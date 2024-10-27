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Eleições 2024

'Devemos despertar o espírito cívico', diz presidente do TRE sobre alta abstenção na Serra

No maior colégio eleitoral do Espírito Santo, 33,17% do total de eleitores faltaram ao segundo turno da votação, neste domingo (27)
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

27 out 2024 às 20:25

Publicado em 27 de Outubro de 2024 às 20:25

A vitória de Weverson Meireles (PDT), com 60,48% dos votos válidos, na disputa do segundo turno para a Prefeitura da Serra, neste domingo (27), também foi marcada pelo alto índice de abstenção. Dos mais de 362 mil eleitores aptos a votar no maior colégio eleitoral do Espírito Santo, 120.257 pessoas não foram às urnas escolher um candidato, o que equivale a praticamente um terço do total (33,17%). A cidade foi a única do Estado a ter uma segunda etapa de votação.
Weverson Meireiles (PDT) recebeu 138.071 votos e Pablo Muribeca (Republicanos) foi a opção de 90.227 eleitores (39,52% dos votos válidos). No panorama geral, o número de abstenções foi superior ao de pessoas que foram às urnas e votaram no deputado estadual.
Para o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Carlos Simões Fonseca, o número de eleitores ausentes no segundo turno na Serra foi alto, o que considerou preocupante. Diante disso, ele afirma que é preciso que a população repense a sua importância na escolha dos representantes. 

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"Não podemos ficar totalmente ausentes. É claro que existem situações que temos que compreender que o eleitor não pode comparecer. Mas, para as próximas eleições, devemos despertar mais o espírito cívico e de escolha para que possamos posteriormente cobrar daqueles a quem elegemos", ressalta.
Fonseca acrescenta que, diante desse número, é necessário fazer uma avaliação para realização de uma campanha de esclarecimento sobre a importância do ato cívico que é o exercício do voto.
Sobre o dia de votação na Serra, Fonseca considerou positivo. "Nós tínhamos preocupação com segurança e com a possibilidade, inclusive, de uma precipitação pluviométrica (chuva) fora do normal, que felizmente não ocorreu, o que poderia impactar no deslocamento dos eleitores para as seções. Mas, felizmente, as eleições foram tranquilas, sem ocorrências dignas de notas", comentou.

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