto de sua infância, em seu quarto repleto de pôsteres das Spice Girls:
A atriz Millie Bobby Brown, de Stranger Things, também publicou um vídeo dançando uma música do grupo ao lado de suas amigas: "Por favor, nos recrutem."
O anúncio do retorno das Spice Girls foi feito pelo perfil oficial do grupo nas redes sociais: "Nós teremos uma turnê! Estamos incrivelmente felizes em anunciar o Spice World Tour. Ingressos serão vendidos a partir de sábado, às 10h30".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari
Imagem de destaque
5 filmes baseados em livros que você precisa assistir
Imagem de destaque
Descubra qual destino brasileiro combina com cada signo do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados