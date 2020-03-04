Pressão por mais gastos com pessoal começa a crescer

Policiais Militares, Civis e Bombeiros protestaram no mês passado em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Foi a partir de 2015 que os índices de desemprego no país começaram a se acelerar vertiginosamente. Naquele ano, a falta de trabalho atingiu 8,5 milhões de brasileiros, enquanto no anterior eram 6,8 milhões de desempregados no Brasil, segundo dados do IBGE . Em 2016, a barreira dos 10 milhões foi ultrapassada, chegando a 13 milhões em 2018. E com os esforços para a recuperação do mercado de trabalho tendo demorado a engrenar em meio às sucessivas crises políticas, o fato é que esse problema social ainda é a realidade para 11,9 milhões de pessoas.

É possível afirmar que a economia brasileira, que entrou na UTI após a bagunça fiscal do governo Dilma e a consequente recessão em meados da década, já não respira por aparelhos há algum tempo, mas tampouco está recuperada, gozando de plena saúde.

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E mesmo assim já se sente acentuar, nos quatro cantos do país, a pressão por reajustes em certos setores mais mobilizados do funcionalismo. Qualquer descuido nesse sentido pode ser fatal para a retomada econômica, ainda a passos lentos. São essenciais neste momento sabedoria gerencial e política... e pulso firme. Lideranças devem mostrar que aprenderam com as lições recentes.

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Nesta terça-feira (03), Casagrande sancionou lei que reestrutura a carreira dos defensores públicos , com reajustes escalonados que elevarão em R$ 21,18 milhões as despesas do Estado até 2022, sendo que a Defensoria Pública atualmente tem 168 funcionários que se beneficiarão com a criação de quatro níveis de carreira, com salários que chegarão a R$ 24 mil em quatro anos. A proposta, aprovada pela Assembleia, é da própria instituição, que possui autonomia orçamentária.

Para se ter uma ideia do nível de crescimento dos gastos, vale recorrer ao orçamento estadual para 2020 . A previsão de investimentos, essenciais para o aprimoramento da infraestrutura, para este ano é de R$ 2,32 bilhões, valor equivalente ao que será usado apenas para tapar o rombo previdenciário no mesmo período. A comparação com as despesas com pessoal é sempre assombrosa. Neste ano, o gasto orçado para esse fim é de R$ 9,25 bilhões. Enquanto isso, estradas continuam intrafegáveis e perigosas, o saneamento básico não se universaliza, e os estragos causados pela chuva se perpetuam

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O serviço público tem especificidades, e este jornal faz questão de reconhecer que nem toda a categoria está protegida por privilégios, também sempre combatidos nessas linhas. Há reivindicações justas por melhores salários, analisadas caso a caso.

Mas ao mesmo tempo é preciso fazer justiça: não houve um servidor público ameaçado por demissões nesses anos de recessão, já que o funcionalismo segue protegido pela prerrogativa da estabilidade. Há, portanto, uma situação diferenciada, incontestável.