Concerto da Orquestra, baladas e stand-up nesta quinta (09/05)

CONCERTO

Leonardo David Crédito: Secult

Ora direis Ouvir estrelas

Concerto da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, sob regência de Leonardo David, com os solistas Alexandre Bianque, tenor, e Rosiane Queiroz, soprano. Às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3335-2953.

BALADA

Fluente

Ressuscita . Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros). Informações: (27) 3347-1512.

Correria Music Bar

Forró do Correria, com Estopim (RJ). Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 98116-3325.

Liverpub Vitória

Karaokê Liverpub. Às 20h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.

Barrerito Chopperia

Botecão do Barrerito com Alan Venturin. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.

Rocksted Crédito: Beto Santana

Berlin Room

Com Rocksted, Brunelli e Sillaz. Às 22h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 2142-4206.

HUMOR

2 Pesos 1 Medida

Stand-up com Léo Ferreira e Victor Ahmar. Às 19h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 25 (2º lote). Informações: (27) 3019-0860.

MÚSICA AO VIVO

Pedro Moro

Samba rock, parte do projeto “Quinta Samba Rock”. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.

Grupo 3 Elementos

Choro. Às 19h. Spetacollo e Panela Capixaba, Hortomercado. Rua Licínio dos Santos Conde, 51, Enseada do Suá, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3315-0928.

DANÇA

Vem dançar 6 Michael