"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

À esquerda, Francisca Chaguiana Dias Viana. De óculos, Daniele Toneto. Mulheres foram mortas por PM em Cariacica Crédito: Redes sociais

O governador Ricardo Ferraço comentou, na noite de quarta-feira (8), o duplo homicídio cometido pelo cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Xavier do Vale, que atirou e matou um casal de mulheres pela manhã no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica.

"Manifesto minha profunda indignação diante do duplo homicídio ocorrido hoje em Cariacica. Trata-se de uma conduta inadmissível, que não representa, em hipótese alguma, a postura da nossa Polícia Militar. Não toleramos esse tipo de comportamento dentro da corporação.

O policial foi preso imediatamente pelos próprios colegas, está sob custódia do Estado, e o caso será encaminhado à Justiça comum, por não se tratar de crime militar.

Em contato direto com o comando da PM, determinei que o caso seja tratado com celeridade e rigor absoluto na apuração, com responsabilização exemplar no que couber ao Estado, para que a justiça seja feita o mais breve possível", finalizou Ferraço.

Luiz Gustavo Xavier do Vale estava fora das ruas desde julho de 2022, por ter atirado contra uma mulher trans conhecida como Lara Croft, no bairro Alto Lage, no mesmo município. Ela morreu em decorrência dos ferimentos.