5 dicas para cuidar da barba e deixá-la sempre arrumada

Preocupação com a barba tem levado mais homens às barbearias Crédito: Reprodução/Instagram @barbershopnovato

Desde que se tornou um acessório mundo afora, a barba ganhou diversas versões nos rostos com os mais variados formatos. E, é claro, o mercado se encarregou de criar alternativas de cuidados para esse novo "item" masculino. De qualquer forma, o fato é que realmente existem jeitos de deixar os pelos faciais mais alinhados com cuidados que são relativamente simples e podem ser feitos em casa sem pesar muito no orçamento. Apesar disso, o acompanhamento periódico com um profissional é importante para que o desenho da barba esteja sempre alinhado ao formato de rosto.

O barbeiro da Mancave Lucas Tononi destaca que, basicamente, esses cuidados se dividem em limpeza, hidratação, definição e cuidado diário. O profissional, que admite que a barba realmente chegou ao ápice estético, avalia que lavar a barba com xampu e condicionador específicos, por exemplo, pode dar mais brilho e maciez aos fios: "E é importante que os produtos usados sejam específicos para esse fim porque o pH da barba é diferente, porque ela é mais crespa".

Lucas frisa que essa limpeza diária, além de tudo, é importante para esterilizar os fios de bactérias, que acabam se alojando nessa região do rosto por exposição a poeira, ao sol e à temperatura. "A hidratação é o passo que vem logo após a limpeza. É crucial que sejam utilizados balm e óleo que conservam os fios mais lisos, sedosos e macios", aponta.

De acordo com o barbeiro, em seguida vem a definição da barba, que vai sempre ser usada como truque para afinar o rosto, alongar o pescoço e até esconder papadas. "Tudo isso depende da forma como o desenho for feito. Mas é nesse ponto que a opinião profissional é importante, até para fazer da forma correta", revela.

A definição da barba vai sempre ser usada como truque para afinar o rosto, alongar o pescoço e até esconder papadas Crédito: Pixabay

SEMANALMENTE

O proprietário da Dinastia da Barba, Fabrício Luz, também frisa que uma boa dica é pentear sempre a barba. Segundo ele, isso sempre vai fazer o visual ficar mais "limpo", com os fios alinhados. Para isso, ele indica um pente de madeira que tenha sido feito para esse fim. "De novo: os produtos específicos são as melhores opções. Sempre", defende. Para ele, esses cuidados devem se repetir de duas a três vezes por semana: "Mas o ideal é ir à barbearia duas vezes por mês para o desenho ser preservado", corrobora.

AS DICAS

O

consultou os entrevistados, que destacaram 5 dicas para que a barba sempre esteja macia, brilhosa e bem-cuidada:

1. HIGIENE. É importante lavar a barba com xampu e condicionador específicos todos os dias

2. HIDRATAÇÃO. Depois de lavada, a barba precisa ser hidratada com um balm ou óleo, também diariamente

3. PENTEAR. Assim como o cabelo, a barba precisa ser penteada para que os fios fiquem sempre alinhados

4. APARAR. Além de pensar no desenho, diariamente o homem também pode prestar atenção nos fios. Alguns crescem mais do que outros. Esses precisam ser aparados praticamente todos os dias para que o aspecto do rosto seja o mais harmônico possível