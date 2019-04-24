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Braza e Dead Fish em Vila Velha neste sábado (27/04)

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 14:40

Publicado em 

24 abr 2019 às 14:40
SHOW
Banda Dead Fish Crédito: Divulgação
Braza e Dead Fish
Às 22h. Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 (meia/ 2º lote); R$ 100 (inteira/ 2º lote). Informações: (27) 98116-3325.
FESTA
Forró Deck 16
Com Trio Lamparão (RJ), 1/4 de Coco e DJ Berim. Às 22h. Cerimonial Espaço Praia. Rodovia ES-010, Curva da Baleira, Jacaraípe, Serra. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (após 23h).
MÚSICA AO VIVO
Coisa Mais Linda
Com Eliane Gonzaga, Chico Chagas, Paulo Sodré e Edu Szajnbrum. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Noite do Vinil
Com DJ Renato Vervolet, com “Especial Mulheres”. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
AUDIOVISUAL
Mostra Curtas
Cine LGBT. Às 19h30. Centro Cultural Eliziário Rangel. Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Entrada gratuita.
LITERATURA
O Farol e a Tempestade
Lançamento do livro de Romulo Felippe. Às 17h. Livraria Saraiva. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.
Projeto Curumim
Contação de histórias com Samir Lima. Às 16h. Biblioteca Guilherme dos Santos Neves, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3232-4750.
TEATRO
Os Últimos Dias de Paupéria Crédito: Dhiegho Benfica
Os Últimos Dias de Paupéria
Espetáculo do Grupo Tarahumaras, parte do projeto “Cena Local”. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

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