'Dolittle' e '365 Dias' dominam as indicações do Framboesa de Ouro 2021

O Framboesa de Ouro, evento anual que premia os piores do cinema, revelou seus indicados à 41ª edição do prêmio. Divulgada nesta sexta-feira (12), a lista inclui longas de sucesso lançados nos últimos 12 meses, como "Mulher-Maravilha 1984", "365 Dias" e "Convenção das Bruxas" .
Os filmes com mais indicações são "Dolittle", de Stephen Gaghan, e "365 Dias", de Barbara Bialowas e Tomasz Mandes. Cada um deles concorre em seis categorias.
Os vencedores do Framboesa de Ouro serão anunciados em 24 de abril. Confira a seguir a lista completa dos indicados.
INDICADOS AO FRAMBOESA 2020
- PIOR FILME
- "365 Dias"
- "Absolute Proof"
- "Dolittle"
- "A Ilha da Fantasia"
- "Music"
- PIOR ATOR
- Robert Downey Jr., por "Dolittle"
- Mike Lindell, por "Absolute Proof"
- Michele Morrone, por "365 Dias"
- Adam Sandler, por "O Halloween do Hubie"
- David Spade, por "A Missy Errada"
- PIOR ATRIZ
- Anne Hathaway, por "A Última Coisa que Ele Queria" e "Convenção das Bruxas"
- Karie Holmes, por "Brahms: Boneco do Mal 2" e "O Segredo: Ouse Sonhar"
- Kate Hudson, por "Music"
- Lauren Lapkus, por "A Missy Errada"
- Anna-Maria Sieklucka, por "365 Dias"
- PIOR ATRIZ COADJUVANTE
- Glenn Close, por "Era Uma Vez um Sonho"
- Lucy Hale, por "A Ilha da Fantasia"
- Magie Q, por "A Ilha da Fantasia"
- Kristen Wiig, por "Mulher-Maravilha 1984"
- Maddie Ziegler, por "Music"
- PIOR ATOR COADJUVANTE
- Chevy Chase, por "The Very Excellent Mr. Dundee"
- Rudy Giuliani, por "Borat: Fita de Cinema Seguinte"
- Shia LeBeouf, por "The Tax Collector"
- Arnold Schwarzeneggar, por "Iron Mask"
- Bruce Willis, por "Breach", "Hard Kill" e "Sobreviver à Noite"
- PIOR DUPLA EM TELA
- Maria Bakalova e Rudy Giuliani, por "Borat: Fita de Cinema Seguinte"
- Robert Downey Jr. e Seu Sotaque Galês Nada Convincente, por "Dolittle"
- Harrison Ford e Aquele Cachorro Digital Totalmente Falso, por "O Chamado da Floresta"
- Lauren Lapkus e David Spade, por "A Missy Errada"
- Adam Sandler e e Sua Voz Irritante de Homem Burro, por "O Halloween do Hubie"
- PIOR DIRETOR
- Charles Band, pelos três filmes de "Barbie & Kendra"
- Barbara Bialowas & Tomasz Mandes, por "365 Dias"
- Stephen Gaghan, por "Dolittle"
- Ron Howard, por "Era Uma Vez um Sonho"
- Sia, por "Music"
- PIOR ROTEIRO
- "365 Dias"
- Os três filmes de "Barbie & Kendra"
- "Dolittle"
- "A Ilha da Fantasia"
- "Era Uma Vez um Sonho"
- PIOR REMAKE, CÓPIA OU SEQUÊNCIA
- "365 Dias", a cópia polonesa de "Cinquenta Tons de Cinza"
- "Dolittle"
- "A Ilha da Fantasia"
- "O Halloween do Hubie", a cópia de "O Bobo e a Fera"
- "Mulher-Maravilha 1984"