"A Abelhinha Maya 3" e "A Casa Sombria" estreiam no ES; confira horários

Cena do filme infantil "A Abelhinha Maya e o Ovo Dourado", à esquerda; e do terror "A Casa Sombria", na direita. Crédito: PlayArte/Walt Disney/Divulgação

A última semana de estreias de setembro chega com produção para a criançada. O terceiro filme da abelhinha Maya, "A Abelhinha Maya e o Ovo Dourado", ganha as telonas do ES nesta quinta-feira (23).

A animação promete deixar os pequenos animados com muita aventura. Na trama, a protagonista se torna responsável por entregar uma pequena princesa perdida ao seu reino, com seu amigo Will ela passará por todos os desafios para conseguir cumprir essa missão.

Já para os adultos, mais um terror estreia na telona. "A Casa Sombria" traz a história de Beth, interpretada por Rebecca Hall. A moça mora em uma casa isolada à beira de um lago, onde visões perturbadoras a assombram após a morte inesperada do marido. Contra a recomendação de seus amigos, Beth começa a investigar os pertences de seu companheiro falecido e acaba por descobrir segredos e um mistério que pretende desvendar. Dirigida por David Bruckner, a produção também conta com atuação de Sarah Goldber e Evan Jonigkeit.

Ambos os filmes serão exibidos em diferentes cinemas do Espírito Santo. Além deles, compõem o quadro de estreias o nacional "Garota da Moto"; o drama "No Ritmo do Coração" e o estrangeiro "De Volta Para Casa". A diversão dos que adoram um cineminha também fica garantida por títulos como "Maligno", "Mate ou Morra", "Patrulha Canina - O Filme" e outros.

Quanto à Covid-19, todos os municípios que apresentam cinemas estão classificados como risco baixo de contágio, conforme o 73º Mapa de Gestão de Risco . Dessa forma, as salas do Estado podem manter suas portas abertas enquanto o documento vigorar, contanto que utilizem a capacidade das salas de forma reduzida e sigam as demais medidas de segurança, como o uso de máscara obrigatório pelos frequentadores.

Confira a grade da semana abaixo:

A ABELHINHA MAYA E O OVO DOURADO

88 min / Animação, Família, Aventura

Direção: Alexs Stadermann, Noel Cleary / Elenco: Coco Jack Gillies, Benson Jack Anthony, Tess Meyer

Sinopse: No terceiro filme de Maya a Abelinha, Maya e seu melhor amigo Willi são recrutados para uma missão ultrassecreta: cuidar da semente sagrada. Maya e Willie então se unem com Arnie e Barnie para entregar a semente em um novo lar, no top da misteriosa Montanha Bonsai. Mas tudo dá errado quando uma das "sementes" quebra e uma princesinha aparece da semente, deixando Maya e Willie surpresos. A missão agora passa a ser uma grande aventura cheia de caçadores de recompensa, bandidos e inimigos até devolver a princesinha perdida ao seu lar. Durante a jornada, Willie desobre algo em si mesmo que nunca achava que poderia fazer: se tornar protetor da princesinha perdida. Mas Maya também tem que aprender que confiança não é apenas uma palavra mas algo a ser conquistado.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub): 14h25, 16h50. Sala 7 (dub): 13h30 (domingo).





14h25, 16h50. 13h30 (domingo). Cinemark Vitória, sala 2 (dub): 13h (domingo); 15h15, 17h30 (exceto domingo).





13h (domingo); 15h15, 17h30 (exceto domingo). Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 14h50. Sala 3 (dub): 15h45.





14h50. 15h45. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 15h15, 17h30.





15h15, 17h30. Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 15h50, 17h50.





15h50, 17h50. Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 16h45, 18h30.





16h45, 18h30. Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 17h20, 19h10.





17h20, 19h10. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 14h15 (exceto segunda, terça e quarta); 16h10, 18h10.

A GAROTA DA MOTO

85 min / Drama

Direção: Luis Pinheiro/ Elenco: Christiana Ubach, Daniela Escobar, Tatsu Carvalho

Sinopse: Joana (Chris Ubach) é uma carioca alegre que trabalha como motoboy em São Paulo numa empresa especializada chamada Motópolis, na companhia de colegas sempre bem-humorados. A tranquilidade da vida, entretanto, não passa da superfície, pois ela tem muitos esqueletos no seu armário. Quando morava no Rio, ela teve uma relação intensa com um homem casado, da qual resultou seu filho Nico (Enzo Barone). Agora o passado está para bater em sua porta, pois seu antigo amante morreu e a viúva está à procura de Joana para evitar ter que defender a herança com seu filho.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 7: 19h10, 21h40.





