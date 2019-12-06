Confira os filmes em cartaz no ES na semana de 5 a 11 de dezembro

Cena do filme As Golpistas, que segue um grupo de ex strippers experientes que se unem para virar o jogo contra seus clientes de Wall Street. Crédito: Divulgação/ Diamond Filmes

ESTREIA

AS GOLPISTAS

(Hustlers, EUA, 2019, 109 min). Drama. Direção: Lorene Scafaria. Com Constance Wu, Jennifer Lopez, Julia Stiles.

Sinopse: Em entrevista concedida a Elizabeth, jornalista da New York Magazine, a ex-stripper Destiny conta em detalhes como conseguiu o emprego e conheceu Ramona, ícone do meio que logo se tornou sua grande amiga. Devido à crise financeira que abalou Wall Street em 2008, Destiny e Ramona viram o declínio na quantidade de clientes na boate em que trabalham afetar sua própria rentabilidade. Com isso, decidem elas mesmas iniciar um plano onde, juntamente com algumas amigas, vão atrás de homens em restaurantes para, após dopá-los, faturar em cima de seus cartões de crédito.



Cinemark Vila Velha, sala 2: 18h35, 21h19 (leg) 13h30, 16h05 (dub)

18h35, 21h19 (leg) 13h30, 16h05 (dub) Cinemark Vitória, sala 5 (leg): 13h55, 16h20, 18h45, 21h10

13h55, 16h20, 18h45, 21h10 Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 16h30, 21h10 (leg) 16h40, 18h50 (dub)

16h30, 21h10 (leg) 16h40, 18h50 (dub) Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 16h45, 18h50, 20h55

16h45, 18h50, 20h55 Cinemagic Norte Sul, sala 1: 15h, 19h20 (dub) 17h10, 21h30 (leg)

15h, 19h20 (dub) 17h10, 21h30 (leg) Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 14h, 16h30, 19h, 21h30

CRIME SEM SAÍDA

(21 Bridges, EUA, 2019, 1h 41min) Suspense, Ação Direção: Brian Kirk (III). Com Chadwick Boseman, Sienna Miller, Keith David.

Sinopse: Um detetive da polícia de Nova Iorque recebe um complexo desafio no trabalho: ele precisa achar e prender um assassino de policiais que está à solta na cidade. Realizar a prisão do criminoso implicaria em recuperar a honra que ele perdeu durante algumas tarefas mal-executadas nos últimos anos. No entanto, quanto mais ele avança na investigação mais ele percebe que os assassinatos se tratam de uma conspiração assombrosa entre criminosos e membros de sua própria categoria.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub): 19h, 21h30

19h, 21h30 Cinemark Vitória, sala 2 (leg): 18h15, 20h30

18h15, 20h30 Kinoplex Praia da Costa, sala 3 (leg): 14h10, 18h50

14h10, 18h50 Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub): 21h

21h Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 17h, 19h, 21h

17h, 19h, 21h Cinemagic Norte Sul, sala 4: 15h10 (dub) 19h10 (leg)

ESPECIAIS

ROBERTO CARLOS EM JERUSALÉM

(2019). Diretor: Jaime Monjardim.

Sinopse: O filme registra o show gravado na Terra Santa, em um palco de mais de mil metros quadrados no Sultan´s Poll (Piscina do Sultão), próximo ao Monte Sião, junto às muralhas da Cidade Velha de Jerusalém. Com uma plateia de 5500 pessoas, a apresentação tem músicas como 'Além do Horizonte', 'Como É Grande O Meu Amor Por Você' e 'Jesus Cristo', além de canções especiais como 'Detalhes' cantada em 4 idiomas e 'Jerusalém Toda de Ouro' interpretada em hebraico junto com um coral de 30 brasileiros que vivem em Israel.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 16h (sábado e domingo) 19h30 (sexta)

16h (sábado e domingo) 19h30 (sexta) Cinemark Vitória, sala 1: 16h (sábado e domingo) 19h30 (sexta)

16h (sábado e domingo) 19h30 (sexta) Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 19h (sexta, sábado e domingo)

19h (sexta, sábado e domingo) Cinesercla Montserrat, sala 2: 20h30 (sexta, sábado e domingo)

20h30 (sexta, sábado e domingo) Cinépolis Moxuara, sala 5: 21h (sexta, sábado e domingo)

MATRIX - 20 ANOS

(The Matrix, EUA, Austrália, 1999, 2h 15min) Ação, Ficção científica Direção: Lana Wachowski, Lilly Wachowski. Com Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss.

