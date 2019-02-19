Home
>
Cultura
>
'Vingadores: Ultimato' será o último filme de Gwyneth Paltrow na Marvel

'Vingadores: Ultimato' será o último filme de Gwyneth Paltrow na Marvel

Atriz 'se aposentou' da produtora norte-americana e afirma que participar de 'Homem de Ferro' foi uma 'experiência maravilhosa'