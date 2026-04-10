Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Duas mulheres morrem após serem baleadas por PM em Cariacica Crédito: Videomonitoramento

Em Cariacica, houve uma discussão entre vizinhos, uma ligação para o cabo da PM e, em seguida, tiros disparados pelo policial contra as duas mulheres. As reportagens apontam que estava em jogo uma desavença privada, e o que entrou em cena foi a autoridade pública armada, numa mistura altamente tóxica de poder, arma e emoção.

Quando a prerrogativa estatal se converte em ferramenta pessoal não dá para exigir menos que muito rigor na aplicação da lei e que as autoridades revisitem seus procedimentos institucionais. Algo ali deu muito errado, e fazer a correção é mandatório. As polícias, no geral, precisam aprender a dar respostas mais rápidas sobre a má atuação de seus membros à sociedade.

A arma do Estado nunca pode ser extensão do temperamento do agente. E muito menos instrumento de acerto de contas.

A prisão em flagrante imediata foi importante, mas não encerra a cadeia de providências. Os capixabas precisam saber se as restrições impostas ao policial eram adequadas e por que um caso anterior não produziu um desfecho mais restritivo às atividades do servidor. Ele estava armado. Deveria estar, nessas circunstâncias? A possibilidade de ter havido uma sucessão de erros que desaguaram em mais duas mortes deve estar no radar, inclusive para que se vedem essas falhas.