Sinopse: Em um futuro próximo, Thomas Anderson (Keanu Reeves), um jovem programador de computador que mora em um cubículo escuro, é atormentado por estranhos pesadelos nos quais encontra-se conectado por cabos e contra sua vontade, em um imenso sistema de computadores do futuro. Em todas essas ocasiões, acorda gritando no exato momento em que os eletrodos estão para penetrar em seu cérebro. À medida que o sonho se repete, Anderson começa a ter dúvidas sobre a realidade. Por meio do encontro com os misteriosos Morpheus (Laurence Fishburne) e Trinity (Carrie-Anne Moss), Thomas descobre que é, assim como outras pessoas, vítima do Matrix, um sistema inteligente e artificial que manipula a mente das pessoas, criando a ilusão de um mundo real enquanto usa os cérebros e corpos dos indivíduos para produzir energia. Morpheus, entretanto, está convencido de que Thomas é Neo, o aguardado messias capaz de enfrentar o Matrix e conduzir as pessoas de volta à realidade e à liberdade.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (leg): 21h

21h Cinemark Vitória, sala 8 (leg): 21h

21h Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (leg): 20h30

EM CARTAZ

UMA SEGUNDA CHANCE PARA AMAR

(Last Christmas, Reino Unido, EUA, 2019, 103 min). Romance. Direção: Paul Feig. Com Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh.

Sinopse: Kate é uma jovem inglesa cuja vida é uma bagunça. Ela trabalha como elfo em uma loja temática de natal o ano todo. Quando ela conhece Tom, o que parecia impossível se torna realidade, conforme o rapaz enxerga através de todas as barreiras que ela construiu.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 16h30 (dub), 21h45 (leg)

16h30 (dub), 21h45 (leg) Cinemark Vitória, sala 7 (leg): 13h45, 16h05, 18h25, 20h50 (quinta, sexta, sábado e domingo) 18h25, 20h50 (segunda, terça e quarta)

13h45, 16h05, 18h25, 20h50 (quinta, sexta, sábado e domingo) 18h25, 20h50 (segunda, terça e quarta) Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 19h10, 21h20 (leg) 15h10 (dub)

19h10, 21h20 (leg) 15h10 (dub) Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub): 14h50, 18h50

14h50, 18h50 Cinemagic Norte Sul, sala 3: 17h20 (dub) 19h30, 21h40 (leg)

17h20 (dub) 19h30, 21h40 (leg) Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 15h, 20h

15h, 20h Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 16h40, 19h, 21h20

16h40, 19h, 21h20 Cine Gama, sala 1 (dub): 19h, 21h

19h, 21h Cine Ritz Piúma (dub): 17h10, 21h10

17h10, 21h10 Cine Unimed (dub): 16h40 (sábado e domingo), 18h50, 21h (leg)

MALÉVOLA: DONA DO MAL

(Maleficent: Mistress of Evil, EUA, 2019, 119 min). Fantasia. Direção: Joachim Rønning. Com Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson.

Sinopse: Cinco anos após Aurora (Elle Fanning) despertar do sono profundo, a agora rainha dos Moors é pedida em casamento pelo príncipe Phillip (Harris Dickinson). Ela aceita o pedido e, com isso, parte rumo ao reino de Ulstead ao lado de Malévola (Angelina Jolie), no intuito de conhecer seus futuros sogros, John (Robert Lindsay) e Ingrith (Michelle Pfeiffer). O jantar entre eles deveria ser de celebração entre os reinos, mas os interesses de Ingrith vêm à tona quando é criado um atrito com Malévola e os demais seres mágicos.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 19h35, 22h15

19h35, 22h15 Cinemark Vitória, sala 6 (dub): 14h15, 16h50, 19h25 (sábado e domingo) 16h10,18h50 (quinta, terça e quarta) 16h50, 19h25 (segunda e sexta)

14h15, 16h50, 19h25 (sábado e domingo) 16h10,18h50 (quinta, terça e quarta) 16h50, 19h25 (segunda e sexta) Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub): 18h10

18h10 Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 14h50

14h50 Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 15h30

15h30 Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 19h10

19h10 Cine Ritz Piúma (dub): 15h (sábado e domingo)

15h (sábado e domingo) Cine Ritz Conceição (dub): 19h, 21h10

19h, 21h10 Cine Ritz Perim Center (dub): 18h15

18h15 Cine Unimed (dub): 18h15

AVENTURA EM MINIATURA - BOONIE BEARS

(Boonie Bears: The Big Shrink, China, 2019, 1h 30min) Animação. Direção: Leon Ding. ComBingjun Zhang, Zhang Wei, Xiao Tan.

