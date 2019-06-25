Vitão, Jeremias Reis, Lucas Lucco e mais nesta sexta (28/06)

SHOW
Sociedade da Grã-Ordem Kavernista Apresenta Sessão das 10
Às 20h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.
Banda Flashback
Às 22h30. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 3019-0860.
Vitão
Às 20h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 25 (meia); R$ 50 (inteira).
CONCERTO
Tributo a Michael Jackson
Concerto da Camerata Sesi, sob a regência do maestro Leonardo David. Às 20h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.
FESTIVAL
Arraiá do Degusta
Com Forró Raiz e Duet’s. Às 19h30. Estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 3375-7642.
XIX Festival Ítalo-Germânico
Shows de Banda Brasitália, Paula Matos e Lucas Lucco. Às 19h30. Pátio da Italemanha. Av. Arthur Haese, Centro, Marechal Floriano. Entrada gratuita.
28ª Festa do Imigrante Italiano
Com Jeremias Reis. Às 20h. Parque de Exposições e Eventos Frei Estevão Corteletti. Santa Teresa. Entrada: R$ 20 (pista/ meia); R$ 40 (pista/ inteira). Informações: (27) 3259-1844.
Jardins Jazz Festival
Com Gean Pierre Trio e Big Bat Blues Band. Às 19h. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Festa de Cachoeiro 2019
Shows com Felipe Alves e Banda e Felipe Araújo. Às 18h. Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa. Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: 1kg de alimentos. Informações: (28) 3155-5359.
Meat Beer
Com Quintal Selvagem e Claudio Bocca. Às 19h30. Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3335-1000.
HUMOR
Espírito Comédia
Show de stand-up comedy com participação de Ricardo Pipo, do grupo Melhores do Mundo. Às 21h. Chef´s Restaurante e Churrascaria. Av. Paris, Praia do Morro, Guarapari. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 98111-6754.
BALADA
Correria Music Bar
4° Arraiá do Forreggae do Correria, com Everton Coroné, Trio Clandestino e Amanda Requião. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h30); R$ 15 (após 23h30). Informações: (27) 98116-3325.
Barrerito Chopperia
Com Rian & Rodrigo. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99810-4312.
Spellunca Music House
São João Rock, com Forró Gold. Às 20h. Av. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: gratuito (fantasiado); R$ 10 (sem fantasia).
Fluente
Deita na Br. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3311-5216.
Bolt
Retro. Às 23h. Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista); R$ 15 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Fleaky Fliday. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 2 (lista/ 100 primeiros); R$ 10 (após os 100 primeiros/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Vitrine Music Bar
SEEEXTA!, com Breno & Lucas, Lilian Ferr, Cabeça do MDG e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista até 22h30); R$ 15 (lista até 0h); R$ 20 (sem nome na lista). Informações: (27) 99950-1515.
Liverpub Vitória
Com as bandas Super Nintendos e New York City Cops. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Wanted Pub
3º Arraiá Wanted Pub, com Trio Mafuá. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Wood’s Vitória
Conexão Goiânia, com Lucas e Barbara, Michele Freire, DJ Monia Lombardi e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Liverpub Colatina
Rock da Tarde de Feriado, com Marco Cypreste e banda. Às 15h. Avenida Getúlio Vargas, 612, Centro, Colatina. Ingresso: R$ 15. Informações: (27) 99944-1204.
FESTA
Garage Hardcore
Wane, No Cover, Face Neutra e Swamp. Às 18h. Garage Pub. Rua Álvares Cabral, 78, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita.
Arraiá da Boa
Com Emerson Xumbrega, Bateria Águia Furiosa, Quadrilha Abracadabra, Grupo de Pagode e Leka Rodrigues. Às 21h. GRES Independente de Boa Vista. Rua Muniz Freire, 55, Itaquari, Cariacica. Ingressos: R$ 10. Informações: (27) 99925-1116.
Arraiá do Spettus
Com Kevin Fiorani. Às 21h. Spettus Club. Rua João Germano de Melo, Jacaraípe, Serra. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 99860-4194.
MÚSICA AO VIVO
Igor Franklin
Às 18h30. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3019-6336.
Banda Som do Vinil
Com Luiz Alberto, Rubinho Oliveira e Jackson Barros. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 20 (antecipado); R$ 30 (portaria). Informações: (27) 99502-0244.
Banda SambaSoul
Axé retrô, samba. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Beco 48
MPB. Às 19h30. Autêntico Botequim. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3207-4800.
Rogerinho do Cavaco
Samba. Às 21h30. Bar e Choperia Reserva do Gerente. Travessa Delfino Santana, Centro, Guarapari. Entrada gratuita.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Coco Bambu Vila Velha, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.
LITERATURA
Sarau da Barão
Especial Raul Seixas, com lançamento de livros, música e poesia. Às 19h. Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3024-6533.