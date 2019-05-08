Concerto da Orquestra, baladas e stand-up nesta quinta (09/05)

CONCERTO
Ora direis Ouvir estrelas
Concerto da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, sob regência de Leonardo David, com os solistas Alexandre Bianque, tenor, e Rosiane Queiroz, soprano. Às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3335-2953.
BALADA
Fluente
Ressuscita . Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros). Informações: (27) 3347-1512.
Correria Music Bar
Forró do Correria, com Estopim (RJ). Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 98116-3325.
Liverpub Vitória
Karaokê Liverpub. Às 20h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.
Barrerito Chopperia
Botecão do Barrerito com Alan Venturin. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
Berlin Room
Com Rocksted, Brunelli e Sillaz. Às 22h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 2142-4206.
HUMOR
2 Pesos 1 Medida
Stand-up com Léo Ferreira e Victor Ahmar. Às 19h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 25 (2º lote). Informações: (27) 3019-0860.
MÚSICA AO VIVO
Pedro Moro
Samba rock, parte do projeto “Quinta Samba Rock”. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Grupo 3 Elementos
Choro. Às 19h. Spetacollo e Panela Capixaba, Hortomercado. Rua Licínio dos Santos Conde, 51, Enseada do Suá, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3315-0928.
DANÇA
Vem dançar 6 Michael
Às 9h e às 14h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.