Sinopse: Quando os Irmãos Boonie Bears acidentalmente ficam gigantes após experimentarem uma invenção própria, eles iniciam uma grande aventura para que possam voltar ao tamanho normal. Enquanto buscam um antídoto para o tamanho desproporcional, os ursos também lutam contra os problemas de poluição que estão acabando com o ecossistema e impedindo que os animais possam viver em paz.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 12h30, 14h30, 16h10

12h30, 14h30, 16h10 Cinemark Vitória, sala 3 (dub): 13h35, 15h35, 17h35

AS PANTERAS

(Charlie's Angels, EUA, 2019, 119 min). Ação. Direção: Elizabeth Banks. Com Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska.

Sinopse:Nova adaptação cinematográfica da série policial Charlie's Angels, sucesso na década de 1970. Sabina Wilson, Jane Kano e Elena Houghlin embarcam numa perigosa missão global, a fim de impedir que um novo programa de energia se torne uma ameaça para humanidade.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub): 16h50 (sexta), 18h10 (quinta, segunda, terça e quarta), 18h45 (sábado e domingo)

16h50 (sexta), 18h10 (quinta, segunda, terça e quarta), 18h45 (sábado e domingo) Cinemark Vitória, sala 6 (leg): 21h30 (quinta, terça e quarta) 22h10 (sexta, sábado, domingo e segunda)

21h30 (quinta, terça e quarta) 22h10 (sexta, sábado, domingo e segunda) Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 14h30

14h30 Cineritz Guarapari, sala 1 (dub): 21h20

21h20 Cine Unimed (dub): 20h30

INVASÃO AO SERVIÇO SECRETO

( Angel Has Fallen, EUA, 2019, 121 min). Ação. Direção: Ric Roman Waugh. Com Gerard Butler, Morgan Freeman, Lance Reddick.

Sinopse: Dedicado e sempre focado em seu trabalho, o agente do Serviço Secreto, Mike Banning vê sua vida mudar completamente da noite para o dia ao ser acusado de conspirar para o assassinato do presidente dos Estados Unidos. Quando percebe que todos estão atrás dele, Mike corre contra o tempo para descobrir o que realmente aconteceu enquanto foge de outros agentes.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub): 12h50 (sábado e domingo) 14h05 (sexta) 15h25 (quinta, segunda, terça e quarta)

12h50 (sábado e domingo) 14h05 (sexta) 15h25 (quinta, segunda, terça e quarta) Kinoplex Praia da Costa, sala 3 (leg): 16h20, 21h

CARCEREIROS - O FILME

(Brasil, 2019, 110 min). Drama. Direção: José Eduardo Belmonte. Com Rodrigo Lombardi, Milton Gonçalves, Rômulo Braga.

Sinopse: Adriano é um historiador graduado e contrário à violência que decide virar carcereiro para seguir os passos do pai. Com a chegada de Abdel, um perigoso terrorista internacional, ao presídio em que trabalha, a tensão aumenta a ponto de provocar duas facções criminosas que vivem separadamente. Adriano terá de enfrentar uma rebelião - além de controlar os passos de Abdel.

Cinemark Vila Velha, sala 3 : 13h, 20h45 (quinta, segunda, terça e quarta) 21h50 (sábado e domingo)

13h, 20h45 (quinta, segunda, terça e quarta) 21h50 (sábado e domingo) Cinemark Vitória, sala 1: 17h15, 19h40, 22h10 (quinta, segunda, terça e quarta) 17h05 (sexta) 18h55, 21h25 (sábado e domingo)

17h15, 19h40, 22h10 (quinta, segunda, terça e quarta) 17h05 (sexta) 18h55, 21h25 (sábado e domingo) Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 15h50

15h50 Cinesercla Montserrat, sala 3: 16h50, 20h50

16h50, 20h50 Cinemagic Norte Sul, sala 4: 13h (quinta a domingo)

13h (quinta a domingo) Cinépolis Moxuara, sala 1: 17h30, 22h15

17h30, 22h15 Cine Ritz Guarapari, sala 2 (leg): 16h40, 19h, 21h20

16h40, 19h, 21h20 Cine Ritz Aracruz, sala 2: 21h20

21h20 Cine Gama, sala 2: 21h

21h Cine Ritz Perim Center: 18h, 20h20

FAMÍLIA ADAMS

(The Addams Family, EUA, 2019, 87 min). Animação/família. Direção: Conrad Vernon, Greg Tiernan. Com Charlize Theron, Oscar Isaac, Chloë Grace Moretz.