19h10, 21h40. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4: 17h15, 19h15.

NO RITMO DO CORAÇÃO

119 min / Drama

Direção: Siân Heder / Elenco: Emilia Jones, Marlee Matlin, Eugenio Derbez

Sinopse: "No Ritmo do Coração" conta a história de uma família com deficiência auditiva que comanda um negócio de pesca em Gloucester, nos Estados Unidos. Ruby (Emilia Jones), a única pessoa da família que escuta, ajuda os pais e o irmão surdo com as atividades do dia-a-dia. Na escola, ela se junta ao coral, onde acaba se envolvendo romanticamente com um de seus colegas. Com o tempo, ela percebe que tem uma grande paixão por cantar e seu professor a encoraja a tentar entrar em uma escola de música. A jovem, então, precisa decidir entre continuar ajudando sua família ou ir atrás de seus sonhos.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 17h50, 20h30. Sala 6 (dub): 14h05.





17h50, 20h30. 14h05. Cinemark Vitória, sala 5 (dub): 19h, 21h. Sala 6 (dub): 17h50 (quinta); 18h10 (exceto quinta).





19h, 21h. 17h50 (quinta); 18h10 (exceto quinta). Multiplex Mestre Álvaro, sala 1: 16h50 (leg); 19h10 (dub).





16h50 (leg); 19h10 (dub). Cinemagic Norte Sul, sala 2: 16h10, 18h25 (dub); 20h40.





16h10, 18h25 (dub); 20h40. Cine Jardins, sala 1 (leg): 14h50 (exceto sábado e domingo); 18h40.





14h50 (exceto sábado e domingo); 18h40. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 16h40, 19h, 21h15.





16h40, 19h, 21h15. Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub): 19h, 21h10 (exceto segunda).





19h, 21h10 (exceto segunda). Cine Unimed Cachoeiro, sala 3: 18h30 (dub); 20h45 (leg).





18h30 (dub); 20h45 (leg). Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 19h, 21h (exceto segunda).

A CASA SOMBRIA

108 min / Suspense, Terror, Fantasia

Direção: David Bruckner/ Elenco: Rebecca Hall, Sarah Goldberg, Evan Jonigkeit

Sinopse: Em "A Casa Sombria", lutando por conta da morte inesperada de seu marido, Beth (Rebecca Hall) vive sozinha em sua casa à beira do lago. Ela tenta o melhor que pode para se manter bem, mas possui dificuldades por conta de seus sonhos. Visões perturbadoras de uma presença na casa a chamam, acenando com um fascínio fantasmagórico. Indo contra o conselho de seus amigos, ela começa a vasculhar os pertences do falecido, ansiando por respostas. O que ela descobre são segredos terríveis e um mistério que está determinada a resolver.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub): 19h15, 21h50.





19h15, 21h50. Cinemark Vitória, sala 1 (dub): 16h, 18h35, 21h10.





16h, 18h35, 21h10. Multiplex Mestre Álvaro, sala 4 (dub): 15h, 17h15, 19h30, 21h45.





15h, 17h15, 19h30, 21h45. Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 14h30, 17h, 19h30, 21h50.





14h30, 17h, 19h30, 21h50. Cinemagic Norte Sul, sala 1: 19h (dub); 16h10, 21h10 (leg).





19h (dub); 16h10, 21h10 (leg). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 6 (dub): 16h30, 18h45, 21h.

DE VOLTA PARA CASA

86 min /Drama

Direção: Wayne Wang / Elenco: Justin Chon, Jackie Chung, Christina July Kim

Sinopse: Em "De Volta Para Casa", o jovem escritor Chang-rae começa seu dia cuidando sozinho de sua mãe com câncer, enquanto, ao longo de um dia, prepara para a família um jantar tradicional do Ano Novo coreano que aprendeu com ela. Logo as emoções e memórias começam a vir à tona, levando-o de volta a momentos decisivos, de quando enfrentou as expectativas e planos de seus pais para ele e se impôs. Antes de seu pai e sua irmã voltarem para casa, uma visita inesperada e encontros em seu bairro em São Francisco desafiam seus sentimentos de ser o filho de seus pais.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 15h10 (exceto sábado e domingo); 18h45.

