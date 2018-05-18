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MÚSICA

A música pop ficou mais triste nos últimos 30 anos, diz pesquisa

Pesquisadores analisaram 500 mil músicas lançadas entre 1985 e 2015, e descobriram que as canções estão cada vez mais tristes - porém são as alegres que fazem mais sucesso

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 19:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 19:00
Beyoncé no festival Coachella. As músicas pop ficaram mais femininas e tristes nos últimos anos, mas são as mais animadas que fazem maior sucesso Crédito: Instagram/Beyoncé
A música está ficando mais depressiva? De acordo com um novo estudo divulgado pela Royal Society Open Science, sim. A pesquisa indica que, nos últimos 30 anos, as músicas pop ficaram mais tristes - entretanto com ritmos cada vez mais dançantes.
A pesquisa analisou rankings de sucesso e tendências musicais de mais de 500 mil músicas que ficaram nos topos dos rankings do Reino Unido entre 1985 a 2015, e descobriu que houve "uma clara tendência de diminuição" em canções felizes e alegres, e um aumento nas músicas tristes. A masculinidade das músicas também diminuiu.
Porém, quando se trata dos verdadeiros hits, que ficaram no top 10 das paradas ou fizeram sucesso por muito tempo, os pesquisadores notaram que são as músicas mais animadas e festivas que dominam.
"O público parece preferir músicas mais felizes, mesmo que mais e mais músicas infelizes estejam sendo lançadas a cada ano", diz o estudo. Além disso, as músicas de maior sucesso são mais cantadas por mulheres.
As fontes utilizadas pelos pesquisadores foram o Top 100 Singles Chart by the Official Charts Company do Reino Unido e os sites MusicBrainz e AcousticBrainz, e usaram como critérios variáveis-base de tipos de ritmos, como tom, acústica, dançabilidade, gênero e também os "humores" e "sensações" que as músicas trazem, como paixão, confiança, diversão, raiva, ansiedade, tensão, entre outros.

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