Sinopse: Para ir de mal a pior, a Família Addams precisa se preparar para receber uma visita de parentes ainda mais arrepiantes. Mas a misteriosa mansão deles parece estar com os dias de maldade contados. O clã assustador mais querido dos cinemas está de volta nesta animação baseada nos quadrinhos de Charles Addams.

Cinemark Vila Velha, sala 2 (dub): 13h50, 15h25

13h50, 15h25 Cinemark Vitória, sala 4 (dub): 12h, 14h10

12h, 14h10 Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 17h20

17h20 Cinépolis Moxuara, sala 3 (dub): 15h45 (exceto sábado e domingo)

15h45 (exceto sábado e domingo) Cine Jardins, sala 1 (dub): 14h50 (sábado e domingo)

14h50 (sábado e domingo) Cine Ritz, sala 2 (dub): 17h

17h Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 17h20

17h20 Cine Ritz Perim Center (dub): 16h15

16h15 Cine Unimed (dub): 18h30

MAIS QUE VENCEDORES

(Overcomer, EUA, 2019, 124 min). Drama. Direção: Alex Kendrick. Com Alex Kendrick, Ben Davies, Shari Rigby.

Sinopse: John Harrison é um treinador de time de basquete de ensino médio que tem seus sonhos arruinados quando a maior fábrica da cidade é fechada, fazendo com que centenas de famílias precisem se mudar. Relutante em mudar de esporte, ele se vê obrigado a treinar corredores, o que acaba o unindo com uma inusitada atleta para ganhar a maior corrida do ano.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub): 18h55

18h55 Cinemark Vitória, sala 8 (dub): 18h20

18h20 Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub): 15h30, 20h40

15h30, 20h40 Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 16h, 18h20, 20h40

16h, 18h20, 20h40 Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 19h15

19h15 Cinépolis Moxuara, sala 3 (dub): 18h, 20h45

18h, 20h45 Cineritz Guarapari, sala 1 (dub): 16h40, 19h

16h40, 19h Cineritz Aracruz, sala 2 (dub): 19h

19h Cine Gama, sala 2 (dub): 18h50

18h50 Cine Ritz Piúma: 19h

19h Cine Ritz Conceição (dub): 19h, 21h20

19h, 21h20 Cine Ritz Perim Center (dub): 17h30, 20h

MARIA DO CARITÓ

(Brasil, 2019, 94 min). Comédia. Direção: João Paulo Jabur. Com Lília Cabral, Gustavo Vaz, Juliana Carneiro da Cunha.

Sinopse: Às vésperas de completar 50 anos, Maria do Caritó vive em uma pequena cidade do Nordeste em meio a simpatias para que, enfim, consiga se casar. Prometida a São Djalminha assim que nasceu, devido a um parto difícil, ela nunca encontrou um companheiro de verdade. Entretanto, suas esperanças ressurgem com a chegada de um circo, já que uma cartomante lhe disse que seu pretendente seria um homem de fora.

Cinemark Vitória, sala 7 : 14h, 16h15 (segunda, terça e quarta)

ELA DISSE, ELE DISSE

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: Cláudia Castro. Com Duda Matte, Marcus Bessa, Maisa Silva.

Sinopse: Rosa e Léo são adolescentes de 14 anos que acabaram de entrar em uma nova escola, onde precisam lidar com a difícil tarefa de fazer novos amigos. Enquanto Léo logo demonstra interesse em futebol, Rosa enfrenta problemas com Júlia (Maísa), a garota mais popular do colégio.

Cinemark Vila Velha, sala 6 : 13h05, 15h, 17h

ENTRE FACAS E SEGREDOS

(Knives Out, EUA, 2019, 2h 11min) Policial, Comédia, Drama. Direção: Rian Johnson. Com Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas.

