Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

'Dolittle' e '365 Dias' dominam as indicações do Framboesa de Ouro 2021

Lista, que premia o pior do cinema, inclui filmes como 'Mulher-Maravilha 1984' e 'Convenção das Bruxas'

Publicado em 12 de Março de 2021 às 15:12

Agência FolhaPress

O ator Michele Morrone em cena de "365 Dias", da Netflix Crédito: Netflix/Reprodução
O Framboesa de Ouro, evento anual que premia os piores do cinema, revelou seus indicados à 41ª edição do prêmio. Divulgada nesta sexta-feira (12), a lista inclui longas de sucesso lançados nos últimos 12 meses, como "Mulher-Maravilha 1984", "365 Dias" e "Convenção das Bruxas" .
Os filmes com mais indicações são "Dolittle", de Stephen Gaghan, e "365 Dias", de Barbara Bialowas e Tomasz Mandes. Cada um deles concorre em seis categorias.
Os vencedores do Framboesa de Ouro serão anunciados em 24 de abril. Confira a seguir a lista completa dos indicados.

INDICADOS AO FRAMBOESA 2020

  • PIOR FILME
  • "365 Dias"
  • "Absolute Proof"
  • "Dolittle"
  • "A Ilha da Fantasia"
  • "Music"

  • PIOR ATOR
  • Robert Downey Jr., por "Dolittle"
  • Mike Lindell, por "Absolute Proof"
  • Michele Morrone, por "365 Dias"
  • Adam Sandler, por "O Halloween do Hubie"
  • David Spade, por "A Missy Errada"

  • PIOR ATRIZ
  • Anne Hathaway, por "A Última Coisa que Ele Queria" e "Convenção das Bruxas"
  • Karie Holmes, por "Brahms: Boneco do Mal 2" e "O Segredo: Ouse Sonhar"
  • Kate Hudson, por "Music"
  • Lauren Lapkus, por "A Missy Errada"
  • Anna-Maria Sieklucka, por "365 Dias"
  • PIOR ATRIZ COADJUVANTE
  • Glenn Close, por "Era Uma Vez um Sonho"
  • Lucy Hale, por "A Ilha da Fantasia"
  • Magie Q, por "A Ilha da Fantasia"
  • Kristen Wiig, por "Mulher-Maravilha 1984"
  • Maddie Ziegler, por "Music"

  • PIOR ATOR COADJUVANTE
  • Chevy Chase, por "The Very Excellent Mr. Dundee"
  • Rudy Giuliani, por "Borat: Fita de Cinema Seguinte"
  • Shia LeBeouf, por "The Tax Collector"
  • Arnold Schwarzeneggar, por "Iron Mask"
  • Bruce Willis, por "Breach", "Hard Kill" e "Sobreviver à Noite"

  • PIOR DUPLA EM TELA
  • Maria Bakalova e Rudy Giuliani, por "Borat: Fita de Cinema Seguinte"
  • Robert Downey Jr. e Seu Sotaque Galês Nada Convincente, por "Dolittle"
  • Harrison Ford e Aquele Cachorro Digital Totalmente Falso, por "O Chamado da Floresta"
  • Lauren Lapkus e David Spade, por "A Missy Errada"
  • Adam Sandler e e Sua Voz Irritante de Homem Burro, por "O Halloween do Hubie"
  • PIOR DIRETOR
  • Charles Band, pelos três filmes de "Barbie & Kendra"
  • Barbara Bialowas & Tomasz Mandes, por "365 Dias"
  • Stephen Gaghan, por "Dolittle"
  • Ron Howard, por "Era Uma Vez um Sonho"
  • Sia, por "Music"

  • PIOR ROTEIRO
  • "365 Dias"
  • Os três filmes de "Barbie & Kendra"
  • "Dolittle"
  • "A Ilha da Fantasia"
  • "Era Uma Vez um Sonho"

  • PIOR REMAKE, CÓPIA OU SEQUÊNCIA
  • "365 Dias", a cópia polonesa de "Cinquenta Tons de Cinza"
  • "Dolittle"
  • "A Ilha da Fantasia"
  • "O Halloween do Hubie", a cópia de "O Bobo e a Fera"
  • "Mulher-Maravilha 1984"

Veja Também

Renato Russo é tema de documentário que analisa seu acervo pessoal

'Minari' é novo filme coreano que pode roubar os holofotes na temporada de prêmios

Cinco filmes para conhecer a trajetória dos Panteras Negras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados