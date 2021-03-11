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Cinema

Renato Russo é tema de documentário que analisa seu acervo pessoal

Produtora do longa adquire acesso a mais de 6.000 itens do músico, da banda de rock Legião Urbana

Publicado em 11 de Março de 2021 às 16:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mar 2021 às 16:46
Renato Russo durante show da banda Legião Urbana, no estádio do Parque Antarctica, em 1990
Renato Russo durante show da banda Legião Urbana, no estádio do Parque Antarctica, em 1990 Crédito: Adi Leite/Folhapress
O músico carioca Renato Russo será tema de um documentário, produzido pela Gávea Filmes. A produtora adquiriu acesso ao acervo pessoal do artista, composto por mais de 6.000 itens, após autorização da Legião Urbana Produções, de Giuliano Manfredini, filho do músico. A informação foi divulgada nesta terça-feira (10) pelo jornal O Globo.
Essa é a primeira vez que um longa sobre Renato tem como fonte seu acervo pessoal, considerado a maior coleção recuperada de itens de um artista brasileiro.
Parte do material esteve em exposição no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, em 2017, e reúne mais de 6 mil peças, que incluem fotografias, manuscritos, roupa, livros, mobília, diários e outros itens pessoais de Renato.
O músico e a banda de rock da qual fez parte, Legião Urbana, já inspiraram também a produção dos filmes ficcionais "Somos Tão Jovens", de Antonio Carlos da Fontoura, "Faroeste Caboclo" e "Eduardo e Mônica", ambos de René Sampaio.
A Gávea Filmes também foi responsável pela produção do musical "Renato Russo", espetáculo que já passou por mais 40 cidades brasileiras e foi dirigido por Mauro Mendonça Filho. A produtora também esteve à frente dos filmes "Faroeste Caboclo" e "Eduardo e Mônica".
As datas de início de gravação e de lançamento do documentário ainda não foram divulgadas.

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