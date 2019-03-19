Home
>
Cultura
>
Aberta temporada de ensaios de graça da Orquestra da Fames em Vitória

Aberta temporada de ensaios de graça da Orquestra da Fames em Vitória

Orquestra, formada em 2010, se prepara para romper a temporada de concertos de 2019; ensaios acontecem toda quarta-feira, no Centro de Vitória