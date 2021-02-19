Festival de Cinema de Vitória exibe seleção de curtas dos 27 anos da mostra

Cena de "Agrados para Chloe", que seráe Crédito: Bianca Pimenta

O Festival de Cinema de Vitória segue deixando sua marca no audiovisual nacional. Depois de sua primeira edição on-line e sem poder realizar a edição itinerante neste ano por conta da pandemia, o evento traz uma proposta interessante para o seu público: o Panorama Diversidade 27 anos.

Com uma pegada de resgate histórico, o evento reunirá 20 curtas-metragens que apresentam um recorte simbólico da produção audiovisual no Brasil, ao longo dos últimos 27 anos. São produções que passaram ao longo do festival e estarão disponíveis para o público a partir do dia 24 de fevereiro, às 19h, no YouTube.

A programação gratuita foi dividida em três programas: Mostra Panorama Brasil; Mostra Panorama Espírito Santo; e Mostra Panorama Diversidade. A curadoria ficou por conta do cineasta, escritor e pesquisador na área audiovisual, doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ, e professor do POSCOM, da Ufes, Erly Vieira Jr, e do produtor audiovisual e curador, Waldir Segundo.

"Os filmes que compõem o Panorama Diversidade 27 Anos são um belo resumo dessas quase três décadas de Festival de Cinema de Vitória. Esses curtas simbolizam a potência, a diversidade e a criatividade do cinema produzido no Brasil nos últimos anos, além do talento de nossos realizadores e realizadoras. A seleção também é a síntese da pluralidade do que é o Festival de Cinema de Vitória: um evento para todos", explica Lucia Caus, diretora do Festival de Cinema de Vitória.

MOSTRAS

A Mostra Panorama Brasil apresenta cinco filmes que focam na pluralidade apresentada na programação do Festival de Cinema de Vitória. A Mostra Panorama Espírito Santo apresenta uma seleção de sete curtas sobre a produção local. Já o Panorama Diversidade traz oito filmes de temática LGBTQIA+.

“Para este programa, pensamos no foco de diversidade sexual e de gênero, entrelaçando filmes de diversas épocas para apresentar um pouco de como foi se desenvolvendo o cinema LGBTQIA+ brasileiro”, explica Erly.

CURSO E REVISTA

E a seleção de obras históricas não é a única novidade para este ano. Como parte da programação do Panorama Diversidade 27 anos será ofertado, entre os dias 1 e 3 de março, o Laboratório Criativo - Tecnologias Sociais nos Festivais de Cinema. O curso on-line irá tratar, em três aulas, sobre as etapas que levam a construção de um festival de cinema. As aulas serão sobre: produção - com foco em gestão de projeto -, mobilização comunitária e produção executiva.

O público alvo da formação são produtores, artistas e articuladores culturais, além do público interessado no tema. Serão disponibilizadas 20 vagas (que terão direito a certificado após a conclusão do curso) além de estar aberto para 100 ouvintes.

As inscrições acontecem a partir de 24 de fevereiro, via formulário Google, disponibilizado no site festivaldevitoria.com.br

Além das exibições e do curso será lançada a Revista Panorama. A publicação irá reunir os textos da curadoria sobre as três mostras exibidas no Panorama Diversidade 27 Anos e as fichas técnicas completas dos 21 filmes que fazem parte da programação. (Com informações do FCV)

SERVIÇO

FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA: PANOMRAMA DIVERSIDADE 27 ANOS

Quando: 24 de fevereiro a 27 de março



24 de fevereiro a 27 de março Onde: Canal de YouTube do Festival do Cinema de Vitória



Canal de YouTube do Festival do Cinema de Vitória Online e Gratuito



PROGRAMAÇÃO

MOSTRA PANORAMA BRASIL - 80’

Sweet Karolynne (Ana Bárbara Ramos, PB, DOC, 2009, 15’)

Santos Imigrantes (Thiago Costa, SP, FIC/EXP, 2018, 7’)

Porcos Raivosos (Isabel Penoni e Leonardo Sette, PE, FIC/DOC,2012, 10’)

No Devagar Depressa dos Tempos (Eliza Capai, SP/ES/PI, DOC, 2015, 25’)

BR3 (Bruno Ribeiro, RJ, FIC, 2018, 23’)

MOSTRA PANORAMA ESPÍRITO SANTO - 99’

Agrados para Cloê (Jefinho Pinheiro, ES, FIC, 2007, 21’)

Água Viva (Bárbara Ribeiro, ES, DOC, 2018, 13’)

Domingo (Henrique do Carmo, ES, DOC, 2018, 5’)

Mulheres do Congo (Sandy Vasconcelos, ES, DOC, 2014, 16’)

Braços Vazios (Daiana Rocha, ES, FIC, 2017, 16’)

Vento Sul (Saskia Sá, ES, FIC, 2014, 13’)

Anchieta – Nossa História (Hegli Lotério, ES, DOC, 2014, 15’)



MOSTRA PANORAMA DIVERSIDADE - 96’

Montação (Wan Viana, ES, DOC, 2016, 15’)

Tailor (Calí dos Anjos, RJ, DOC, 2017, 10’)

Selma Depois da Chuva (Loli Menezes, SC, 2019, FIC, 12’)

O Olho e o Zarolho (Juliana Vicente e René Guerra, 2013, FIC, 16’)

Depois de Tudo (Rafael Saar, 2008, FIC, 12’)

One Man Show (Lobo Pasolini, ES, EXP, 1991, 1’)

Peixe (Yasmin Guimarães, MG, FIC, 2019, 17’)

Manaus Hot City (Rafael Ramos, AM, FIC, 2020, 13’)

LABORATÓRIO CRIATIVO