Sinopse: Após comemorar 85 anos de idade, o famoso escritor de histórias policiais Harlan Thrombey (Christopher Plummer) é encontrado morto dentro de sua propriedade. Logo, o detetive Benoit Blanc (Daniel Craig) é contratado para investigar o caso e descobre que, entre os funcionários misteriosos e a família conflituosa de Harlan, todos podem ser considerados suspeitos do crime.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (leg): 22h

22h Cinemark Vitória, sala 4 (leg): 13h, 15h45, 18h30, 21h20

13h, 15h45, 18h30, 21h20 Kinoplex Praia da Costa, sala 2 (leg): 16h30, 21h10

16h30, 21h10 Cinemagic Norte Sul, sala 2: 16:45 (dub) 21h40 (leg)

16:45 (dub) 21h40 (leg) Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 21h15 (exceto sexta, sábado e domingo) 18h15

OS PARÇAS 2

(Brasil, 2019). Comédia. Direção: Cris D'Amato. Com Tom Cavalcante, Whindersson Nunes, Tirullipa.

Sinopse: Após saber que China deixou a cadeia e está em busca de vingança, Romeu precisa conseguir dinheiro para deixar o país o quanto antes. Para tanto, Toin, Ray Van e Pilôra juntam forças para reformar uma colônia de férias, de forma a atrair jovens de todo tipo. Quando o empreendimento enfim começa a funcionar, eles logo passam a competir com uma colônia vizinha, bem mais requintada.

Cinemark Vila Velha, sala 8: 13h10, 15h30, 17h55, 20h10, 22h25

13h10, 15h30, 17h55, 20h10, 22h25 Cinemark Vitória, sala 1: 13h40 (sábado e domingo) 14h50 (quinta, sexta, segunda, terça e quarta)

13h40 (sábado e domingo) 14h50 (quinta, sexta, segunda, terça e quarta) Cinesercla Montserrat, sala 2: 14h30, 16h30, 18h30, 20h30

14h30, 16h30, 18h30, 20h30 Cinemagic Norte Sul, sala 4: 17h10

17h10 Cinépolis Moxuara, sala 2: 14h45, 17h, 19h30, 21h45

14h45, 17h, 19h30, 21h45 Cine Unimed: 18h, 20h

CORINGA

(Joker, EUA, Canadá, 2019, 122 min). Drama. Direção: Todd Phillips. Com Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz.

Sinopse: Arthur Fleck trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne é seu maior representante.

Cinemark Vitória, sala 3 (leg): 19h35, 22h15

19h35, 22h15 Cineritz Guarapari, sala 3 (dub): 21h30

21h30 Cine Ritz Perim Center (dub): 20h40

20h40 Cine Unimed (dub): 20h45

A VIDA INVISÌVEL

(A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, Brasil, Alemanha, 2019, 139 min). Drama/ romance. Direção: Karim Aïnouz. Com Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier.

Sinopse: Rio de Janeiro, década de 1940. Eurídice é uma jovem talentosa, mas bastante introvertida. Guida é sua irmã mais velha, e o oposto de seu temperamento em relação ao convívio social. Ambas vivem em um rígido regime patriarcal, o que faz com que trilhem caminhos distintos: Guida decide fugir de casa com o namorado, enquanto Eurídice se esforça para se tornar uma musicista, ao mesmo tempo em que precisa lidar com as responsabilidades da vida adulta e um casamento sem amor com Antenor.

Cine Jardins, sala 1: 16h40, 21h

O REINO GELADO: A TERRA DOS ESPELHOS

(Snezhnaya koroleva. Zazerkale, Rússia, 2019, 86 min). Animação/ família. Direção: Aleksey Tsitsilin. Com Olga Zubkova.

Sinopse: O rei correu o risco de perder sua família devido as ações malignas da Rainha da Neve. Quando ele encontra uma forma de acabar com a magia do mundo, todas as criaturas com poderes mágicos são banidas para a "Terra dos Espelhos". Somente uma pessoa pode manter os seres mágicos no nosso mundo e impedir que eles fiquem presos.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub): 14h

14h Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 13h,14h50

MIDWAY - BATALHA EM ALTO MAR

(Midway, EUA, 2019, 139 min). Guerra. Direção: Roland Emmerich. Com Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson.

