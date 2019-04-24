Braza e Dead Fish em Vila Velha neste sábado (27/04)

SHOW

Banda Dead Fish Crédito: Divulgação

Braza e Dead Fish

Às 22h. Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 (meia/ 2º lote); R$ 100 (inteira/ 2º lote). Informações: (27) 98116-3325.

FESTA

Forró Deck 16

Com Trio Lamparão (RJ), 1/4 de Coco e DJ Berim. Às 22h. Cerimonial Espaço Praia. Rodovia ES-010, Curva da Baleira, Jacaraípe, Serra. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (após 23h).

MÚSICA AO VIVO

Coisa Mais Linda

Com Eliane Gonzaga, Chico Chagas, Paulo Sodré e Edu Szajnbrum. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

Noite do Vinil

Com DJ Renato Vervolet, com “Especial Mulheres”. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

AUDIOVISUAL

Mostra Curtas

Cine LGBT. Às 19h30. Centro Cultural Eliziário Rangel. Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Entrada gratuita.

LITERATURA

O Farol e a Tempestade

Lançamento do livro de Romulo Felippe. Às 17h. Livraria Saraiva. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.

Projeto Curumim

Contação de histórias com Samir Lima. Às 16h. Biblioteca Guilherme dos Santos Neves, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3232-4750.

TEATRO

Os Últimos Dias de Paupéria Crédito: Dhiegho Benfica

Os Últimos Dias de Paupéria