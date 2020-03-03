Governo e militares do ES encaminham acordo para aumento de salários

A proposta do governo será levada pelos representantes das categorias de segurança pública em assembleia, para, então, haver a decisão de aceitar ou não. Em nota, a Frente Unificada de Valorização Salarial - formada pela maior parte de entidades de classes - informou que levará a proposta para apreciação dos associados em uma assembleia geral conjunta, que será realizada nesta quinta-feira (5), às 13h.