OASIS KNEBWORTH 1996

110 min /Documentário, Musical, Show

Direção: Jake Scott / Elenco: Liam Gallagher, Noël Gallagher, Paul Arthurs

Sinopse: Nos dias 10 e 11 de agosto de 1996, 250 mil jovens fãs de música foram ao Knebworth Park para assistir a dois shows do Oasis, que quebraram recordes e definiram uma época. Com mais de 2% da população do Reino Unido tentando comprar ingressos para esses shows antológicos, eles se esgotaram em menos de um dia.

HORÁRIO:

Cinemark Vitória, sala 2 (leg): 20h30 9quinta). Sala 6 (leg): 20h30 (quinta).

EM CARTAZ

MATE OU MORRA

101 min / Ação, Suspense, Ficção científica

Direção: Joe Carnahan / Elenco: Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts

Sinopse: Em "Mate ou Morra", acompanhamos a história de Roy Pulver (Frank Grillo), um oficial da polícia aposentado que inexplicavelmente fica preso no tempo e é obrigado a vivenciar repetidamente o dia de sua morte. Enquanto tenta evitar ser morto, ele percebe que existe uma razão maior para que tudo isso aconteça.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 20h45.





20h45. Cinemark Vitória, sala 6: 20h50 (leg)(exceto quinta); 15h20 (dub)(quinta); 15h40 (dub)(exceto quinta).





20h50 (leg)(exceto quinta); 15h20 (dub)(quinta); 15h40 (dub)(exceto quinta). Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 19h10.





19h10. Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 16h.





16h. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 18h15, 20h45.





18h15, 20h45. Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 15h (sábado e domingo).





15h (sábado e domingo). Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 20h15.





20h15. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 20h15. Sala 2 (dub): 17h25.

ESCAPE ROOM 2 - TENSÃO MÁXIMA

85 min / Terror, Suspense

Direção: Adam Robitel / Elenco: Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Thomas Cocquerel

Sinopse: Em "Escape Room 2", trabalhar em equipe é a única forma de encontrar pistas e resolver os mistérios para conseguirem escapar dos cômodos repletos de armadilhas e, principalmente, salvarem suas vidas.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub): 16h45, 19h05, 21h20.





16h45, 19h05, 21h20. Cinemark Vitória, sala 2: 22h (leg)(exceto quinta); 19h45 (dub)(exceto quinta).





22h (leg)(exceto quinta); 19h45 (dub)(exceto quinta). Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 21h30.





21h30. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 19h, 20h45.





19h, 20h45. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 19h, 20h45.





19h, 20h45. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 19h45, 21h40.





19h45, 21h40. Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 19h40.





19h40. Cine Unimed Cachoeiro, sala 4 (dub): 18h15, 20h.





18h15, 20h. Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 19h10, 21h.





19h10, 21h. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 19h30, 21h30.

A CANDIDATA PERFEITA

105 min / Drama

Direção: Haifaa Al Mansour / Elenco: Mila Alzahrani, Dae Al Hilali, Nourah Al Awad

Sinopse: Uma jovem médica concorre à eleição na secretaria municipal enquanto seu pai está em turnê pelo país com sua Banda Nacional Saudita, que havia sido proibida pela lei que impossibilita apresentações de música em público. As ambições da mulher na política e sua celebração pelo retorno das artes perdidas em seu país confrontam a realidade de uma cultura conservadora e dominada por homens.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 20h30.

MALIGNO

111 min / Terror, Suspense

Direção: James Wan / Elenco: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young

Sinopse: Em "Maligno", Madison (Annabelle Wallis) passa a ter sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assassinadas. Ela acaba descobrindo que, na verdade, são visões dos crimes enquanto acontecem. Aos poucos, ela percebe que esses assassinatos estão conectados a uma entidade do seu passado chamada Gabriel. Para impedir a criatura, Madison precisará investigar de onde ela surgiu e enfrentar seus traumas de infância.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 15h10.





15h10. Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 19h10.





19h10. Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 20h15.





20h15. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 20h15.





20h15. Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 21h30.





21h30. Cine Unimed Cachoeiro, sala 1 (dub): 20h45.





20h45. Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 21h.





21h. Cine Ritz Piúma (dub): 21h15.





21h15. Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 21h10.

