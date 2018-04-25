Abertas as inscrições para a 2ª temporada de 'Drag Me As a Queen'

Ikaro Kadoshi, Rita Von Hunty e Penelopy Jean apresentam o Drag me as a queen Crédito: Divulgação/E!

No ano passado, o Canal E! estreou Drag Me As a Queen - Uma Diva Dentro de Mim mostrando que toda mulher tem uma diva interior que está apenas esperando para ser revelada ao mundo. Com o sucesso, o programa vai ganhar uma segunda temporada e as mulheres que sonham em ser transformadas por Ikaro Kadoshi, Penelopy Jean e Rita Von Hunty mostrando já podem se inscrever.

As inscrições devem ser feitas online, no site do E!. Basta preencher um formulário e responder a um questionário dizendo por que você gostaria de participar do reality.

A segunda fase é enviar um vídeo de apresentação, sugerindo três músicas internacionais que você gostaria de performar e explicar por que elas marcaram sua vida. O vídeo deve ser publicado no YouTube ou Vimeo e o link deve ser inserido na ficha de inscrição. Os melhores vídeos ainda serão compartilhados nas redes sociais do E! sob a hashtag #EuNoDragMeBrasil.