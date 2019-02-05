Confira os eventos desta quarta (06/02)

BALADA
Beb's Vitória
Forró do Beb’s, com #ForróSession. Às 18h. Rua Juíz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 10 (após 20h). Informações: (27) 99641-8261.
Barrerito Chopperia
Bailão do Barrerito com Wando & Junior. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
HUMOR
Espírito Comédia
Show de stand-up com participação especial da dupla Evandro & Raniery. Às 21h. Larika Pub. Rua Major Nudge Ulisses de Oliveira, 1120, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99753-4076.
FESTA
Beat Beer
Às 20h. Big Beer Liquor Store. Rua Carijós, 720, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita.
Thelema em Festa
Apresentação de micro-performances, recitais e música, com Érica Carneiro, Isabella Mariano, Fraga Ferri, Janio Silva, Maicon Gomes, Mar Céu Rosa Rio, Marília Carreiro Roberto, Claudino, Sandrera e Suely Bispo. Às 19h. Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3024-6533.
Rock Move
Com Don Marcarini, Fagner Sallesm Nei Frainer e Kaê Frainer. Às 20h. Victoria Pub. Av Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3207-0007.
MÚSICA AO VIVO
Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira
Samba de raiz, parte do projeto “Quarta de Raiz”. Às 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3222-3074.
Artur Nogueira
Variado. Às 20h30. Spettus Praia. Rua Ângelo Pretti, 30, Jacaraípe, Serra. Entrada gratuita.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Confraria Dim Dam Dam. Rua Dylio Penedo, 300, Jockey de Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 3329-2137.