CIDADÃOS DO MUNDO

92 min /Comédia

Direção: Gianni Di Gregorio / Elenco: Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli, Gianni Di Gregorio

Sinopse: Cansados da vida monótona, dois idosos aposentados decidem sair em busca de aventura. O Professor (Gianni Di Gregorio) ensinou latim durante toda a sua vida e o Giorgetto (Giorgio Colangeli) sobrevive da uma pensão humilde do governo. Eles se unem ao boêmio vendedor de antiguidades Attilio (Ennio Fantastichini), acreditando que podem ser mais felizes em outro lugar do país. Sem destino exato, o grupo junta suas econômias, monta os planos de viagem e organiza suas prioridades. No entanto, a pior parte de ir embora ainda é partir e deixar a vida de antes para trás.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2 (leg): 16h55.

O BOM DOUTOR

89 min / Comédia

Direção: Tristan Séguéla / Elenco: Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot

Sinopse: Transtornado pela perda de seu filho e situação financeira instável, um médico começa a fazer plantão noturno. Um dia, ele sofre um acidente de trânsito que prejudica seus nervos. Um entregador de bicicleta que estava passando pela rua oferece ajuda, mas acaba piorando a situação. Dentro do carro e sem poder se mover, o médico pede que o entregador o substitua nas visitas noturnas e lhe dá instruções por um ponto eletrônico.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1 (leg): 20h45.

PATRULHA CANINA: O FILME



86 min /Animação, Família, Aventura, Comédia

Direção: Cal Brunker / Elenco: Iain Armitage, Marsai Martin, Yara Shahidi

Sinopse: Patrulha Canina: O Filme é uma produção Nickelodeon e a Spin Master em parceria com a Paramount Pictures. O longa acompanha um grupo de cães falantes que utilizam equipamentos especializados para investigar e resolver crimes, evitando desastres na pequena cidade onde moram.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 14h, 16h15, 18h30. Sala 3 (dub): 15h.





14h, 16h15, 18h30. 15h. Cinemark Vitória, sala 5 (dub): 14h30, 16h45.





14h30, 16h45. Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 13h10 (sábado e domingo); 15h10, 17h10.





13h10 (sábado e domingo); 15h10, 17h10. Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 16h45, 18h30.





16h45, 18h30. Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 16h45, 18h30.





16h45, 18h30. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 14h15, 16h15.





14h15, 16h15. Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 15h (sábado e domingo). Sala 4 (dub): 17h.





15h (sábado e domingo). 17h. Cine Jardins, sala 2 (dub): 15h10 (sábado e domingo).





15h10 (sábado e domingo). Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 17h, 19h (exceto segunda-feira).





17h, 19h (exceto segunda-feira). Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 15h20 (sábado e domingo); 17h, 19h.





15h20 (sábado e domingo); 17h, 19h. Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 17h10.





17h10. Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 17h, 18h45.





17h, 18h45. Cine Ritz Piúma (dub): 15h30 (sábado e domingo); 17h15.





15h30 (sábado e domingo); 17h15. Cine Unimed Cachoeiro, sala 1 (dub): 17h15, 19h.





17h15, 19h. Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 19h (exceto segunda); 17h (domingo).





19h (exceto segunda); 17h (domingo). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 5: 14h10 (exceto segunda, terça e quarta); 16h.

SHANG-CHI E A LENDA DOS DEZ ANÉIS



122 min / Terror Ação, Fantasia

Direção: Destin Daniel Cretton / Elenco: Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai, Awkwafina

Sinopse: Em "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", acompanhamos a história de Shang-Chi (Simu Liu), um jovem chinês que foi criado por seu pai em reclusão para que pudesse focar totalmente em ser um mestre de artes marciais. Entretanto, quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo pela primeira vez, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar e traçar o seu próprio caminho.

HORÁRIOS





Cinemark Vila Velha, sala 2 (dub)(3d): 15h20, 18h25, 21h30. Sala 3 (dub): 17h15, 20h15. Sala 7 (dub): 16h10. Sala 8 (dub): 14h20, 17h55. 20h55.





15h20, 18h25, 21h30. 17h15, 20h15. 16h10. 14h20, 17h55. 20h55. Cinemark Vitória, sala 3: 21h30 (leg); 15h30, 18h30 (dub); 14h40, 17h40, 20h40 (dub)(3d).





