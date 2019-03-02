Segunda de muita folia (04/03)

SHOW
Funk Carnival
Pedro Sampaio (RJ), Kevin O Chris (RJ), DJ Phill Fernandes (ES) e DJ Ivo Furtado (ES). Às 22h. Multiplace Mais. Rua A, Lote 9, Meaípe, Guarapari. Entrada: de R$ 50 (meia/ front stage) a R$ 130 (open bar).
BALADA
Lá Na Beira Mar
Abertura da Casa, Passagem do Bekoo da Pretas na Beiramar. Às 8h. Entrada gratuita. After do Bloco Bekoo das Pretas, festa PPK’S PWR, com as DJs Zucoloca, Priscila Gama e Sistá Lú. Às 22h. Entrada: R$ 20 (antecipado). Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 709, Centro, Vitória.
Fluente
Happy Monday. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 3347-1512.
Stone Pub
CarnaEmo. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros de preto); R$ 10 (lista/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Embrazado
Kevin O Chris, Pedro Sampaio e Alan Venturin. Às 21h. Rua Joaquim Lírio, 870, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira).
Vitrine Music Bar
Vitrine Folia, com Samba Jr e JV de Vila Velha. Às 21h30. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Cafe de La Musique
Kevinho e Kvsh. Às 16h. Rua Manoel Duarte Souza Mattos, 303, Meaípe, Guarapari. Entrada: R$ 100 (meia); R$ 200 (inteira).
Thale Beach
Gustavo Mota e Lothief. Às 15h. Avenida Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari. Entrada: R$ 50. Informações: (27) 99276-2942.
FESTA
Carnaval nOPARQUE
Baile da Pantera, com DJ Brisa Drag Performer e Jefinho Faraó & Banda. Às 14h. OParque. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 17h); R$ 15 (após 17h). Informações: (27) 3207-3446.
MÚSICA AO VIVO
Banda Já Gamou
Samba. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.