Home
>
Cultura
>
'Turma da Mônica' ganha tirinhas com 'Meninas Superpoderosas' e 'Ben 10'

'Turma da Mônica' ganha tirinhas com 'Meninas Superpoderosas' e 'Ben 10'

Em parceria, personagens do bairro do Limoeiro se encontram com mais protagonistas do Cartoon Network