21h30 (leg); 15h30, 18h30 (dub); 14h40, 17h40, 20h40 (dub)(3d). Multiplex Mestre Álvaro, sala 3 (dub): 17h45, 20h30. Sala 5 (dub): 16h15, 19h, 21h45.





17h45, 20h30. 16h15, 19h, 21h45. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 16h30. Sala 2 (dub): 18h, 20h30.





16h30. 18h, 20h30. Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 16h30. Sala 3 (dub): 18h, 20h30.





16h30. 18h, 20h30. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 21h.





21h. Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub): 13h45, 16h30, 19h15, 22h. Sala 3 (dub)(3d): 15h, 18h, 21h.





13h45, 16h30, 19h15, 22h. 15h, 18h, 21h. Cinemagic Norte Sul, sala 4: 21h20 (dub); 18h45.





21h20 (dub); 18h45. Cine Unimed Cachoeiro, sala 2 (dub): 16h, 20h30.





16h, 20h30. Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 21h (exceto segunda-feira).





21h (exceto segunda-feira). Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 19h, 21h30.





19h, 21h30. Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 20h30.





20h30. Cine Ritz Piúma (dub): 18h50.





18h50. Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 21h (exceto segunda).





21h (exceto segunda). Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 3 (dub): 16h15, 19h, 21h40. Sala 5 (dub): 17h50, 20h30.

INFILTRADO

119 min / Ação, Suspense

Direção: Guy Ritchie / Elenco: Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett



Sinopse: Em "Infiltrado", um misterioso homem conhecido como Harry (Jason Statham) trabalha para uma empresa de carros-fortes e é responsável por transferir milhões de dólares em dinheiro todos os dias pela cidade de Los Angeles. Um dia, quando tentam assaltar seu caminhão, o homem consegue se livrar do assalto utilizando habilidades impressionantes. Seus companheiros passam questionar de onde ele veio e suas motivações para estar ali. Assim que o mistério envolvendo Harry se desenvolve, um plano maior é revelado.

HORÁRIOS





Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub): 20h40.



PEDRO COELHO 2 - O FUGITIVO

93 min / Comédia, Aventura, Família

Direção: Will Gluck / Elenco: Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo



Sinopse: Em "Pedro Coelho 2: O Fugitivo", Bea, Thomas e os coelhos construíram uma família improvisada. Quando o coelho arteiro decide se aventurar para além do jardim, encontra um mundo onde não é mais o protagonista rebelde e suas travessuras não são admiráveis. Agora, sua família arrisca tudo para conseguir achá-lo, enquanto ele encara uma jornada de autoconhecimento.

HORÁRIOS





Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 15h (exceto segunda, terça e quarta).

FREE GUY - ASSUMINDO O CONTROLE

115 min / Comédia, Ação, Aventura

Direção: Shawn Levy / Elenco: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery



Sinopse: Em "Free Guy - Assumindo o Controle", um caixa de banco preso a uma entediante rotina tem sua vida virada de cabeça para baixo quando descobre que é personagem em um brutalmente realista vídeo game. Agora, precisa aceitar sua realidade e lidar com o fato de que é o único que pode salvar o mundo.

HORÁRIOS





Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub): 18h15.



O PODEROSO CHEFINHO 2

107 min / Animação, Comédia, Família

Direção: Tom McGrath / Elenco: Alec Baldwin, James Marsden, Amy Sedaris



Sinopse: "O Poderoso Chefinho 2 - Negócios da Família" acompanha novamente os irmãos Tim e Ted, agora adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega empresário que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente do BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação.

HORÁRIOS





Cine Jardins, sala 1 (dub): 15h (sábado e domingo).





15h (sábado e domingo). Multiplex Mestre Alvaro, sala 5 (dub): 14h (sábado e domingo).





14h (sábado e domingo). Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 17h.





17h. Cine Unimed Cachoeiro, sala 2 (dub): 16h (sábado e domingo).



FUNCIONÁRIO DO MÊS

84 min / Comédia

Direção: Gennaro Nunziante/ Elenco: Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco

Sinopse: Checco (Checco Zalone) é um homem que tem a vida que sempre desejou. Nascido em uma família rica, ele nunca sentiu falta de nada na vida e, já adulto, conseguiu um emprego como funcionário público que lhe demanda muito pouco. No entanto, cortes nos gastos do Governo fazem com que a vida de Checco seja virada de cabeça para baixo quando ele precisa decidir entre abandonar o seu sagrado emprego ou ser transferido para o Pólo Norte.