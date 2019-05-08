Baile do Cafona, concerto e baladas neste sábado (11/05)

ESPECIAL
Corredor cultural
Música ao vivo e exibição do filme “O Artista”. Às 18h. Cine Teatro Ribalta. Rua Governador Carlos Lindenberg, 94, Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita.
Sikó - Conexão Afrika Brasil II
Com apresentações da banda Big Bat Blues Band, dos DJs Gegeo e Cláudio França, ngela Vieira, Suely Bispo, Banda de Congo Grupo União e Gessé Paixão, minifeira e exposição. Praça Do Bairro República. Av. Presidente Costa e Silva, Bairro República, Vitória. Aberto ao público.
Arte na Barra
Com show de Leoni Ribeiro Trio. Às 18h. Praça Pedro Valadares. Rua Antônio dos Santos Leão, Barra do Jucu, Vila Velha. Aberto ao público.
CONCERTO
Ernani Aguiar e a Venerável Confraria de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos
Concerto da Orquestra Camerata do Sesi, parte da Série Música Clássica. Às 17h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.
BALADA
Casa da Gruta
Sarau Experimental com Coletivo Luzes, com apresentações de Sérgio Oliveira, Leticia Chaves e Ella Fritadjeli Trio. Às 19h. Casa da Gruta. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5. Informações: (27) 99766-0667.
Correria Music Bar
1º Festival de Bandas Autorais, com Nimbus Hc, Face Neutra, Outras Velharias, Dejetus, Santo Cais, No More Silence, Cinza, Ashtray, Stinkupus e Luto. Às 21h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 98116-3325.
Spellunca Music House
Tributo Queen, com Soul Queen e abertura com Fabio Barbirato. Às 20h. Rua Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10.
Stone Pub
Meshupa. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (após os 50 primeiros/ lista até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Fluente
Baile das Sereias. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (quem tiver tatuagem de sereia); R$ 30. Informações: (27) 3347-1512.
Berlin Room
Com Davi Braconi, Cariello e Pedro Perez e banda. Às 22h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 2142-4206.
Bolt
No Puedo. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista); R$ 20 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Wanted Pub
“Noite do Chapéu” com Willer Primavera e João Paulo Araújo. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Liverpub Vitória
Pearl Jam cover, com Over jam. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Wood’s Vitória
Lucas Maurílio, Kevin Fiorani e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 44 (antecipado). Informações: (27) 99889-0278.
Cervejaria Bradus
Rock In Bradus, com the Rockouter's. Às 21h. Rua XV de Novembro 697, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3208-4208.
Barrerito Chopperia
Richard Viana. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99810-4312.
Vitrine Music Bar
Balada Vitrine, com Claudio Ponttes, Italo Cosvosk e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10(lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Embrazado
SambaRei, Pagode Retrô, Léo Lima e DJ Fabrício V. Às 21h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30.
FESTA
Full Sessions #01
Shows com com Bella e Lucca Pasolini e flash day. Às 19h. Tattoo Full. Rua Carlos Lindenberg, 94, Jardim Camburi, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99733-2772.
Baile do Cafona
Com Biquini Cavadão e Uns e Outros. Às 21h. Arena North Star. Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012, Barbados, Colatina. Entrada: de R$ 57,50 (pista premium/ meia/ 2º lote) a R$ 517 (mesa).
Trap Vix
Com shows de Bc Raff, Dnasty, Cdv, Mob e MC Feijó. Às 22h. A3 Music House. Av. Santa Leopoldina, 1515, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (1º lote). Informações: (27) 99995-2572.
Eliziário Rock Fest
Com Revence, Wane, No Cover e Pão com Pâncreas. Às 18h. Centro Cultural Eliziário Rangel. Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Entrada: R$ 5. Informações: (27) 3051-0835.
MÚSICA AO VIVO
Flávia Santos & Banda
Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Show Volta ao Mundo
Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Moqueca Bar e Restaurante. Rua Humberto Pereira, Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3339-6509.
Samba da Fé
Samba, com participação de Átila Ibilê. Às 16h. Marina Azul. Avenida Dário Lourenço de Souza, Santo Antônio, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista até 18h); R$ 20 (sem lista ou após 18h).
Miter Maia
Variado. Às 21h. Bar e Petiscaria do Gaúcho. Rua Antônio Leão, 377, Barra do Jucu, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99728-2178.
Rogerinho do Cavaco
Samba. Às 12h30. Na Chapa Restaurante. Rua Joaquim Pereira de Almeida, 40, Centro, Guarapari. Entrada gratuita. Às 21h30. Bar e Choperia Reserva do Gerente. Travessa Delfino Santana, Centro, Guarapari. Entrada gratuita.
Cecitônio Coelho e convidados
Samba, forró, MPB. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Sinfonia da Mata
Seresta. Às 21h. Área de Lazer do Clube Arci. Rua Lurdes Santos, 6, Ibes, Vila Velha. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 9774-3554.
Brasil Pandeiro
Samba. Coronel Picanha. Rua Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3337-4956.
AUDIOVISUAL
CinEstação
Exibição do curta "Baseado em Estórias Reais", de Gustavo Moraes. Às 18h. Auditório Wolfango Ferreira. Rua Vieira Machado, Centro, Muqui. Entrada gratuita.
TEATRO
2 por 1
Com a peça “A Culpa”. Às 19h. Má Companhia. Rua Prof. Baltazar, 152, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
DANÇA
Vem dançar 6 Michael
Às 20h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.