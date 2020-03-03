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Reajuste salarial

Governo e militares do ES encaminham acordo para aumento de salários

A proposta apresentada foi semelhante à anterior, mas com o reajuste valendo já para este mês de março

Publicado em 03 de Março de 2020 às 00:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 00:07
Conversas entre governo e policiais para reajuste salarial seguem.  Crédito: Fernando Madeira
A reunião para definir o reajuste salarial dos militares e policiais civis se estendeu durante toda a tarde e noite desta segunda-feira (1), sendo finalizada após as 23h. Mas um acerto entre as partes parece próximo. O Governo Estadual oferece o mesmo reajuste real em três parcelas de 4% a serem aplicadas em 2020, 2021 e 2022, que já foi apresentado aos policiais, mas com a diferença de que o aumento, desta vez, seja efetivado já neste mês de março. Além disso, o governo propõe que, em 2022, no terceiro ano do aumento, será incorporada mais uma escala especial para todas as categorias.
A proposta do governo será levada pelos representantes das categorias de segurança pública em assembleia, para, então, haver a decisão de aceitar ou não. Em nota, a Frente Unificada de Valorização Salarial - formada pela maior parte de entidades de classes - informou que levará a proposta para apreciação dos associados em uma assembleia geral conjunta, que será realizada nesta quinta-feira (5), às 13h.

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O prazo para a resposta das categorias, segundo o Governo Estadual, é até sexta-feira (6) e, para as categorias que aceitarem o reajuste, o projeto de lei será imediatamente redigido para que se cumpra o prazo de efetivação do aumento salarial ainda em março.
Confira abaixo a nota oficial da Frente Unificada na íntegra.
Nota da Frente Unificada sobre reajuste salarial proposto pelo governo.  Crédito: Reprodução

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