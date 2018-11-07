Adele comemora retorno das Spice Girls com foto de sua infância

O grupo Spice Girls, que fez sucesso mundial na segunda metade da década de 1990, anunciou que retornará aos palcos para uma turnê em 2019. Ao todo, foram anunciados seis shows no Reino Unido.
Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel B e Mel C participarão da reunião para alguns shows, enquanto Victoria Beckham ficará de fora.
O anúncio foi comemorado por milhões de fãs espalhados pelo mundo, incluindo algumas personalidades. A cantora Adele, por exemplo, publicou uma foto de sua infância, em seu quarto repleto de pôsteres das Spice Girls:
A atriz Millie Bobby Brown, de Stranger Things, também publicou um vídeo dançando uma música do grupo ao lado de suas amigas: "Por favor, nos recrutem."
O anúncio do retorno das Spice Girls foi feito pelo perfil oficial do grupo nas redes sociais: "Nós teremos uma turnê! Estamos incrivelmente felizes em anunciar o Spice World Tour. Ingressos serão vendidos a partir de sábado, às 10h30".