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Abertas as inscrições para a 2ª temporada de 'Drag Me As a Queen'

Programa mostra que toda mulher tem uma diva interior que está apenas esperando para ser revelada ao mundo

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 16:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 16:32
Ikaro Kadoshi, Rita Von Hunty e Penelopy Jean apresentam o Drag me as a queen Crédito: Divulgação/E!
No ano passado, o Canal E! estreou Drag Me As a Queen - Uma Diva Dentro de Mim mostrando que toda mulher tem uma diva interior que está apenas esperando para ser revelada ao mundo. Com o sucesso, o programa vai ganhar uma segunda temporada e as mulheres que sonham em ser transformadas por Ikaro Kadoshi, Penelopy Jean e Rita Von Hunty mostrando já podem se inscrever.
As inscrições devem ser feitas online, no site do E!. Basta preencher um formulário e responder a um questionário dizendo por que você gostaria de participar do reality.
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A segunda fase é enviar um vídeo de apresentação, sugerindo três músicas internacionais que você gostaria de performar e explicar por que elas marcaram sua vida. O vídeo deve ser publicado no YouTube ou Vimeo e o link deve ser inserido na ficha de inscrição. Os melhores vídeos ainda serão compartilhados nas redes sociais do E! sob a hashtag #EuNoDragMeBrasil.
"A primeira temporada foi um sucesso. Desde a estreia de Drag Me As a Queen, recebemos, diariamente, centenas de e-mails de mulheres de todo o Brasil interessadas em serem transformadas de dentro para fora por Ikaro, Rita e Penelopy. Essa é a chance delas poderem participar de um programa que fala de empoderamento, autoestima e a busca pela autodescoberta e amor próprio", diz Marcello Coltro, responsável pela programação do E! Brasil.

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