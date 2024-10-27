'Devemos despertar o espírito cívico', diz presidente do TRE sobre alta abstenção na Serra

A vitória de Weverson Meireles (PDT), com 60,48% dos votos válidos, na disputa do segundo turno para a Prefeitura da Serra , neste domingo (27), também foi marcada pelo alto índice de abstenção. Dos mais de 362 mil eleitores aptos a votar no maior colégio eleitoral do Espírito Santo , 120.257 pessoas não foram às urnas escolher um candidato, o que equivale a praticamente um terço do total (33,17%). A cidade foi a única do Estado a ter uma segunda etapa de votação.

Para o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) , Carlos Simões Fonseca, o número de eleitores ausentes no segundo turno na Serra foi alto, o que considerou preocupante. Diante disso, ele afirma que é preciso que a população repense a sua importância na escolha dos representantes.

"Não podemos ficar totalmente ausentes. É claro que existem situações que temos que compreender que o eleitor não pode comparecer. Mas, para as próximas eleições, devemos despertar mais o espírito cívico e de escolha para que possamos posteriormente cobrar daqueles a quem elegemos", ressalta.

Fonseca acrescenta que, diante desse número, é necessário fazer uma avaliação para realização de uma campanha de esclarecimento sobre a importância do ato cívico que é o exercício do voto.