Sinopse: O filme traz a perspectiva de soldados e aviadores (americanos e japoneses) que lutaram bravamente durante a Batalha de Midway, no Oceano Pacífico em junho de 1942. Através de mensagens codificadas, a Marinha Americana conseguiu identificar a localização e o horário dos ataques previstos pela Marinha Imperial Japonesa. Até hoje a disputa é considerada pelos historiadores como um dos pontos mais relevantes para o fim da Segunda Guerra Mundial.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (leg): 17h40

DORA E A CIDADE PERDIDA

(Dora and the Lost City of Gold, EUA, Austrália, 2019, 103 min). Aventura. Direção: James Bobin. Com Isabela Merced, Michael Peña, Eva Longoria.

Sinopse: As aventuras de Dora junto com o seu macaco Botas e a sua mochila falante. Os anos se passaram e novas responsabilidades surgiram na vida de Dora, agora ela frequenta a escola e mora na cidade junto com o seu primo Diego. No entanto, ela precisará embarcar em uma nova aventura para salvar seus pais e resolver o mistério de uma antiga civilização perdida.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub): 15h30

15h30 Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 13h20, 15h20

13h20, 15h20 Cine Jardins, sala 2 (dub): 14h55 (exceto quinta)

14h55 (exceto quinta) Cine Ritz Conceição (dub): 19h

19h Cine Unimed (dub): 16h20 (sábado e domingo)

FORD VS FERRARI

(Ford v. Ferrari, EUA, 2019, 153 min). Drama. Direção: James Mangold. Com Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe.

Sinopse: Durante a década de 1960, a Ford resolve entrar no ramo das corridas automobilísticas de forma que a empresa ganhe o prestígio e o glamour da concorrente Ferrari, campeoníssima em várias corridas. Para tanto, contrata o ex-piloto Carroll Shelby para chefiar a empreitada. Por mais que tenha carta branca para montar sua equipe, incluindo o piloto e engenheiro Ken Miles, Shelby enfrenta problemas com a diretoria da Ford, especialmente pela mentalidade mais voltada para os negócios e a imagem da empresa do que propriamente em relação ao aspecto esportivo.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (leg): 18h

UM DIA DE CHUVA EM NOVA YORK

(A Rainy Day in New York, EUA, 2019, 93 min). Romance. Direção: Woody Allen. Com Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez.

Sinopse: Os jovens Ashleigh e Gatsby formam um casal que planeja uma viagem romântica a Nova York. No entanto, quando chegam no local, os planos mudam: Ashleigh descobre a possibilidade de fazer uma entrevista com o famoso diretor de cinema Roland Pollard, e Gatsby acaba encontrando a irmã de uma antiga namorada. Ao longo do passeio, Ashleigh e Gatsby descobrem novas paixões e oportunidades únicas.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2 (leg): 14h30, 19h10

14h30, 19h10 Cine Jardins: 19h10 (sala 1 - leg) 16h50 (sala 2 - leg)

PLAYMOBIL

(Playmobil: The Movie, França, 2019, 1h 40min). Animação, Aventura. Direção: Lino DiSalvo. Com Daniel Radcliffe, Jim Gaffigan, Adam Lambert.

Sinopse: Marla está acostumada a cuidar do irmão mais velho, Charlie, até o dia em que ele desaparece misteriosamente dentro do universo mágico dos Playmobil. A garota embarca numa jornada de resgate com a ajuda de novos amigos encontrados pelo caminho, como o agente secreto Rex Dasher, o caminhoneiro Del, uma fada madrinha e um androide.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (dub): 13h30, 15h45 (sábado e domingo)

DIANTE DOS MEUS OLHOS

(Brasil, 2019, 1h 21min) Documentário. Direção: André Félix. Com Afonso Abreu, Marco Antônio Grijó, Mario Ruy.

Sinopse: Após 45 anos do término da banda Os Mamíferos, Afonso Abreu, Mario Ruy e Marco Antonio Grijó vivem vidas comuns. Longe dos holofotes, eles relembram seus sucessos e fracassos e tentam recuperar uma peça fundamental da música popular brasileira.

Cine Jardins, sala 2: 21h15 (exceto quinta)

PARASITA

(Gisaengchung, Coréia Do Sul, 2019, 132 min). Suspense. Direção: Joon-ho Bong. Com Kang-Ho Song, Woo-sik Choi, Park So-Dam.

Sinopse: Toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.

Cine Jardins, sala 2: 18h50 (exceto quinta)

O REI LEÃO

(The Lion King, EUA, 2019, 118 min). Aventura. Direção: Jon Favreau. Com Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Billy Eichner.

Sinopse: Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.