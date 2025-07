Ator Marcos Veras estreia no EducarES e convida jovens a fazerem escolhas flexíveis e conscientes

Sim, com certeza. A carreira artística é cheia de incertezas, instabilidade financeira, altos e baixos. Mas sempre busquei ampliar meu campo de atuação. Além de atuar, sempre procurei produzir, escrever e dirigir. Me tornei apresentador, o que me trouxe um leque maior de opções. Comecei no rádio, fiquei conhecido como comediante, mas busquei outros gêneros. Faço TV, teatro e cinema. E acho que essa versatilidade me trouxe mais segurança. Sempre fiz tudo com muita paz, disciplina e respeito pelo meu ofício.