Festival de Cinema de Vitória exibe seleção de curtas dos 27 anos da mostra

O Festival de Cinema de Vitória segue deixando sua marca no audiovisual nacional. Depois de sua primeira edição on-line e sem poder realizar a edição itinerante neste ano por conta da pandemia, o evento traz uma proposta interessante para o seu público: o Panorama Diversidade 27 anos.
Com uma pegada de resgate histórico, o evento reunirá 20 curtas-metragens que apresentam um recorte simbólico da produção audiovisual no Brasil, ao longo dos últimos 27 anos. São produções que passaram ao longo do festival e estarão disponíveis para o público a partir do dia 24 de fevereiro, às 19h, no YouTube.
A programação gratuita foi dividida em três programas: Mostra Panorama Brasil; Mostra Panorama Espírito Santo; e Mostra Panorama Diversidade. A curadoria ficou por conta do cineasta, escritor e pesquisador na área audiovisual, doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ, e professor do POSCOM, da Ufes, Erly Vieira Jr, e do produtor audiovisual e curador, Waldir Segundo.
"Os filmes que compõem o Panorama Diversidade 27 Anos são um belo resumo dessas quase três décadas de Festival de Cinema de Vitória. Esses curtas simbolizam a potência, a diversidade e a criatividade do cinema produzido no Brasil nos últimos anos, além do talento de nossos realizadores e realizadoras. A seleção também é a síntese da pluralidade do que é o Festival de Cinema de Vitória: um evento para todos", explica Lucia Caus, diretora do Festival de Cinema de Vitória.
MOSTRAS
A Mostra Panorama Brasil apresenta cinco filmes que focam na pluralidade apresentada na programação do Festival de Cinema de Vitória. A Mostra Panorama Espírito Santo apresenta uma seleção de sete curtas sobre a produção local. Já o Panorama Diversidade traz oito filmes de temática LGBTQIA+.
“Para este programa, pensamos no foco de diversidade sexual e de gênero, entrelaçando filmes de diversas épocas para apresentar um pouco de como foi se desenvolvendo o cinema LGBTQIA+ brasileiro”, explica Erly.
CURSO E REVISTA
E a seleção de obras históricas não é a única novidade para este ano. Como parte da programação do Panorama Diversidade 27 anos será ofertado, entre os dias 1 e 3 de março, o Laboratório Criativo - Tecnologias Sociais nos Festivais de Cinema. O curso on-line irá tratar, em três aulas, sobre as etapas que levam a construção de um festival de cinema. As aulas serão sobre: produção - com foco em gestão de projeto -, mobilização comunitária e produção executiva.
O público alvo da formação são produtores, artistas e articuladores culturais, além do público interessado no tema. Serão disponibilizadas 20 vagas (que terão direito a certificado após a conclusão do curso) além de estar aberto para 100 ouvintes.
As inscrições acontecem a partir de 24 de fevereiro, via formulário Google, disponibilizado no site festivaldevitoria.com.br .
Além das exibições e do curso será lançada a Revista Panorama. A publicação irá reunir os textos da curadoria sobre as três mostras exibidas no Panorama Diversidade 27 Anos e as fichas técnicas completas dos 21 filmes que fazem parte da programação. (Com informações do FCV)
SERVIÇO
- FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA: PANOMRAMA DIVERSIDADE 27 ANOS
- Quando: 24 de fevereiro a 27 de março
- Onde: Canal de YouTube do Festival do Cinema de Vitória
- Online e Gratuito
PROGRAMAÇÃO
- MOSTRA PANORAMA BRASIL - 80’
- Sweet Karolynne (Ana Bárbara Ramos, PB, DOC, 2009, 15’)
- Santos Imigrantes (Thiago Costa, SP, FIC/EXP, 2018, 7’)
- Porcos Raivosos (Isabel Penoni e Leonardo Sette, PE, FIC/DOC,2012, 10’)
- No Devagar Depressa dos Tempos (Eliza Capai, SP/ES/PI, DOC, 2015, 25’)
- BR3 (Bruno Ribeiro, RJ, FIC, 2018, 23’)
- MOSTRA PANORAMA ESPÍRITO SANTO - 99’
- Agrados para Cloê (Jefinho Pinheiro, ES, FIC, 2007, 21’)
- Água Viva (Bárbara Ribeiro, ES, DOC, 2018, 13’)
- Domingo (Henrique do Carmo, ES, DOC, 2018, 5’)
- Mulheres do Congo (Sandy Vasconcelos, ES, DOC, 2014, 16’)
- Braços Vazios (Daiana Rocha, ES, FIC, 2017, 16’)
- Vento Sul (Saskia Sá, ES, FIC, 2014, 13’)
- Anchieta – Nossa História (Hegli Lotério, ES, DOC, 2014, 15’)
- MOSTRA PANORAMA DIVERSIDADE - 96’
- Montação (Wan Viana, ES, DOC, 2016, 15’)
- Tailor (Calí dos Anjos, RJ, DOC, 2017, 10’)
- Selma Depois da Chuva (Loli Menezes, SC, 2019, FIC, 12’)
- O Olho e o Zarolho (Juliana Vicente e René Guerra, 2013, FIC, 16’)
- Depois de Tudo (Rafael Saar, 2008, FIC, 12’)
- One Man Show (Lobo Pasolini, ES, EXP, 1991, 1’)
- Peixe (Yasmin Guimarães, MG, FIC, 2019, 17’)
- Manaus Hot City (Rafael Ramos, AM, FIC, 2020, 13’)
LABORATÓRIO CRIATIVO
- Tema: Tecnologias Sociais nos Festivais de Cinema
- Quando: 1º a 3 de março, 19h30
- Onde: Canal de YouTube do Festival de Cinema de Vitória
- Inscrições: festivaldevitoria.com.br (a partir de 24 de fevereiro)
- Online e Gratuito